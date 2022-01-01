А потом его не стало: Канада продала свое золото

Автор: Дэвид Чепмен (David Chapman)

(bmg-group.com) - Канада, вопреки международной тенденции, согласно которой центральные банки стали нетто-покупателями золота с 2010 года, продала все свои официальные запасы золота. Официальные международные резервы Канады, последний раз опубликованные Банком Канады (Bank of Canada, BofC) 23 февраля 2016 года, показали, что золотые резервы равны нулю (0). Это беспрецедентно. В настоящее время Канада является единственной страной G7, в официальных резервах которой не содержится и ста тонн золота. Согласно статистике Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC), текущие запасы Канады теперь занимают самое последнее место среди 100 центральных банков, уступая Албании, занимающей 99-е место. В сноске говорится, что BofC все еще владеет 77 унциями золота, в основном в виде золотых монет.

В период с 1999 по 2002 год Великобритания под эгидой Банка Англии (Bank of England, BOE) продала около 395 тонн золота, что составляет более половины золотого запаса Великобритании. Великобритания заранее объявляла о продаже и за этот период провела 17 аукционов. Это время стало известно как «дно Брауна» (Brown’s Bottom) по имени Гордона Брауна (Gordon Brown), канцлера казначейства - министра финансов - в то время. Немедленной реакцией стало 10-процентное снижение цены на золото. Золото торговалось в диапазоне от $253 до $350 за унцию в течение этого периода, при этом золото в Великобритании в среднем стоило около $275, и страна получила около $3,5 млрд (примерно £2,3 млрд). Исходя из сегодняшних цен примерно в $1 270 за унцию, если бы британское золото было продано сегодня, оно стоило бы около $16,1 млрд (£11,3 млрд).

В то время как цены на золото выросли на 335% с 1999 года, доллар США и евро, две основные валюты, на которые Банк Англии заменил бы свои золотые запасы, упали в цене.

Станет ли продажа Канадой своего золота известна как «дно Полоза» (Poloz’s Bottom) по имени управляющего Банком Канады Стивена Полоза (Stephen Poloz)? Это возможно, особенно если цена на золото резко вырастет в ближайшие годы, как это произошло после «дна Брауна». Великобритания объяснила причину продажи золота в то время тем, что она хотела диверсифицировать свои активы, уйдя от золота, которое считалось слишком волатильным. Действия Брауна вызвали много критики, и для того, чтобы провести эту продажу, консорциум центральных банков во главе с Европейским центральным банком (European Central Bank, ECB) и Банком Англии в сентябре 1999 года подписал Вашингтонское соглашение (Washington Agreement), ограничивающее продажи золота объемом в 400 тонн в год в течение следующих пяти лет. Это соглашение было продлено в 2004 году, а затем в 2009 году.

Перенесемся в будущее на 17 лет, и Банк Канады объясняет причину продажи золота как «давней политикой диверсификации своего портфеля за счет продажи реальных товаров (таких как золото) и вместо этого инвестирования в финансовые активы, которые легко торгуются и имеют обширные рынки покупателей и продавцов».

Однако золото не является товаром - оно само является деньгами, каким оно было на протяжении более 3 000 лет. Оно ежедневно торгуется в пунктах обмена валюты крупных банков по всему миру. Это ставит золото в одну категорию с долларом США, евро и другими валютами. Согласно статистике Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), средний дневной оборот рынка физического золота в слитках и монетах составляет более $24 млрд в день на внебиржевых рынках как с клиринговыми, так и неклиринговыми расчетами. Это делает ежедневный оборот золота на лондонском рынке наравне с основными валютами и больше, чем на всех рынках облигаций, за исключением рынка казначейских облигаций США и рынка государственных облигаций Японии. Золото торгуется на одном из самых ликвидных рынков в мире.

Золото по-прежнему остается неотъемлемой частью резервов центральных банков и специальных прав заимствования (Special Drawing Rights, SDR) Международного валютного фонда (МВФ) наряду с другими валютами. Кроме того, в качестве демонстрации ликвидности золота оно может быть включено в буферы ликвидности банков в соответствии с правилами Базеля (Basel) III. Это важное различие, поскольку оно означает, что частные банки могут хранить золото в качестве ликвидного резервного актива. Центральные банки, согласно статистике WGC, владеют примерно 32 739 т золота, из которых МВФ владеет 2 814 т по состоянию на февраль 2016 года. Самые большие запасы золота остаются в Федеральной резервной системе (ФРС, Federal Reserve, Fed) США, где хранится 8 133,5 тонны, согласно статистике WGC.

