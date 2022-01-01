Означает ли растущая глобальная «зеленая» водородная экономика, что следует инвестировать в платину?

Автор: Джейк Мартин (Jake Martin)

(hydrogenfuelnews.com) - При электролизе воды этот драгоценный металл используется в важнейших компонентах катализатора.

«Зеленая» водородная экономика будет означать, что произойдет значительный рост применения электролизеров, работающих на возобновляемых источниках энергии, таких как солнечная энергия и энергия ветра.

Реакция в электролизерах, при которой происходит разделение на кислород и водород, зависит от эффективности катализатора.

Хотя в настоящее время мы далеки от «зеленой» водородной экономики, мир наращивает усилия по созданию более чистых источников энергии, и ожидается, что возобновляемый водород сыграет в этом важную роль. Тем не менее, для достижения этой цели потребуется значительное увеличение производства и использования оборудования для электролитического разделения воды. Естественно, это также будет означать значительное повышение спроса на компоненты, входящие в состав электролизеров, и материалы, используемые для производства этих компонентов. В частности, это приведет к стремительному росту спроса на драгоценные металлы, используемые в катализаторах, а именно на платину.

Страны и компании нарастили свои усилия по переходу на более чистые источники топлива и электроэнергии в прошлом году не только из-за нарастающего климатического кризиса, но и из-за энергетического кризиса, вызванного российской военной операцией на Украине. Благодаря этим двум движущим силам возобновляемый водород оказался в центре внимания, и внимание к нему не ослабевает.

В то же время глобальная «зеленая» водородная экономика растет, как и стоимость платины.

Цены на платину подскочили почти на 12 процентов с тех пор, как в начале сентября достигли двухлетнего минимума. Торговля пошла вверх, в основном из-за роста производства автомобилей на топливных элементах (fuel cell vehicle, FCV) в Китае, как указано в недавнем отчете Всемирного совета по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC).

На недавнем симпозиуме по чистому водороду, организованному Plug Power Inc, генеральный директор этой компании Энди Марш (Andy Marsh) подчеркнул потенциал «зеленой» водородной экономики, которая, по его мнению, достигнет $10 триллионов в год, поскольку она обеспечивает около 20 процентов мировой энергии. Этот прогноз согласуется с прогнозами, недавно опубликованными Bloomberg и Forbes, в котором говорится, что к 2050 году чистый водород будет обеспечивать от 20 до 25 процентов мировой потребности в энергии.

Если Марш окажется прав, цены на платину могут одновременно взлететь по мере того, как резко возрастет спрос на этот драгоценный металл.