Прекрасный подземный алмазный проект Венеция готовится к началу горной добычи в 2023 году

Автор: Мартин Кример (Martin Creamer)

(miningweekly.com) - Посещение представителем Mining Weekly Подземного проекта Венеция (Venetia Underground Project, VUP), состоявшееся 14 ноября, позволило получить широкое представление об этом крупном месторождении алмазов, которое должно выйти на стадию производственную готовности и начать добычу в следующем году; «надеюсь, в первом полугодии этого года, все идет хорошо», - сказал директор проекта VUP Аллан Родель (Allan Rodel).

«Недавно у нас были некоторые трудности с одобрением виз, что вызвало некоторые проблемы, но мы их преодолеем», - добавил Родель.

Рудник Венеция, крупнейший производитель алмазов в Южной Африке, расположен примерно в 32 км к югу от реки Лимпопо, недалеко от границ Ботсваны и Зимбабве, и примерно в 500 км от Йоханнесбурга.

В 2013 году представитель издания Mining Weekly присутствовал на закладке первого камня подземного расширения рудника стоимостью $2 млрд на фоне продолжающейся активной добычи открытым способом.

«Мы говорим, что руднику в этом году исполняется 30 лет», - сказал Родель с рудника Венеция, который является настоящей жемчужиной для De Beers с момента открытия карьера по открытой разработке в 1992 году.

Этот карьер будет работать до декабря, после чего до 2046 года будет проводиться работа по переходу на подземную разработку. «Однако мы определенно знаем, что есть возможности, которые ниже нынешних уровней», - прокомментировал Родель приехавшим представителям СМИ.

Вертикальные шахтные стволы, боковые штольни, наклонно-транспортный спуск, а также связанная с ними наземная, подземная и внешняя инфраструктура составляют объем проекта VUP, предусматривающего продолжение добычи на двух кимберлитовых телах - рудные тела К01 и К02, к которым будет осуществляться доступ через два вертикальных ствола, уходящих на глубину 1 065 м.

Представитель Mining Weekly спускался по эксплуатационной шахте и наклонно-транспортному спуску, первым производственным участкам.

Эксплуатационный шахтный ствол с окончательным внутренним диаметром 7 м будет оснащен двумя подъемниками для руды, каждый из которых будет иметь по два скипа грузоподъемностью 24 тонны.

Вспомогательный шахтный ствол, также с окончательным внутренним диаметром 7 м, будет обеспечивать все обслуживание подземных выработок, при этом как эксплуатационный, так и вспомогательный шахтные стволы обеспечивают поступление свежего воздуха в шахту.

Наклонно-транспортный спуск будет служить дополнительным отверстием для поступления воздуха и управления логистикой. Спуск простирается на вертикальную глубину 590 м.

Рудное тело K01 будет добываться с использованием подэтажного обрушения для производства от 4 млн до 4,5 млн тонн в год, в среднем 3,5 млн каратов в год.

Подэтажное обрушение также будет использоваться на рудном теле К02, позволяя производить 1,9 млн тонн в год и в среднем 0,9 млн каратов в год.

Это соответствует 5,9 млн т/год, что соответствует пропускной способности главной обогатительной установки на руднике Венеция.

Наземные погрузочно-разгрузочные средства включают в себя ручные и автоматизированные погрузочно-доставочные машины, ручные и автоматизированные дробилки, вертикальные рудоспуски, автоматизированную транспортировку, подземные дробилки, конвейеры для руды и отходов, а также бункеры.

Под землей будет использоваться колесное оборудование.

ГОРНЫЕ ПОРОДЫ, УКРЕПЛЯЮЩИЕ ДАМБЫ ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Когда представитель Mining Weekly подлетал, с воздуха было видно, что на руднике Венеция используется породный отвал для укрепления их «месторождений» мелких остатков камней, а также есть водоудерживающая плотина в дополнение к обычным проверкам и гарантиям, связанным с хвостохранилищами.

Кроме того, завершено строительство первой из шести «дверей»-заслонок для контроля воды, предназначенных для предотвращения проникновения воды в подземную шахту, при этом De Beers и метеорологическая служба Южной Африки сотрудничают в разработке метеорологической радиолокационной системы, которая будет следить за погодными явлениями за пределами Южной Африки, в Ботсване и Зимбабве, где возникает большинство тропических штормов.

«Двери» для контроля поступления воды будут активированы в случае, если приток воды в шахту превысит производительность подземной насосной системы, которая в итоге сможет откачивать из шахты 4 500 куб. метров воды в час. Они предназначены для изоляции «сухой» части шахты, где расположены водяные насосы и другое важное оборудование инфраструктуры, от «мокрой» части, где ведутся горные работы на кимберлитовой трубке.

«Конечно, сам размер этих «дверей» необычен», - прокомментировал Жак Лабушань (Jacques Labuschagne), управляющий по контрактам из Murray & Robert Cementation, «дверь» для контроля проникновения воды, которая была встроена в котлован высотой примерно 9 м и шириной 9 м.

Первая «дверь» для контроля воды имеет стальную раму высотой около 8 м, шириной 8 м и толщиной 1 м, и она закреплена во вмещающей породе 234 стальными анкерами диаметром 40 мм. Окончательная конструкция состоит из 60 тонн стали. Кроме того, около 80 куб. м бетона было использовано для герметизации зоны вокруг «двери», чтобы создать водонепроницаемую границу между «дверью» и вмещающей породой.

Отвод воды в подземной части будет осуществляться за счет специальных водоводов, прокладки желобов для отвода воды, установок для удаления песка и гравия, отстойников, плотин и насосной инфраструктуры, направляющей стоки на поверхность.

НАЗЕМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Представитель Mining Weekly смог увидеть инфраструктуру, построенную за последние примерно три года. На наземной террасе размещены подстанция главного потребителя, шахтные подъемники и копры, офисный комплекс, бытовка, световое помещение, помещение для горноспасательной команды, растворобетонный узел, наземные вентиляционные установки, компрессорная, мастерская шахтного обслуживания, включающая в себя канатный склад/скиповый цех, насосную станцию для подачи воды для тушения пожара и технической воды, отстойники технической воды, резервуар для хозяйственно-бытовой воды, плотину для технической воды, резервуары запаса воды для пожаротушения, конвейеры для руды и отходов, а также буферный склад.

В установившемся режиме вентиляторы на поверхности будут вытягивать отработанный воздух через отверстия.

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

Многие сотрудники из числа местного населения прошли обучение различным рабочим и инженерным профессиям в горнодобывающей отрасли.

Кроме того, программа развития навыков «Изменение жизни навсегда» (Changing Lives Forever), проводимая на руднике Венеция, направлена ​​на повышение квалификации в строительной отрасли, при этом на объектах шахты создаются возможности для практического обучения.