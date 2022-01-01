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Новый платино-палладиевый катализатор, способный навсегда справиться с выбросами метана

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Экспертиза

(mining.com) - Исследователи из Политехнического университета Каталонии, Университета Удине и Синхротрона ALBA (ALBA Synchrotron) представили палладиевый и платиновый катализатор, способный устранить выбросы метана от транспорта и других видов деятельности человека, чтобы уменьшить глобальное потепление.

В статье, опубликованной в журнале Nature Communications, ученые объясняют, что концентрация метана в атмосфере увеличилась более чем вдвое по сравнению с доиндустриальными временами, в основном из-за увеличения использования природного газа в последние десятилетия, хотя животноводство и отходы также являются важными источниками метана.

Несмотря на то, что СПГ считается более чистым топливом по сравнению с углем и его аналогами на основе нефти, метан, образующийся при его сжигании, имеет в 34 раза более высокую способность вызывать потепление, чем CO2, за 100 лет и в 86 раз за 20 лет.

По мнению исследователей, ограничение выбросов метана может снизить глобальное потепление в краткосрочной перспективе, давая человечеству некоторое время, чтобы навсегда положить конец потеплению, вызванному выбросами CO2.

Они считают, одним из наиболее эффективных способов удаления метана является использование катализатора, ускоряющего его окисление воздухом.

В статье они объясняют, что в течение некоторого времени в лучших катализаторах для удаления метана использовались наночастицы палладия, нанесенные на керамические оксиды. Однако эти катализаторы перестают работать в присутствии водяного пара, что всегда происходит при сжигании природного газа. Для решения этой проблемы исследователи предлагают добавить атомы платины к наночастицам палладия.

Научная группа пришла к этому решению, сопоставив данные, полученные в экспериментах, проведенных на трех разных каналах излучения синхротрона ALBA, и изучила активные центры катализатора во время работы с помощью рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии, рентгеновской дифракции и поглощения в рентгеновской области спектра. С помощью синхротронного излучения они обнаружили, что степени окисления палладия и платины играют ключевую роль в удалении метана, а катализаторы, приготовленные с помощью механохимических методов, являются более активными и совершенно водостойкими.

«Этот тип катализатора оказался наиболее эффективным, когда речь идет об удалении метана», - говорится в заявлении группы для СМИ.

Исследователи считают, что новое вещество может, таким образом, применяться в каталитических нейтрализаторах автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, а также в бойлерных котлах, предназначенных для бытовых целей, и в турбинах, работающих на природном газе.

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