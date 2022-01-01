Sibanye-Stillwater сократит до 1 959 сотрудников по мере истощения рудников по добыче золота в ЮАР

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Sibanye-Stillwater может сократить до 1 959 сотрудников на своих золотодобывающих предприятиях в Южной Африке после того, как 1 ноября было объявлено, что компания начала переговоры с профсоюзами о реструктуризации на установке рудников Беатрикс (Beatrix) 4 и Клооф (Kloof) 1.

Это относится к Статье 189 Закона о трудовых отношениях, который направлен на поиск способов минимизации потери рабочих мест за счет увольнения по собственному желанию, перераспределения сотрудников и методов предотвращения сокращения штатов.

Ричард Стюарт (Richard Stewart), генеральный директор по южноафриканскому региону из компании Sibanye-Stillwater, сказал, что реструктуризация необходима, поскольку предприятия приносят убытки, которые «угрожают повлиять на оставшийся срок службы рудников на других южноафриканских предприятиях по добыче золота, а в конечном итоге также сказаться на более широкой группе работников».

В обоих случаях - на рудниках Беатрикс (Beatrix) 4 и Клооф (Kloof) 1 - реструктуризация была вызвана истощением запасов руды и падением производительности. Около 1 959 сотрудников могут быть сокращены, а реструктуризация затронет еще 465 работников, занятых по временным трудовым соглашениям. Стюарт сказал, что в ходе переговоров с заинтересованными сторонами попытаются свести потери рабочих мест к минимуму.

Было предпринято несколько попыток продлить срок службы шахтных стволов на месторождении Беатрикс на протяжении многих лет, начиная с 2013 года. Срок службы шахтного ствола на руднике Беатрикс 4 ранее был продлен после проведения переговоров по Статье 189 в 2017 году благодаря соглашению о повышении производительности и экономии по затратам, которое позволило руднику оставаться открытым при условии получения прибыли в среднем за любой непрерывный трехмесячный период после учета совокупных затрат на поддержание производства.

На установке на объекте Клооф 1 отвал поверхностного слоя породы (SRD) был почти истощен, и на руднике Клооф он будет полностью переработан к декабрю.

«В результате установка на объекте Клооф 1 не сможет работать на полную мощность, а единственным оставшимся первичным источником руды будет SRD на объекте Клооф 4, - заявила Sibanye-Stillwater. - Работа по сокращению затрат оказалась неэффективной в решении проблемы продолжающегося отсутствия прибыльности», - добавили в компании.

В компании заявили, что переговоры по повышению производительности не увенчались успехом. «Становится все более очевидным, что из-за растущих затрат и невозможности достижения запланированных уровней производительности сложно будет обеспечить уровни прибыльности, необходимые для устойчивой работы рудника и установки», - говорится в сообщении.

Предлагаемые закрытия подчеркивают старение отделения Sibanye-Stillwater по добыче золота. В 2021 году генеральный директор компании Нил Фроунмэн (Neal Froneman) предложил трехстороннее объединение с AngloGold Ashanti и Gold Fields, но обе компании отклонили эти предложения.

Выступая в июле, Фроунмэн сказал, что компания не обеспокоена работой золотодобывающего подразделения. «Нас не беспокоит снижение динамики производства, потому что это не единственный актив, который у нас есть, и это одна из причин, по которой мы перешли на МПГ (металлы платиновой группы)», - сказал он.