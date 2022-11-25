Московский Мультимедиа Арт Музей открыл в Норильске «Искусство будущего»

В экспозицию Первой Международной биеннале включили три норильских арт-проекта

(ttelegraf.ru) - В норильской версии Первой Международной биеннале московский Мультимедиа Арт Музей представил восемь проектов из 60 экспонировавшихся в МАММ.

На выставке «Искусство будущего. Избранное» в художественной галерее директор Музея Норильска Наталья Федянина, представляя один из самых успешных проектов в нашей стране, посвященный 25-летию МАММ, обратила особое внимание на то, что московские кураторы включили в экспозицию три инсталляции Полярной арт-резиденции. Норильск, с которого биеннале начала свое путешествие по регионам, стал не просто стартовой площадкой, но и партнером проекта.

По словам директора музея и куратора PolArt-резиденции, организаторы биеннале были поражены уровнем работ норильских резидентов. Интерактивные инсталляции «ЦветНор» Анны Толкачевой, «Карты сознания» Андрея Чугунова и «Норсвет» Милы Михайловой привлекли особое внимание гостей города, в том числе московских журналистов, прилетевших вместе с кураторами биеннале на ее открытие в Норильске.

Директор департамента общественных связей компании «Норникель» Татьяна Смирнова, представлявшая на церемонии генерального партнера биеннале, сказала, что не видит ничего удивительного в том, что «Искусство будущего» открывается в северном городе: «Если мы говорим о том, что Норильск в очередной виток своего развития стоит на пороге уже начавшихся перемен, невозможно говорить о развитии инфраструктуры, социальных объектах, материальном мире без развития пространства и новых смыслов. Город как самовоспроизводящаяся система генерирует эти мысли и идет далеко вперед. Я очень рада, что после большого успеха выставка приехала в Норильск и норильчане имеют уникальную возможность в течение длительного времени знакомиться с очень интересными, глубокими работами. Хочу всем пожелать не только взглянуть на искусство будущего, но может быть, понять, почувствовать собственное будущее в этом городе и быть в своих мечтах, своих желаниях успешными и счастливыми».

По словам Татьяны Смирновой, «Норникель» заинтересован в том, чтобы такие проекты существовали не только на больших площадках, но и приземлялись в Норильске: «Думаем, что «Искусство будущего» будет вдохновлять, настраивать тех людей, которые двигают прогресс, создают ценности, не побоюсь этого слова, для всего человечества».

Проекты биеннале, привезенные в Норильск, представила одна из кураторов «Выставки будущего» заместитель директора МАММ по выставочной деятельности Анна Зайцева. Хедлайнером норильской экспозиции и гостем вернисажа стал один из самых ярких художников в области современного искусства Ростан Тавасиев. Из 95 работ, экспонирующихся в галерее, 41 принадлежит этому участнику биеннале.

Проект «Планетарные туманности» художник создает вместе с профессором МГУ астрофизиком Сергеем Поповым и даже сам с отличием окончил курсы астрономов.

По его словам, над темой, как и с чем художник будет работать в открытом космосе, он начал с «десерта», с самых красивых планетарных туманностей. В Норильске он прочтет лекцию «Путь зайца к звездам»: на выставке есть серия «Зеркальные зайцы».

Известно, что Ростана Тавасиева очень интересует северное сияние, и он уже думает о том, можно ли ему придать фигуративную форму – цветка или животного, например. Анна Зайцева отметила, что до Ростана Тавасиева никто из художников «не размышлял в эту сторону».

Основательно – 34 работы – представлен в Норильске и москвич Дмитрий Кавка, создающий проекты на пересечении цифровой и материальной реальностей. Большим вниманием на открытии пользовался его медиафайл «Гуглонатюрморт».

Буквально толпились норильчане у панели с медиафайлом арт-группы Gray Cake (Катя Пряник и Саша Сереченко) «Сны машины», созданной художниками и двумя нейросетями на основе записей подлинных человеческих сновидений.

Самые отважные пытались создавать «шедевры» с помощью компьютерной программы от Валерия Шевченко, а кто-то прямо на входе застревал у «Масок» (стерео-варио печать на лентикулярной панели) Максима Свищёва или рассматривал медиафайл Павла Зельдовича «Фасад».

Искусство будущего при внимательном рассмотрении оказалось не только увлекательным, наполненным глубокими смыслами, но еще и очень свободным и вполне понятным. Понятным вне зависимости от возраста, если вникать. Надо только прийти, смотреть и слушать. У норильчан для этого есть два месяца – до конца января. Дальше выставка отправится в Екатеринбург, но это уже будет другая история.