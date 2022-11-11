LME не будет исключать российский металл из своей системы

(euronews.com/Reuters) - Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) заявила в пятницу, что не будет запрещать торговлю и хранение российского металла в своей системе, поскольку значительная часть рынка по-прежнему планирует покупать российский металл в 2023 году.

Россия является крупным производителем алюминия и никеля. Эти металлы и компании, которые их производят, не попали под санкции, введенные против некоторых российских компаний после того, как Россия начала СВО на Украине.

Лондонская биржа, которая является старейшим и крупнейшим в мире рынком промышленных металлов, в октябре выпустили документ для обсуждения по этому вопросу, запрашивая мнение рынка о возможности запрета российского металла.

«В настоящее время LME не предлагает ни запрещать выдачу гарантий на новый российский металл, ни устанавливать пороги или ограничения на количество российских запасов, разрешенных на складах LME, — говорится в заявлении биржи. - Несмотря на то, что мир допускает использование российского металла, очевидно, имеется этический аспект, и мы считаем, что LME не должна пытаться принимать или навязывать какие-либо моральные суждения на более широком рынке».

Биржа заявила, что продолжит следить за движением российского металла на складах LME и для обеспечения прозрачности будет публиковать с января 2023 года регулярные отчеты с подробным описанием процентной доли гарантированного российского металла на складах LME.

Некоторые респонденты на документ для обсуждения LME посоветовали бирже быть осторожной с отзывами производителей, «учитывая предполагаемый коммерческий конфликт интересов».

Американский производитель алюминия Alcoa в течение некоторого времени публично призывал исключить российский металл из торговли и хранения на бирже.

Несколько других производителей также публично призвали к запрету.

Однако источники, знакомые с ситуацией, сообщили Reuters, что в следующем году сырьевой трейдер Glencore купит алюминий у РУСАЛа и что российский производитель уже продал 76% своего первичного алюминия и продукции с добавленной стоимостью на следующий год.

«Конечно, LME будет реагировать на любые санкции или тарифы, введенные правительствами, и будет связываться с рынком, если они возникнут», — говорится в сообщении биржи.

LME признала, что без запрета вполне вероятно, что «дополнительные тонны российского металла» в конечном итоге будут доставлены на склады LME, но нет никаких доказательств, подтверждающих тезис о том, что это будет считаться «нарушением».

РУСАЛ, крупнейший в мире производитель алюминия за пределами Китая, обеспечивает около 6% своих потребностей металла в мире. В 2021 году «Норникель» произвел 193 006 тонн рафинированного никеля или около 7% мирового производства.