Разорение грозит не выдержавшим конкуренции компаниям, занимающимся выращенными в лаборатории алмазами и бриллиантами

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Последние несколько лет у сектора выращенных в лаборатории бриллиантов была в основном прекрасная жизнь. Спрос продолжал расти, особенно в Соединенных Штатах по мере того, как бизнес выигрывал от растущего признания потребителей и всех тех факторов, которые способствовали развитию отрасли во время пандемии COVID-19. Да, цены на выращенные в лаборатории бриллианты продолжали падать, но в некоторых случаях снижались и производственные затраты, а поскольку общий спрос рос, большинство игроков продолжали зарабатывать деньги. Это привело к тому, что все больше людей стали заниматься этим бизнесом.

Похоже, что спрос продолжает расти, даже несмотря на начавшееся замедление экономики США. Совсем недавно Breitling и Blue Nile перешли на выращенные в лаборатории камни, а Swarovski и Pandora расширили свои линии, ориентированные на бижутерию, в которых используются выращенные в лаборатории бриллианты. Есть свидетельства того, что выращенные бриллианты отвоевывают долю рынка у сектора природных бриллиантов, в котором есть свои проблемы.

И все же, даже для бизнеса, где падение цен является обычным явлением, снижение цен на выращенные бриллианты в этом году было особенно драматичным, особенно после того, как один крупный производитель снизил цены на свое алмазное сырье. Теперь обычно можно услышать, как дилеры, особенно работающие с «неходовым» товаром, рекламируют бриллианты со скидкой 95% или 96% от цены по прейскуранту Rapaport. (Это в то время, когда цены по прейскуранту Rapaport также падают.) Один участник JCK Las Vegas даже рекламировал выращенные в лаборатории камни весом 1 карат со 100% скидкой от цены по прейскуранту Rapaport, т. е. бесплатно, утверждая, что он заработает на оправе.

И хотя оптовая цена падает быстрее, чем розничная, розничные цены тоже падают. Большой проблемой, которая нанесла ущерб бизнесу природных бриллиантов для независимых ритейлеров, является ценовая конкуренция со стороны онлайн-продавцов, и она теперь начинает наносить ущерб и бизнесу выращенных камней. По иронии судьбы, единственным крупным ритейлером выращенных в лаборатории бриллиантов, который не снизил свои цены, является компания Lightbox, которая придерживается своей схемы ценообразования в $800 за карат, первоначально раскритикованной как слишком низкой цены.

Существует общее мнение, что в бизнесе выращенных в лаборатории бриллиантов слишком много участников, как тех, кто занимается выращиванием, так и дилеров бриллиантов, и эту ситуацию необходимо изменить.

«Мы наблюдаем крупные потрясения в отрасли», - говорит Линдсей Рейнсмит (Lindsay Reinsmith), соучредитель и директор по продажам компании Ada Diamonds, ритейлера выращенных бриллиантов, который только что завершил раунд финансирования серии A. «У многих компаний, выращивающих алмазы, которые вышли на рынок за последние 18 месяцев, закончились деньги, и они спешат уйти. Панические продажи огромные, но, надеюсь, это означает уход многих компаний, занимающихся выращиванием алмазов».

Бен Хэкмен (Ben Hakman), отраслевой консультант и основатель Fire Diamonds, говорит, что, хотя с крупными игроками все будет «в порядке», некоторые новички могут покинуть рынок.

«Требуется несколько лет на то, чтобы отладить производство. Учитывая, что на рынке большинство алмазов выращиваются с помощью метода химического осаждение из паровой фазы (chemical vapour deposition, CVD), качество низкое. Камни имеют сероватый, коричневатый, розовый оттенки. Розничные продавцы потеряли доверие к товару, и весь бизнес превратился в бизнес по консигнации».

Некоторые из новых дилеров тоже пострадали, говорит Хэкмен.

«Такие компании, как Quality Gold и Green Rocks, сотрудничают с отраслью более 10 лет, - говорит он. - Но многие новые игроки не достигли этого срока. Поэтому, они вошли в игру, купили товары, и с тех пор, как они их купили, стоимость снизилась. Они продают в убыток».

Стэнли Вонг (Stanley Wong), консультант по лабораторным бриллиантам из Гонконга, говорит, что «с тучей, нависшей над экономикой США, и падением цен по прейскуранту Rapaport лабораторный бизнес стал похож на “тюльпаноманию”».

«Я получаю списки бриллиантов, и они становятся все длиннее и длиннее, а цены все ниже и ниже. Спрос растет не в той же мере, в какой производители увеличивают мощности».

Вонг считает, что «плавное снижение» возможно, но отрасли выращенных в лаборатории бриллиантов необходимо переосмыслить свое позиционирование.

«Лабораторные бриллианты не являются предметами роскоши, - говорит он. - Вся концепция доступных предметов роскоши носит противоречивый характер. Не получится продолжать пользоваться успехом бизнеса природных бриллиантов. Выращенные в лаборатории бриллианты никогда не будут иметь такого же ценностного предложения».

«Индустрии выращивания алмазов в лаборатории нужно какое-то единство, - говорит Вонг. - Для поддержки выращенного в лаборатории бизнеса необходима экосистема, которая рассматривает его как глобальный бизнес со своим уникальным торговым предложением, собственной историей. Ваша задача - говорить о счастье, наслаждении. Выращенные в лаборатории бриллианты дешевле, поэтому есть место для инноваций в дизайне и огранке».

Однако сейчас бизнес работает на «автопилоте», говорит Вонг. И это опасно.

«Производители выращенных алмазов и бриллиантов ведут себя так, будто у них пекарня, и они не могут остановить производство. Но они не производят качественный продукт. То, что у вас есть духовка, не означает, что вы искусный пекарь. И их хлеб никому не нужен».