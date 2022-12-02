В 2023 году возникнет дефицит платины, поскольку ограничения на поставки давят на горнодобывающие компании

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - В 2023 году возникнет давно прогнозируемый дефицит платины, поскольку спрос со стороны автопроизводителей восстановился, а предложение со стороны первичного производства в Южной Африке осталось ограниченным.

Поставки со стороны «Норникеля» также могут снизиться из-за нехватки запасных частей, считает Эдвард Стёрк (Edward Sterck), руководитель исследовательского отдела Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). «Отрицательным моментом является этот риск. Если техника выйдет из строя, вполне возможно, что «Норникель» не сможет найти запасные части», - сказал Стёрк, имея в виду санкции в отношении российской компании.

Комментируя отчет за третий квартал, совет прогнозирует дефицит предложения платины в объеме 303 000 унций в следующем году. Такой дефицит в 2023 году будет означать дефицит платины в объеме 1,1 млн унций по сравнению с 2022 годом, в котором WPIC ожидает профицит в размере 804 000 унций.

Прогноз профицита на 2022 год снизился на 17% по сравнению с предыдущей оценкой WPIC. Разница возникла из-за резкого увеличения случаев отключения электричества в Южной Африке, что сказалось на производственной деятельности. Кроме того, в сентябре компания Anglo American Platinum (Amplats) объявила о реконструкции плавильного завода в Полокване. Реконструкция привела к корректировке прогноза объема производства Amplats за весь год, который, по словам компании, составит от 3,7 до 3,9 млн унций в год по сравнению с 4-4,4 млн унций, запланированных ранее.

Периодическое отключение электричества в Южной Африке (веерные отключения электроэнергии государственной электроэнергетической компанией) представляет собой неопределенный риск в будущем, поскольку Eskom недавно увеличила ожидаемый график отключения электричества до более высоких уровней отключения электропитания на оставшуюся часть 2022 года и на 2023 год.

В целом глобальные поставки платины в третьем квартале упали на 171 000 унций. Объем производства в Южной Африке упал на 18%. Стёрк сказал, что данные о влиянии отключений электропитания на объем производства в размере чуть более 100 000 унций, «вероятно, точные».

Прогнозируется, что в 2022 году мировые объемы поставки руды сократятся на 9% (-567 тыс. унций) в годовом исчислении, до 5,64 млн унций, что примерно на 7% ниже допандемического уровня 2019 года.

С точки зрения спроса перспективы платины благоприятно подкрепляются сохраняющимися объемами поставок в Китай - около 1,2 млн унций, что «выше выявленного спроса». Это относится к объемам металлов, которые еще не включены в данные отчета совета.

Однако наиболее многообещающим с точки зрения спроса на платину является автомобилестроение. Имеются данные о продолжающемся замещении палладия платиной, в то время как также становятся меньше перебои с поставками, включая дефицит микропроцессорных микросхем, о котором много говорится в прессе и который привел к сокращению объемов производства автомобилей.

В целом казалось, что дефицит полупроводниковых микросхем уменьшится, особенно в 2023 году, сказал Стёрк.

«Устойчивость платины отражает растущий спрос на автомобили, главным образом из-за увеличения замещения и более высоких нагрузок, а также уже запланированного расширения промышленных мощностей, - сказал Тревор Рэймонд (Trevor Raymond), генеральный директор WPIC. - Это ставит платину в несколько уникальное положение по сравнению с другими сырьевыми товарами, спрос на которые, по прогнозам, будет продолжать расти, несмотря на перспективы наступления рецессии».