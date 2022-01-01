Выборы в Гуджарате: осложнение ситуации в алмазной промышленности Сурата может заставить волноваться партию Бхаратия Джаната

Автор: Тарик Анвар (Tarique Anwar)

Промышленность в портовом городе Гуджарате, которая оценивается в 40 млрд индийских рупий, теряет свой блеск из-за «беспрецедентного» экономического потрясения.

(newsclick.in) - Еще два года назад Арья Патидар (Arya Patidar) и Махешбхай Вагхани (Maheshbhai Vaghani) были богатыми людьми, и оба владели более чем 100 предприятиями по огранке и полировке бриллиантов в Сурате. Но высокая инфляция, стремительный рост цен на сырье, падение курса рупии, повышение импортных и экспортных пошлин в сочетании с боязнью наступления рецессии на западных рынках, а также санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении российской компании АЛРОСА, являющейся крупнейшим поставщиком алмазного сырья в Индию, подорвали их богатство на фоне военного конфликта на Украине, и теперь они управляют менее чем 10 предприятиями.

Этот вопрос должен беспокоить правящую Индийскую народную партию - партию Бхаратия Джаната (Bharatiya Janata Party, BJP).

Евросоюз, Великобритания, США и их союзники исключили Россию из международной платежной системы SWIFT. АЛРОСА, российская алмазодобывающая компания с частичным государственным участием, является лидером мировой алмазодобывающей отрасли.

Промышленность в портовом городе Гуджарате, которая оценивается в 40 млрд, теряет свой блеск из-за «беспрецедентного» экономического потрясения. Беспокойство охватило не только Сурат, но и Ахмедабад. Более нескольких тысяч предприятий либо закрываются, либо сокращают свое производство. Стало обычным делом увидеть людей с драгоценными камнями, завернутыми в бумагу, на алмазных рынках Сурата, где каждый день на улицах продаются драгоценные камни стоимостью в миллионы долларов.

«Не в силах справиться с растущими ценами на алмазное сырье после обесценения национальной валюты по отношению к доллару США, я был вынужден резко сократить свое производство. В настоящее время я работаю только на семи «гханти» (станках для полировки алмазов, на которых одновременно могут работать четыре полировщика), и они еще не начали функционировать в этом новом финансовом году, который в Гуджарате начинается с праздника Дивали», - сказал Арья (Arya), житель Матавади, который находится в избирательном округе Варачха в Сурате.

Почему происходит такое огромное сокращение числа предприятий? Он ответил, что бизнес уже не тот, что раньше.

«Экспорт упал ниже 60%. На международном рынке нет спроса из-за опасений экономического спада на Западе. Российско-украинский конфликт нанес тяжелый удар по отрасли. Из-за ослабления рупии стоимость алмазного сырья стала слишком высокой, и поэтому маржа прибыли стала слишком низкой. Мы продаем бриллианты с минимальной наценкой в ​​2-3%. После уплаты налогов, покрытия затрат на оплату труда и других расходов нам почти ничего не остается», - сказал он с большим отчаянием на лице.

Трейдеры говорят, что проблема не только в России, но в последние месяцы также снизился и спрос со стороны Европы и США, потому что мировые ритейлеры ювелирных изделий класса «люкс», такие как Pandora, Chopard, Signet и Tiffany & Co, отказываются покупать бриллианты российского происхождения.

Что в этом случае может сделать государство для поддержки отрасли? Арья сказал, что оно должно сократить импортные и экспортные пошлины, предоставить отрасли специальный пакет помощи и погасить кредитные задолженности банковских неплательщиков, а также влить денежные средства в рынок.

Сидевший рядом с ним Махешбхай Вагхани (Maheshbhai Vaghani) кивал в знак согласия. Он сказал, что хотя отрасль переживала взлеты и падения после глобального финансового кризиса 2008 года, на этот раз она почти «утонула».

