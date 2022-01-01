Сколько потребители тратят на обручальные кольца?

Автор: Лара Ивен (Lara Ewen)

Поскольку цены на бриллианты возвращаются к допандемическому уровню, бюджеты пар остаются стабильными.

(diamonds.net) - Как и в любви, в алмазной отрасли бывают головокружительные взлеты и отчаянные падения. Согласно отчету Bain & Company Global Diamond Report, опубликованному в феврале, после первоначального спада, связанного с пандемией, в 2020 году бизнес в целом переживает «поразительный подъем». В исследовании отмечается, что в течение 2021 года выручка увеличилась на 62% в горнодобывающем сегменте, на 55% в сегменте огранки и полировки и на 29% в розничной торговле ювелирными изделиями с бриллиантами. К концу прошлого года цены как на алмазы, так и на бриллианты почти вернулись к допандемическим уровням и историческим средним значениям, хотя аналитики отметили, что цифры «все еще ниже своих исторических максимумов», говорится в отчете. Между тем, рынок предметов роскоши вырос на 35%.

Компания Bain связывает несколько факторов с «самым высоким ростом за десятилетие» в категориях личных предметов роскоши и ювелирных изделий с бриллиантами. Во-первых, «продажи ювелирных изделий с бриллиантами восстановились по мере ослабления ограничений, связанных с Covid-19, а возможности тратить на впечатления оставались небольшими, - говорится в отчете. - Маркетинговые усилия и возрождение спроса на свадебные украшения также привели к увеличению продаж».

Это, конечно, хорошая новость для магазинов, специализирующихся на свадебных ювелирных украшениях с бриллиантами, тем более что цены в этой категории в настоящее время устойчивые. Средняя стоимость обручального кольца в США составляет $6 000, согласно Исследованию по обручальным кольцам и ювелирным изделиям (Jewelry & Engagement Study), проведенному The Knot в 2021 году, которое официальный свадебный сайт опубликовал в конце прошлого года. Однако это число колеблется в зависимости от региона: на северо-востоке США средние расходы являются самыми высокими и составляют $7 900 долларов, а на Среднем Западе - самые низкие и составляют $5 200. Средняя стоимость в Новой Англии, на юго-западе и юго-востоке страны составляет $7 400, $5 500 и $5 300 соответственно.

Что касается размера, согласно исследованию, средний размер кольца с бриллиантом составляет 1,50 карата. Хотя около половины всех обручальных колец имеют вес от 1 до 2 каратов, 25% таких колец имеют вес свыше 2 каратов. В отчете говорится, что некоторые пары выбирают альтернативу бриллиантам, чтобы снизить затраты; примерно треть всех респондентов потратили на кольцо от $1 000 до $4 000, а 8% опрошенных заплатили менее $1 000.

Напротив, другой брачный веб-сайт The Wedding Report оценил средние затраты на обручальное кольцо в 2021 году в $3 603. Общий объем продаж составил $5,86 млрд примерно за 1,6 млн колец, а средняя стоимость составила $2 111.

Привлекательность природных бриллиантов

Аналитик алмазной отрасли Пол Зимниски (Paul Zimnisky) подтверждает данные исследования, проведенные The Knot. Его собственное исследование показало текущую среднюю цену обручальных колец от $4 000 до $8 000.

«В частности, природные бриллианты, вероятно, находятся ближе к верхней границе этого диапазона», - говорит Зимниски, добавляя, что покупатели природных бриллиантов обычно хотят приобрести кольца весом свыше 1 карата, а покупатели старшего возраста тратят больше, чем молодые. Он ожидает, что цены в этой категории останутся стабильными, по крайней мере временно.

«Цены на природные бриллианты в последние месяцы были относительно устойчивыми. Если праздничный сезон будет хорошим, мы, безусловно, сможем увидеть более высокие цены в первом квартале 2023 года», - прогнозирует он.

«В этом году покупатели по-прежнему тратят деньги, сэкономленные во время пандемии, на покупку бриллиантов, и тратят, возможно, больше денег, чем они потратили бы в ином случае, - продолжает он. - Однако в течение года кажется, что клиенты растягивают процесс покупки на более длительный период времени, поэтому, возможно, они тратят столько же, но покупают менее импульсивно».

