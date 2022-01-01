По словам генерального директора Anglo, перебои в поставках, как у компании Transnet, являются «новой нормальностью» для горнодобывающих компаний

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Перебои в поставках, которые проявляются в снижении объемов поставок полезных ископаемых из Южной Африки, стали «новой нормальностью», цитирует издание Financial Mail слова генерального директора Anglo American Данкана Ванблада (Duncan Wanblad).

Давая комментарии в прошлом месяце во время Саммита по горной добыче (Mining Summit), организованного Financial Times, Ванблад сказал, что проблемы, с которыми столкнулась Transnet, государственная железнодорожная и портовая компания, были примером разных видов сбоев в других странах, где работала группа.

«Для отрасли перебои в поставках являются новой нормальностью», - сказал он. Чили, где компания Anglo управляет медным рудником Лос-Бронсес (Los Bronces), недавно скорректировала роялти таким образом, что эффективная ставка налога увеличилась с 38% до 40-45% (включая налог на дивиденды).

Хотя такие компании, как Anglo, имеют соглашения о стабильности, защищающие статус-кво, фискальные изменения в Чили являются еще одним примером растущих трудностей, с которыми горнодобывающие компании сталкиваются в обеспечении поставок, особенно металла для производства аккумуляторов, на что сейчас указывает Anglo. «Поставка этих полезных ископаемых строго ограничена, и это носит в значительной степени глобальный масштаб, а не касается какой-либо одной страны, и не только развивающихся стран», - сказал Ванблад.

Ванблад недавно провел встречи с высокопоставленными лицами Transnet и правительства по поводу потенциальных долгосрочных решений проблем с доставкой полезных ископаемых, включая вандализм, коррупцию и преступность, а также проблемы с поставками запасных частей.

«Необходимо еще проделать большую работу по повышению пропускной способности линии, и мы делаем это вместе с департаментом предприятий, а также с Советом по минеральным ресурсам (Minerals Council)», - сказал Ванблад. Совет по минеральным ресурсам заявил в прошлом месяце, что забастовка в компании Transnet приведет к потерям в доходах от горнодобывающей промышленности в размере 50 млрд рэндов из-за плохой инфраструктуры, что на 43% больше, чем 35 млрд рэндов в прошлом году.

Затем совет также заявил, что разочарован отсутствием упоминания об инфраструктуре государственно-частного партнерства в мини-бюджете Национального казначейства.

Несмотря на проблемы с поставками полезных ископаемых, аналитики высоко оценивают Anglo American по сравнению с аналогичными компаниями. По оценке Goldman Sachs, у британской группы наилучшие перспективы роста среди всех диверсифицированных горнодобывающих компаний в Европе.

Производство меди компанией Anglo вырастет на 50% благодаря недавно введенному в эксплуатацию проекту Куэйявеко (Quellaveco) в Перу. В производстве также наблюдается переход от сыпучих материалов, таких как железная руда и уголь, которые составляли половину EBITDA в 2010 году, к металлам, используемым для целей эко-мобильности.

«Мы рассматриваем это как положительный фактор», - сказал банк, который предложил компании Anglo пересмотреть рейтинг по мере того, как проект Куэйявеко наберет силу. Такие полезные ископаемые, как железная руда, сильно подвержены влиянию мировой собственности и строительства, в то время как для удовлетворения «зеленого» спроса и внедрения технологии декарбонизации требуется значительное количество меди, никеля и металлов платиновой группы.