«Когда мы оправились от мирового финансового кризиса 2008 года, обесценение рупии снова нанесло серьезный удар по отрасли. Спрос на международном рынке достиг рекордно низкого уровня. И поэтому предприятия, которые должны были начать функционировать вскоре после праздничного сезона Дивали, до сих пор закрыты. Это привело к тому, что производители бриллиантов стали увольнять квалифицированных рабочих», - сказал он.

Он сказал, что изменение перспектив экономического развития Китая повлияло на Гонконг, являющийся крупным потребителем бриллиантов из Сурата, и его влияние ощущается в Сурате. Китай является вторым по величине рынком для бриллиантов в мире. США покупают более 60% всех бриллиантов, произведенных в ​​Сурате.

«Мой бизнес упал на 70%, что вынудило меня закрыть 59 из 73 своих предприятий. С такой ситуацией сталкиваюсь не только я; у всех здесь одна и та же история. Помимо Сурата, более 50% предприятий в Ахмедабаде либо закрыты, либо загружены работой наполовину», - добавил он.

Годовой оборот алмазной отрасли Сурата оценивается в 900 млрд индийских рупий. В ней занято около восьмисот тысяч рабочих. Говорят, что здесь обрабатываются 14 из 15 бриллиантов в мире.

По словам Карана Пателя (Karan Patel), если бы правительство снова серьезно отнеслось к укреплению отрасли, оно должно было бы найти способы решения проблемы оплаты сразу, так как поставки из России сократились, а эта отрасль является полностью импортоориентированной.

«Во-вторых, нужно было объявить о пакете помощи для отрасли огранки и полировки бриллиантов в Сурате и снизить налоги. Но к сожалению, таких мер не наблюдается», - сказал торговец из Сурата, который сначала не хотел называть свое имя, поскольку он связан с партией Бхаратия Джаната и был заместителем руководителя отделения партии в Бхавнагаре.

После 47-го заседания Совета по налогам на товары и услуги (Goods and Services Tax (GST) Council), которое состоялось 28-29 июня, Центральное правительство повысило налог на товары и услуги, GST, для бриллиантов с 0,25% до 1,5%.

Он сказал, что цены на алмазы выросли на 10-15%, а спрос на бриллианты упал на 5%. Санкции в отношении АЛРОСА привели к сокращению объема предложения алмазного сырья примерно на 30%.

«Хотя небольшие подразделения были закрыты, крупные компании работают с гораздо меньшей нагрузкой и сокращают рабочее время. Большинство предприятий даже не открылись после праздника Дивали», - добавил он.

Вернет ли Сурат свой блеск? Несмотря на кажущиеся непреодолимыми препятствия, город умеет преодолевать трудности, чтобы сохранить свое развитие как коммерческого центра. Город пережил неоднократные нападения маратхских воинов короля Шиваджи (Shivaji), длительные осады, наводнения и эпидемии бубонной чумы. И его до сих пор называют городом Бога Куберы (бога богатства и процветания).

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Спад в отрасли вызвал гнев индийской касты землевладельцев и аграриев Патидар (Patidar), направленный на партию Бхаратия Джаната, BJP, поскольку в этом бизнесе в основном доминирует это сообщество. Они бросают вызов лидерам «партии шафрана», требуя провести «поквартирную» кампанию в Сурате, Саураштре и Банасканте (цитадели партии BJP).

Поскольку они недовольны партией BJP, но в то же время не доверяют Индийскому национальному конгрессу (Indian National Congress, INC), они нашли дебютирующую Партию простого человека (Aam Aadmi, AAP; на английском: Common Man Party) в качестве весомой альтернативы. Возможно, поэтому партия, возглавляемая Арвиндом Кеджривалом (Arvind Kejriwal), ведет жесткую борьбу с партией Бхаратия Джаната в трех из 12 избирательных округов Сурата - Варачха, Чорьяси и Катаргам.

Крунал Патель (Krunal Patel), владелец небольшого предприятия, сказал: «Люди очень расстроены и обеспокоены тем, что их средства к существованию оказались в опасности. Они ждут, чтобы выплеснуть свой гнев на партию Бхаратия Джаната».

В опросах на избирательных округах в 2017 году партия Бхаратия Джаната получила все 12 мест в Сурате.