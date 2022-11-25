У юниорных горнодобывающих компаний ЮАР шансов немного, но некоторые бесстрашные исследователи ломают стереотипы

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Многочисленные препятствия сдерживают сектор юниорных горнодобывающих компаний Южной Африки, включая широко освещенные в прессе проблемы, связанные с государственной политикой и ее реализацией.

Но горнодобывающие компании страны, находящиеся на стадии становления, также столкнулись с культурой финансовых услуг и инвестиций, которая не способствует достижению ими успеха. «Это касается вопросов регулирования в сфере поставщиков финансовых услуг, - сказал Эррол Смарт (Errol Smart), возглавляющий новый горнодобывающий отдел Совета по природным ресурсам (Minerals Council). - Юниорные компании считаются слишком рискованными для южноафриканских учреждений, поэтому они получают небольшую поддержку».

Он прокомментировал недавний отчет Financial Mail, в котором также был указан ряд слабо управляемых юниорных горнодобывающих компаний, а некоторые из них оказались в суде.

Есть также фундаментальные причины, по которым некрупные юниорные горнодобывающие компании получают лучшую поддержку в таких местах, как Торонто, где есть активный сектор юниорной горной добычи, или Сидней. «Австралийская фондовая биржа (Australian Stock Exchange, ASX) открыта для опытных инвесторов из числа компетентных и хорошо осведомленных ритейлеров», - говорит Смарт. Более четырех десятилетий регулирования, позволяющего австралийцам самостоятельно распоряжаться своими пенсиями, создали активный рынок людей, готовых брать на себя риск.

Пол Миллер (Paul Miller), специалист по развитию бизнеса из консультационной фирмы AmaranthCX, сказал, что небольшие горнодобывающие компании, которые хорошо работают на Йоханнесбургской фондовой бирже (Johannesburg Stock Exchange, JSE), получают наказание за свой успех, поскольку учреждениям не разрешается владеть более 0,5% акций от невысокой капитализации. Это означает, что многие перспективные компании даже не пытаются выйти на публичные рынки, а это может привести к непредвиденным последствиям.

Десять лет назад бόльшая часть добычи угля в Южной Африке принадлежала горстке компаний. Сегодня существует около 69 новых частных рудников. Поскольку они работают, не привлекая излишнего внимания, это налагает на государство большую ответственность за соблюдение природоохранного законодательства этими компаниями, что сопряжено с риском.

Точно так же производство марганца выросло с четырех основных производителей до 11, работающих примерно на 25 рудниках, большинство из которых находится в Северной Капской провинции. Результатом является хронический переизбыток металла. Сектор нуждается в зарегистрированной на бирже крупной компании, которая могла бы использовать публичную оценку для проведения сравнения остальной части сектора, и приступить к столь необходимой консолидации.

Однако главная опасность заключается в том, что происходит с горнодобывающим сектором Южной Африки как инвестиционным центром. Финансирование горной добычи юниорными компаниями связано с привлечением первичного капитала, а не со вторичным рынком, где инвесторы приобретают акции и, возможно, смогут получить однажды так называемую «десятку» - десятикратный доход на них. Без легкого доступа к рынкам капитала Южной Африки добыча полезных ископаемых «с нуля» ограничена.

Необходима солидная инвестиционная база спонсоров с хорошей капитализацией, потому что бизнес юниорной добывающей компании - это долгосрочное дело. Возьмем, к примеру, компанию Southern Palladium, которая сделала смелый шаг, зарегистрировавшись в июне на JSE через внутренний вторичный листинг. Несмотря на благоприятные долгосрочные перспективы для металлов платиновой группы (МПГ), которые мало кто оспаривает, акции компании, тем не менее, упали на 52% с момента ее дебюта просто потому, что компания столкнулась с резким откатом цен на сырьевые товары во всем мире. Понятно, что сторонники Sedibelo Resources, которая управляет платиновым рудником Пилансберг (Pilansberg), откладывают свои планы листинга, учитывая текущий рынок МПГ.

Генеральный директор Southern Palladium Йохан Одендал (Johan Odendaal) говорит, что у юниорных горнодобывающих компаний в ЮАР нет иного выбора, кроме как искать возможности привлечения капитала за пределами страны. Слабое привлечение капитала «оставляет компанию со балансом, слабым для того, чтобы поднять проект вверх по кривой стоимости», - говорит он. В защиту Southern Palladium стоит сказать, что у нее сильное правление: например, его председателем является Теренс Гудлейс (Terence Goodlace), бывший генеральный директор Impala Platinum. Довольно часто юниорным горнодобывающим компаниям не хватает глубоких знаний, а их активы представляют собой скудную добычу, учитывая тот факт, что Южная Африка является зрелым горнодобывающим районом.

Тем не менее, все еще появляются другие юниорные горнодобывающие компании.

Компания Copper360, которая планирует вести добычу меди на поверхности в Северной Капской провинции, планирует зарегистрироваться на фондовой бирже. Компанию поддерживает Ян Нельсон (Jan Nelson), бывший генеральный директор Pan African Resources. Ходят слухи, что Рудольф де Брюин (Rudolph de Bruin), соучредитель горнодобывающего фонда AMED и член Клуба горняков Кейптауна (Cape Mining Club), рассматривает возможность регистрации на Кейптаунской фондовой бирже нескольких своих компаний.

«В список легко попасть, но трудно удержаться в нем», - сказал Смарт. Это один из способов взглянуть на проблему, с которой столкнулись юниорные горнодобывающие компании в Южной Африке. Его Orion Minerals недавно привлекла 250 млн рэндов от Корпорации промышленного развития (Industrial Development Corporation), завершая решение проблемы финансирования, которая продолжалась в течение последних трех лет. Orion фактически повторно открывает ранее работавшие горнодобывающие объекты, поэтому ее нельзя строго квалифицировать как начинающую горнодобывающую компанию. Вы можете только восхищаться рискованными компаниями, которые начинают с нуля.