Рост цен на бриллианты, большие и маленькие

В нью-йоркском ювелирном магазине The Clear Cut, который занимается исключительно природными камнями, во время пандемии выросли цены на более крупные кольца с бриллиантами.

«С 2020 года средняя стоимость наших обручальных колец выросла на 27%, - говорит соучредитель и генеральный директор Оливия Ландау (Olivia Landau). - Мы наблюдаем самый большой рост цен на бриллианты среднего качества круглой гранки «бриллиант». Например, камень весом 2 карата, цвета J, чистоты SI, который в 2020 году стоил бы около $14 000, теперь стоит около $20 000, что представляет собой увеличение на 42%».

Между тем, спустя почти три года после начала пандемии рынок более мелких бриллиантов ослаб, по словам Сэнди Ип (Sandy Ip), которая является основателем и дизайнером ювелирного бренда Sevun со штаб-квартирой в Гонконге. Высокие цены оказывают влияние, но они стабилизируются, считает она.

«Цены на бриллианты росли в 2020 и 2021 годах, но в последние месяцы рост цен остановился», - говорит она, добавляя, что спрос в США остается постоянным.

«В глобальном масштабе «из-за инфляции и возможного экономического спада мы наблюдаем замедление спроса на бриллианты весом менее 2 каратов. Спрос на бриллианты весом 3 карата и выше кажется устойчивым», - добавляет она, отмечая, что большинство ее клиентов не покупают бриллианты размером менее 1 карата.

Что бы вам хотелось?

Но размер является не самым важным фактором, что касается обручальных колец, согласно The Knot; большинство пар больше интересует огранка и форма. Фактически, компания говорит, что 41% всех обручальных колец, проданных в 2021 году, были с бриллиантами круглой огранки, а белое золото по-прежнему остается самым популярным металлом для оправ и составляет 45%. Желтое золото занимает второе место, достигнув 20%.

Ип обнаружила, что «обручальные кольца с бриллиантами фантазийной огранки весом от 2 до 3 каратов продолжают пользоваться популярностью. Самой популярной является огранка «овал», за ней следуют огранки «radiant» (лучистая), «изумруд», «груша» и «кушон».

Зимниски заметил, что внимание привлекают огранки «груша» и «изумруд». Кроме того, замечает он, на первом месте по-прежнему остаются огранки, выполненные по индивидуальному заказу, и эта тенденция, «вероятно, сохранится, поскольку покупатели хотят чего-то отличного».

Перспективное мышление

Прогнозируя продолжающийся рост спроса в первой половине 2022 года на ювелирные изделия с бриллиантами, а также на неоправленные бриллианты и алмазы, отчет Bain выражает оптимизм в отношении предстоящего квартала. Рынок «ожидают устойчивые продажи в праздничный сезон» и ограниченное предложение алмазов, а также к 2023-2024 годам рынок, вероятно, «вернется к историческим темпам роста», - говорит Bain.

Таким образом, чтобы получить деньги от потребителей, розничные торговцы должны будут удовлетворить спрос и торговать на рынке на конкурентной основе. Превращение бриллиантов в товар больше не является лучшим способом их продажи, говорит Дэвид Келли (David Kellie), генеральный директор Совета по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC). Он призывает ритейлеров мыслить с точки зрения «более возвышенной мечты, инвестирования в маркетинг и коммуникации, инвестирования в переоборудование магазинов, инвестирования в развитие персонала и связи с современной культурой, а не превращения покупки бриллиантов в приобретение товара и поведения, в большей степени похожего на заключение сделки».

Тем не менее, розничные продавцы, такие как Ландау из The Clear Cut, понимают, что покупатели рассматривают обручальное кольцо с точки зрения денежной стоимости наряду с его эмоциональной ценностью. По ее прогнозам, природные бриллианты будут рассматриваться как инвестиции. «Я предполагаю, что цены немного снизятся, особенно если уменьшится спрос на бриллианты весом 1 или 2 карата и ниже. Но я думаю, что они сохранят инвестиционный характер».