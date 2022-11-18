Цены на никель падают по мере того, как торги неликвидными активами на LME вызывают новые потрясения

(bnnbloomberg.ca) - Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) усиливает надзор за торгами на рынке никеля после того, как резкие колебания цен возродили воспоминания о крайней волатильности, наблюдавшейся во время вышедшего из-под контроля сжатия коротких позиций.

Этот шаг был сделан после того, как цены на никель резко упали во второй половине дня в среду, резко рухнув после того, как опасения по поводу предложения спровоцировали беспорядочное резкое оживление на фоне неблагоприятных торговых условий в начале недели. Это самый сильный всплеск волатильности со времен прошлого скачка цен в марте, и это усиливает опасения, что падение ликвидности после спорного сжатия коротких позиций рискует вызвать новый хаос.

Биржа также осуществляет усиленный мониторинг с целью убедиться, что торговая деятельность участников ведется надлежащим образом, сообщила пресс-секретарь биржи по электронной почте. LME также сообщила в уведомлении для членов, что начальная маржа, необходимая для торговли никелем, будет повышена до $6 100 за тонну после закрытия рынка в пятницу, что на 28% выше текущих уровней.

LME внедрила средства контроля, чтобы ограничить размер внутридневных колебаний цен с марта, когда цены выросли на 250% за два дня, поскольку брокеры стремились закрыть короткие позиции, аккумулированные ведущим производителем Tsingshan Holding Group Co. и другими клиентами.

Тем не менее, ежедневная волатильность лондонских контрактов на никель резко возросла, и экстремальные колебания на этой неделе были намного сильнее, чем на конкурирующей Шанхайской фьючерсной бирже (Shanghai Futures Exchange), где ликвидность сейчас намного выше.

Крупная короткая позиция удерживает рынок никеля на грани через месяц после сжатия

Раньше цены на двух биржах колебались одновременно, но на этой неделе взаимосвязь резко разорвалась, что вызвало опасения по поводу эффективности контрактов LME в качестве глобального эталона для производителей, потребителей, физических трейдеров и инвесторов.

«Жестокое поведение, которое мы наблюдали на рынке в начале этого года, очевидно, отпугнуло многих людей, - сказал по телефону Оле Хансен (Ole Hansen), руководитель отдела товарной стратегии из Saxo Bank A/S. - Рынок стал беспорядочным. Это не тот рынок, на котором хотят быть многие люди, поэтому становится очень легко подтолкнуть его в любом направлении».

Цены на никель на LME упали на 12%, до $26 610 за тонну, перед тем как закрылись на отметке $27 532, что стало самым большим падением с 22 марта. Цены выросли на 12% за предыдущие два дня, при этом в понедельник рынок ненадолго вырос до дневного предела в 15%.

Все металлы подешевели к закрытию торгов в среду, при этом олово свело на нет более ранний рост более чем на 5%. Цены на этот металл, применяемый для пайки, быстро восстановились после двухлетнего минимума на фоне растущего беспокойства по поводу предложения и растущего оптимизма в отношении перспектив китайской экономики, что поднимает настроение.