В 1965 году в Канаде было около 1 023 тонн. Это был максимум. К 1985 году запасы Канады упали до 500 тонн. На протяжении 1990-х и вплоть до 2002 года Канада продолжала продавать свое золото. В настоящее время Канада достигла своего самого низкого уровня золотых запасов. Ноль.

Еще один аргумент в пользу того, почему держать золото не имеет смысла, приводит Дон Драммонд (Don Drummond), бывший старший экономист финансового департамента и главный экономист Toronto-Dominion Bank. Драммонд заявил, что хранить золото не имеет смысла, потому что оно не приносит хорошей прибыли с течением времени, а его хранение стоит денег. Хотя затраты на хранение являются одним из факторов владения золотом, следует отметить, что с 2000 года золото превзошло многие активы, показав доходность 335% против 36% для S&P 500 и 59% для S&P TSX Composite. С тех пор, как в августе 1971 года бывший президент США Ричард Никсон отменил золотой стандарт в мире, стоимость золота выросла с $35 за унцию примерно до $1 270 за унцию сегодня, - доходность составила 3 528%. Индекс Dow Jones Industrials (DJI) закрылся на отметке 898 пунктов 31 августа 1971 года, а сегодня составляет около 17 000 пунктов, что соответствует доходности в 1 793% до реинвестирования дивидендов.

Но акции не являются резервными активами. Центральные банки держат в основном казначейские облигации США. Сегодня казначейские облигации США составляют около 60% всех резервных активов большинства центральных банков. До 1971 года и по Бреттон-Вудскому соглашению (Bretton Woods) золото было крупнейшим резервным активом и значительно превзошло по прибыльности казначейские облигации США.

Бывший председатель ФРС Алан Гринспен (Alan Greenspan), возможно, лучше всего описал золото, сделав несколько важных наблюдений. Гринспен сказал: «В отсутствие золотого стандарта невозможно защитить сбережения от конфискации посредством инфляции. Не существует надежного средства сбережения». Он также сказал: «Золото - это валюта,… судя по всему, главная валюта. Никакая фиатная валюта, не обеспеченная золотом, включая доллар США, не может сравниться с ним». Наконец, Гринспен сказал: «Золото по-прежнему представляет собой высшую форму платежа в мире. Фиатные деньги никто не принимает в крайних ситуациях. Золото принимается всегда».

Гринспен, возможно, был одним из самых дальновидных председателей ФРС. Его почитают и сегодня.

С 2010 года центральные банки являются нетто-покупателями золота. В 2015 году официальные закупки составили 588 тонн. Основными покупателями были Россия и Китай, но другие центральные банки также покупали золото. Закупки золота центральными банками выросли с менее чем 2-процентного мирового спроса на золото в 2009 году до более чем 14% в настоящее время.

Центральные банки приобрели золото, чтобы диверсифицировать свои портфели резервов, особенно за счет отказа от активов, номинированных в долларах США, с которыми золото имеет сильную отрицательную корреляцию. Другие покупали золото, чтобы застраховаться от рисков экстремального изменения или из-за характеристик хеджирования инфляции, потому что золото сохраняло свою покупательную способность в течение длительного периода времени. Золото играет заметную роль в управлении резервными активами, учитывая, что это один из немногих активов, который повсеместно разрешен инвестиционными правилами центральных банков мира. Центральные банки мира ценят размер и ликвидность мирового рынка золота и то, что он остается неизменным даже в периоды неопределенности. Из 188 стран-членов МВФ 100 стран владеют золотом как частью своих денежных активов. В настоящее время Канада входит в число 88 стран, не имеющих золота, таких как Ангола, Белиз и Тонга.

После пяти лет нисходящего тренда золото сейчас может оказаться в начале нового «бычьего» рынка - с тенденцией к повышению. Нынешнее падение рынка золота началось в сентябре 2011 года и продолжалось 54 месяца. По продолжительности это один из самых длинных «медвежьих» рынков золота - с тенденцией к снижению, начиная с 1970-х годов. Золото в настоящее время остается примерно на 34% ниже по сравнению с максимумом сентября 2011 года в долларах США, но только на 11,6% в канадских долларах. На минимуме декабря 2015 года золото упало на 45% в долларах США по сравнению с максимумом 2011 года. Золото в канадских долларах достигло минимума в июле 2013 года и с тех пор выросло на 35,5%. В среднем золото в долларах США упало на 39% во время предыдущих коррекций.

