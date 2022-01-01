Выращенные в лаборатории бриллианты против природных: поле битвы в розничной торговле

Автор: Ави Кравиц (Avi Krawitz)

(diamonds.net) - Обусловлен ли рост количества созданных в лаборатории бриллиантов потребностями потребителей или умением розничных ювелиров привлечь покупателей?

Этот вопрос возник в недавнем выпуске подкаста Rapaport Diamond, а также в ходе панельной дискуссии на веб-семинаре, который компания Rapaport провела ранее в этом году с производителями и маркетологами выращенных в лаборатории бриллиантов.

Гостем подкаста был Кирон Ходжсон (Kieron Hodgson), управляющий директор и аналитик по сырьевым товарам и горнодобывающей промышленности британского инвестиционного банка Panmure Gordon. Он упрекнул ювелиров за те истории, которые они рассказывают о выращенных в лаборатории камнях при сравнении их с природными.

«То, как синтетические бриллианты продаются потребителям, обескуражило меня из-за уровня передаваемой ложной информации, - пожаловался Ходжсон, рассказывая о недавней поездке, в ходе которой он посетил различные ювелирные магазины. - Розничные торговые точки готовы изображать природные бриллианты как нечто, не приносящее пользы отрасли, в то время как выращенные в лаборатории являются этической альтернативой».

Он заметил, что это его «особенно раздражает, потому что воочию видел выгоду, которую добыча полезных ископаемых приносит местному населению, у которого в противном случае не было бы никакого дохода, - продолжил он. - Отрасль позволила ложной информации дойти до более широкого потребителя, и эту ситуацию трудно изменить, как только она укоренится в менталитете потребителей».

Комментарии Ходжсона нашли отклик у одного слушателя, руководителя крупной нью-йоркской ювелирной компании, который написал в электронном письме: «Я в последние несколько минут подкаста думал о недостаточном распространении информации, или дезинформации, поскольку это касается сравнения природных и выращенных в лаборатории бриллиантов, это было как раз в точку…. Замечание вашего гостя о менталитете потребителей - это как раз о том, что меня беспокоит».

Этот обмен мнениями подчеркнул роль, которую розничные ювелиры сыграли в недавнем всплеске роста сектора синтетических бриллиантов. Не секрет, что ювелиры получают более высокую прибыль от выращенных в лаборатории камней, чем от природных. Таким образом, их можно простить за то, что они подталкивали потребителей к этому товару с помощью своей маркетинговой работы. Как заметил на июльском вебинаре Марти Гурвиц (Marty Hurwitz), генеральный директор консалтинговой компании The MVEye, специализирующейся на выращенных в лаборатории бриллиантах: «Это капитализм, когда у вас есть заинтересованный продавец и заинтересованный покупатель».

Размер имеет значение

Участники вебинара утверждали, что рост начинается с потребителя; розничные ювелиры просто реагируют на быстро растущую осведомленность о товаре и интерес к нему.

«Если посмотреть на тенденцию за последние пять лет, у социально, экологически и экономически ответственного потребителя теперь есть выбор, - сказал Амиш Шах (Amish Shah), президент Altr Created Diamonds, бренда выращенных в лаборатории бриллиантов. - У них есть выбор: получить бриллиант почти в два раза больше размером почти за ту же цену или чуть больше».

Берил Рафф (Beryl Raff), генеральный директор американской ювелирной компании Helzberg Diamonds, недавно вышедшая на пенсию, впервые подчеркнула этот момент на Дубайской алмазной конференции (Dubai Diamond Conference) в марте, заявив, что «выращенный в лаборатории бриллиант весом 2 карата стал новым природным бриллиантом весом 1 карат». Она сообщила, что в 2021 году Helzberg продала в 50 раз больше выращенных в лаборатории бриллиантов весом 2 карата, чем природных бриллиантов того же размера.

Эти экономические показатели противоречат первоначальным прогнозам развития рынка выращенных в лаборатории бриллиантов. Вместо того, чтобы продавать такой же бриллиант дешевле и экономить деньги потребителей, ювелиры наполняют бюджет покупателя более крупным камнем - особенно в Америке, «где все решает размер», - заметил Шах.

Трудности с бриллиантами категории «меле»

Переход к выращенным в лаборатории бриллиантам более крупного размера в розничной торговле также контрастирует с более ранним предположением о том, что основная возможность роста синтетических камней связана с более мелкими бриллиантами, особенно с учетом того, что природные камни категории «меле» столкнулись с потенциальным дефицитом из-за санкций, связанных с Украиной, это касается товаров компании АЛРОСА.

Однако в настоящее время на рынке нет дефицита природных камней категории «меле», и ювелиры не переходят на синтетические камни этой категории. По словам Гурвица, природные бриллианты категории «меле» выглядят лучше, и этого достаточно для того, чтобы ювелиры использовали их вместо мелких бриллиантов, выращенных в лаборатории. Он добавил, что получение постоянного предложения выращенных бриллиантов категории «меле» также является проблемой, особенно для бижутерии, где активно используются камни такого размера.

