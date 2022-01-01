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Несмотря на мрачные настроения, спрос на бриллианты может удивить по мере приближения к концу 2022 года

Сегодня
Экспертиза

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(gjepc.org) - Спустя пару недель после начала важного сезона праздничных продаж, аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) проводит изучение спроса на бриллианты в конце года.

Глобальная инфляция, в этом году достигшая максимума за несколько десятилетий, а также ожидания потенциально серьезного экономического спада влияют на дискреционные расходы потребителей бриллиантов.

На Глобальной конференции по розничной торговле (Global Retailing Conference), организованной Goldman Sachs в Нью-Йорке в начале осени, один из руководителей Signet Jewellers отметил: «Мы в настоящее время имеем дело с потребителями с ограниченными возможностями в нижнем ценовом сегменте, особенно в ценовых категориях ниже $500, что наиболее заметно у дискреционных покупателей, совершающих самостоятельную покупку».

В августе компания Signet, которая считает себя «крупнейшим в мире розничным продавцом ювелирных изделий с бриллиантами», понизила прогноз продаж на весь финансовый год, заканчивающийся в январе 2023 года, до $7,7 млрд, что на 6% меньше предыдущего прогноза, предусматривавшего снижение продаж на 2,3% в годовом исчислении.

В ноябре Brilliant Earth, быстрорастущий онлайн-ритейлер бриллиантов, также сократил прогноз по продажам на календарный 2022 год из-за «негативных макроэкономических факторов, которые стали более сложными, чем в начале этого года». Компания по-прежнему ориентируется на рост продаж на 16% в годовом исчислении, хотя это ниже прогноза роста на 20-30 процентов, сделанного в начале года.

Во время недавнего разговора с аналитиками руководство компании заявило, что, хотя клиенты все еще покупают бриллианты, но они «дольше принимают решения», что отличается от их поведения год назад.

Тем не менее, учитывая рекордные показатели, достигнутые в 2021 году, даже снижение продаж на небольшую однозначную цифру в отрасли в 2022 году можно рассматривать как относительно хорошие показатели, и вполне возможно, что бриллианты и ювелирные изделия как категория превзойдут другие потребительские товары, особенно в сегменте дорогостоящих товаров.

Примечательно, что как LVMH, так и Richemont, два ведущих мировых конгломерата предметов роскоши, а также являющиеся материнскими компаниями Tiffany & Co. и Cartier, соответственно, продемонстрировали очень высокие результаты с начала года до настоящего момента.

Продажи часов и ювелирных изделий компании LVMH в последнем квартале, закончившемся в сентябре, выросли на 16%, что стало рекордом для компании за первые девять месяцев этого года. Продажи в отделении Jewellery Maisons, принадлежащие Richemont, выросли на 29% в сопоставимом квартале отчасти благодаря возобновлению туристических расходов на таких рынках, как Европа и Япония.

В последние недели финансовый директор LVMH Жан-Жак Гиони (Jean Jacques Guiony) оптимистично заметил: «Роскошь не является показателем экономики в целом. Мы не обязательно продаем товары людям со средним достатком, мы продаем состоятельным людям, и наша клиентская база реагирует на разные стимулы, а не только на изменения ВВП».

Гиони охарактеризовал текущее экономическое состояние как «заранее объявленную рецессию», добавив, что «когда о чем-то объявляют заранее, то этого обычно не происходит». Гиони добавил: «Я не говорю, что рецессии не будет, только все говорят о рецессии, но ее еще никто не видел».

Центральные банки по всему миру стараются достичь равновесия, пытаясь замедлить экономику с целью остановить инфляцию, не вызывая серьезного спада после рекордного экономического стимулирования и нарушения цепочки поставок в годы пандемии.

Примечательно, что в середине ноября данные по инфляции в США показали, что высокие темпы инфляции в этом году, возможно, достигли своего пика. После этих данных американские акции выросли почти на 10% всего за два дня, что стало самым сильным ростом для рынка за два дня подряд с 2008 года.

Рынок фьючерсов ФРС, предопределяющий политику Центрального банка США, в настоящее время ожидает, что текущий цикл ужесточения денежно-кредитной политики достигнет пика в течение следующих пяти месяцев, после чего к концу 2023 года последует возврат к смягчению, что может стать катализатором возобновления экономического роста.

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