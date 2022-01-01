Спрос на ювелирные изделия упал на 11% в октябре, но не стоит волноваться!

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)
(edahngolan.com) - Большинство показателей розничных продаж ювелирных изделий в октябре ушли в минус по сравнению с прошлым годом. Однако спрос на ювелирные изделия в США остается по-прежнему относительно высоким, что отражает продолжающийся повышенный интерес потребителей к этой категории.
Но пусть эти снижения не создают у вас впечатление падения рынка. По сравнению с 2019 годом, последним «обычным» годом для ювелирной отрасли, продажи в каждом месяце этого года превышали показатели 2019 года. Это положительный результат для рынка.
Начнем с цифр, а потом посмотрим, что мы можем по ним определить.
Спрос на ювелирные изделия в октябре и с начала это года до настоящего момента
После исключительно хорошего 2021 года продажи ювелирных изделий снижались шесть месяцев подряд. В октябре объем продаж в стоимостном выражении упал на 11,1%, а количество проданных единиц снизилось на 12% в годовом исчислении.
За первые десять месяцев 2022 года спрос на ювелирные изделия вырос на 4% в годовом исчислении. Рост потребительских расходов на ювелирные изделия был в основном результатом повышения средних расходов на единицу товара. С начала года до настоящего момента средние затраты на единицу продукции увеличились на 9,3% в годовом выражении.
Как показывают эти цифры, с января по октябрь 2022 года объем продаж ювелирных изделий по количеству проданных единиц изделий, снизился на 5,2%.
Тенденции ювелирного рынка: цепочки и модные кольца
Согласно нашему анализу, ожерелья-цепочки и модные кольца были двумя наиболее важными тенденциями на ювелирном рынке в этом году.
Цепочки были самой продаваемой подкатегорией, составив 13,7% рынка по единицам товара, проданным за первые десять месяцев года. Они также были самым продаваемым товаром в октябре.
По полученному доходу модные кольца были самыми эффективными ювелирными изделиями, на них пришлось 13,5% от общего объема продаж ювелирных изделий за этот период.
Аналитика алмазного рынка
Ювелиры, торгующие фирменными изделиями, держат неоправленные бриллианты, чтобы вставить их в украшения по желанию клиентов. Это позволяет нам отслеживать неоправленные бриллианты отдельно.
Розничные продажи этих бриллиантов в октябре снизились на 19,3% в годовом исчислении. Как и в случае с ювелирными изделиями, уже шестой месяц подряд отмечается снижение по сравнению с прошлым годом. Продажи с точки зрения объема за месяц снизились на 11%.
После отличного начала года розничные продажи бриллиантов не изменились с начала года. В единицах продажи упали на 8,4%.
Нынешний алмазный рынок разделен на природные и выращенные в лаборатории бриллианты, и их тенденции радикально различаются.
Продажи природных бриллиантов снизились
С начала года до настоящего момента продажи природных бриллиантов снизились на 5,2%, упав на 25,4% в годовом исчислении только в октябре. Ритейлеры отреагировали на это снижение и сократили закупки на 46,4%.
Розничные торговцы также снизили цены на бриллианты, что привело к снижению средней цены на бриллианты круглой огранки весом в один карат на 1,1%. Еще неизвестно, повлияют ли изменения объема предложения бриллиантов на цены.
Цены на выращенные в лаборатории бриллианты падают
Для выращенных в лаборатории бриллиантов в октябре сохранились две ключевые тенденции: цены продолжали снижаться, а продажи продолжали расти.
Продажи выращенных в лаборатории бриллиантов выросли на 41,8% в годовом исчислении. В то же время цены на выращенные бриллианты снизились в среднем на 4,4%.
С начала года до настоящего времени продажи выращенных в лаборатории бриллиантов выросли более чем на 37%, это очень впечатляющие темпы роста.
Изменение складских запасов находится в соответствии со спросом на ювелирные изделия
Снижение закупок ритейлерами было сбалансировано с продажами. Количество единиц, хранящихся на складах, выросло на 2,6% по сравнению с сентябрем. Это в пределах разумного, особенно с учетом того, что ритейлеры приближаются к сезону праздничных продаж с ожидаемым ростом спроса на ювелирные изделия.
Уровень запасов природных алмазов не изменился. Тем не менее, розничные продавцы отметили рост предложения выращенных в лаборатории бриллиантов. К концу октября уровень запасов выращенных бриллиантов у них вырос на 6,6% по сравнению с предыдущим месяцем.
Были ли ритейлеры слишком оптимистичны в отношении потребительского спроса на выращенные в лаборатории бриллианты, или потребители сократили свои расходы, ожидая дальнейшего снижения цен в период праздничных продаж в ноябре-декабре?
Что бы ни вызвало рост складских запасов, быстрый оборот выращенных бриллиантов гарантирует, что излишков товара не будет в течение длительного времени.
Сравнение 2022 и 2019 годов: тенденции роста спроса на ювелирные изделия
За исключением марта, апреля и мая 2020 года, спрос на ювелирные изделия в США в 2020 году каждый месяц опережал показатели 2019 года. В каждом месяце 2021 года спрос на ювелирные изделия постоянно опережал спрос в 2020 году.
Однако в 2022 году спрос на ювелирные изделия стал колебаться. В первые пять месяцев года продажи увеличивались каждый месяц по сравнению с 2021 годом. С июня продажи в основном снижались по сравнению с прошлым годом, за исключением августа.
Две вытекающие из этого тенденции заключаются в том, что потребительский спрос на ювелирные изделия начинает возвращаться к своему историческому циклу - падает в летние месяцы, растет в августе, падает в сентябре и октябре и растет только в ноябре и декабре.
Вторая тенденция - общий рост спроса на ювелирные изделия. Он намного выше, чем до пандемии. К американцам вернулось желание покупать ювелирные изделия.
Прогноз: благоприятные тенденции на ювелирном рынке
Ряд факторов влияет на продажи ювелирных украшений в праздничный сезон. Среди них упомянутый выше повышенный интерес к ювелирным изделиям, положительное влияние промежуточных результатов выборов на настроения потребителей в крупных городах и высокая стоимость путешествий за границу.
С другой стороны, сокращение числа свадеб в 2022 году по сравнению с 2021 годом, растущая инфляция и растущие затраты на энергию оказывают давление на спрос на ювелирные изделия.
Ожидается, что в совокупности эти факторы приведут к снижению продаж в праздничный сезон на среднее однозначное число по сравнению с прошлым годом. Но опять же, по сравнению с 2019 годом (он же является последним нормальным годом) праздничный и годовой спрос на ювелирные изделия будет намного выше.