Кроме того, производителю необходимо решить, что делать с кристаллом алмаза в процессе выращивания, и большинство из них предпочитают производить более крупные камни, что более выгодно с экономической точки зрения.

Надежные поставки

На самом деле, участники дискуссии отметили, что обеспечение стабильных поставок выращенных в лаборатории бриллиантов является проблемой для камней всех размеров.

«Крупные розничные продавцы ювелирных изделий и производители бриллиантов, которые их предлагают, сталкиваются с проблемой обеспечения стабильных поставок, необходимых для создания их коллекций и проведения крупных рекламных кампаний, - пояснил Гурвиц. - Нужен качественный товар, и он нужен постоянно, каждый месяц».

Он предположил, что отсутствие такой стабильности удерживает некоторых крупных ритейлеров от выхода на этот рынок. По его словам, хотя производители качественных товаров будут быстро поставлять товары на заказ для своих более крупных клиентов, являющихся надежными плательщиками, эти товары будут быстро раскупаться, что затруднит удовлетворение спроса со стороны всех заинтересованных компаний.

Что в дефиците?

Тем не менее, дефицит заключается не только в количестве бриллиантов, но и в количестве ученых, которые могут обеспечить такую ​​стабильность, заметил Гурвиц. Вопрос не в том, чтобы просто щелкнуть выключателем для производства большего количества камней.

«Не все алмазы, выращенные в лаборатории, одинаковы, - заявил он. - Те камеры, в которых используются лучшие технологии, не являются готовыми решениями. Сейчас существует огромный дефицит знаний, и развитие идет не так быстро, как предусмотрено политикой компании».

Другой участник дискуссии Ник Смарт (Nick Smart), коммерческий директор Lightbox Jewelry, бренда выращенных в лаборатории бриллиантов, принадлежащего De Beers, признал несоответствие между спросом и предложением в краткосрочной перспективе. Но хотя для наращивания предложения требуется время, «на самом деле нет никаких препятствий для объемов производства», - возразил он.

Как только вы доведете до совершенства процесс выращивания, согласился Шах, станет понятно, насколько быстро вы сможете расширять свои мощности, добавляя дополнительное оборудование.

По словам Шаха, технологии уже помогли улучшить качество камней. В то время как в период с 2016 по 2018 год разговор шел о цветах категорий от I до K для выращенных в лаборатории бриллиантов, сегодня магазины стремятся предлагать цвета категорий от E до G.

Большая часть сектора

В начале этого месяца в своем профиле на LinkedIn Шах указал на объявление Kay Jewellers о паре выращенных в лаборатории серег весом 0,25 карата со сноской, что «из-за дефицита предложения в этих серьгах могут быть использованы природные бриллианты».

На вебинаре он утверждал, что смешивание природных и выращенных в лаборатории бриллиантов в ювелирных изделиях в первую очередь касается торговли, а потребители «абсолютно не возражают» против того, чтобы прекрасный природный бриллиант был вставлен в то же самое украшение, что и выращенный в лаборатории камень.

Это действительно требует от торговли надлежащего раскрытия информации, чтобы можно было определенно сообщать о том, что продается потребителю, подчеркнул Смарт на вебинаре. Сертификационные лаборатории играют ключевую роль в процессе раскрытия информации, добавил участник дискуссии Ави Леви (Avi Levy), президент по Северной Америке из Международного геммологического института (International Gemological Institute, IGI).

«Прозрачность, цепочка ответственности и обеспечения сохранности, добросовестность и честность имеют столь же важное значение в сфере выращенных в лаборатории алмазов и бриллиантов, что и в сфере природных камней», - утверждает Гурвиц.

Тем не менее, возможность смешивания предполагает, что эти два вида камней могут фактически дополнять друг друга, а не «пожирать» друг друга. Участники дискуссии отметили, что в 2021 году вырос сектор как природных, так и синтетических бриллиантов, что привело к расширению рынка ювелирных изделий в целом.

Возможно, этот год станет настоящей проверкой того, верна ли эта динамика или нет, поскольку 2021 год был исключительным годом, когда в большинстве сегментов рынка ювелирных изделий с бриллиантами наблюдался рост. Смарт выразил уверенность в том, что импульс для обоих товаров может сохраниться, указав на все большее количество свидетельств того, что внедрение выращенных в лаборатории бриллиантов принесло пользу отрасли, поскольку увеличило размер всего сектора ювелирных изделий.

Он призвал отрасль использовать выращенные в лаборатории бриллианты для привлечения новых клиентов, а не рассматривать рынок как борьбу одного товара против другого. Ходжсон поддержал эту идею в подкасте; аналитик-исследователь подчеркнул решающую роль, которую могут сыграть ювелиры, просто выбирая, какой нарратив предложить потребителям, особенно в преддверии праздничного сезона.

«Необходимо уменьшить заблуждения о пользе выращенных в лаборатории бриллиантов … Чистая ложь, которую многие розничные продавцы говорят о природных камнях, сразу вызывает у меня разочарование, - заявил Ходжсон. - Выращенные в лаборатории и природные бриллианты должны быть более гармоничными вместе, потому что они оба служат развитию отрасли в целом».