Впервые с сентября 2011 года золото в долларах США достигло новых максимумов за 52 недели и преодолело два предыдущих максимума. Еще важнее то, что золото в канадских долларах преодолело свои максимумы 2013, 2014 и 2015 годов, что позволяет предположить, что золото вступает в новый рынок с тенденцией к повышению в канадских долларах. Ряд аналитиков и некоторые известные банки начинают давать сигналы о том, что долгое падение золота может закончиться. Если это окажется верным, это повысит возможность наступления «дна Полоза».

Кредиторская позиция Канады в МВФ в настоящее время составляет $10 412 млрд, включая специальные права заимствования (СПЗ), дающие Канаде право на 111 687 голосов в МВФ, или 2,26% от общей суммы. У США самый большой блок для голосования - 16,8% от общего числа. Но ситуация изменится с включением китайских юаней в СПЗ, и право голоса каждой страны также изменится. Поскольку Канада отказывается от своего золота, а ее кредиторская позиция в МВФ, включая СПЗ, сократилась на $1,2 млрд в прошлом году, право голоса и влияние Канады в МВФ неизбежно упадут еще больше.

Наряду с крупнейшим блоком для голосования США также сохраняют право вето в МВФ. Однако с включением Китая в состав МВФ и его вкладом в специальные права заимствования в 2016 году, право голоса США уменьшится, и они могут потерять право вето. США сопротивляются всем попыткам изменить свое нынешнее право вето и контроль в МВФ.

Сопротивление изменениям со стороны США включает попытки изолировать Китай и Россию. В результате страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) создали Новый банк развития (New Development Bank, NDB), который может бросить вызов МВФ. Примечательно, что золото должно быть важной частью NDB.

В то время как мировые центральные банки продолжают официально хранить 32 739 тонн золота в качестве резервов, в 1990-х годах центральные банки начали заниматься лизингом золота через банки по операциям с драгоценными металлами. Были подняты важные вопросы относительно того, что происходит с лизинговым золотом. Примечательно, что ФРС отказывалась от всех попыток проведения аудита ее золота с начала 1950-х годов. В какой-то момент было подсчитано, что из-за лизингового золота было продано на срок без покрытия свыше 16 000 тонн золота центрального банка в результате продажи такого золота. Продажи лизингового золота не отражаются ни в одной годовой статистике спроса и предложения. Однако известно, что годовой объем лизингового золота не равен нулю, и доходит по оценкам, до 1 500 тонн в год. Включение лизингового золота в статистику спроса и предложения означало бы увеличение спроса со стороны центрального банка или инвестиционного спроса для поддержания баланса спроса и предложения.

В отличие от западных стран, Китай и Россия наращивают свои золотые резервы, даже несмотря на то, что Китай занижает свое текущее положение с золотом, хранящимся в Народном банке Китая (People’s Bank of China, PBOC). Китайское золото также покупалось через его Фонд национального благосостояния, который не сообщает о своих активах и в какой-то момент будет передан Новому банку развития, NDB. Тем временем не увенчались успехом попытки некоторых западных банков, например, немецкого, репатриировать свои золотые резервы, хранящиеся в иностранных центральных банках, прежде всего в Лондоне и Нью-Йорке. Другие страны, например, Нидерланды, добились успеха в репатриации своего золота. Однако остается открытым вопрос: где золото?

Несмотря на все это, ни один центральный банк открыто не признал, что продал все свое золото, как объявила Канада. Для Канады это действительно случай, про который можно сказать: «…а потом его не стало». Канада, вероятно, пожалеет об этом решении когда-то в будущем.

Дэвид Чепмен является главным экономистом Bullion Management Group Inc. Он регулярно пишет статьи, представляющие интерес для инвесторов. У Дэвида более чем 40-летний опыт работы в качестве специалиста по финансам и инвестициям благодаря своему разнообразному опыту работы и глубокому знанию рынка. Для получения дополнительной информации о Bullion Management Group Inc., BMG BullionFund, BMG Gold BullionFund и BMG BullionBarsTM посетите сайт www.bmgbullion.com, отправьте электронное письмо по адресу info@bmgbullion.com или позвоните по телефону 1 888.474.1001.