Новое поколение алмазных рудников

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Прошло менее четверти века с тех пор, как Канада открыла свой первый алмазный рудник. Многое изменилось с тех пор, как в октябре 1998 года на руднике Экати (Ekati), расположенном у Полярного круга, началось коммерческое производство. При этом в немалой степени возросло осознание ограниченности ресурсов планеты. Сейчас на повестке дня стоит экологическая устойчивость, являющаяся одной из причин того, что на новейшем алмазном руднике в Канаде (все еще требующий утверждения) могут использоваться дирижабли для транспортировки, автономные самосвалы, управляемые с расстояния в сотни миль, и ядерный микрореактор для обеспечения электроэнергией.

Проект Чидлиак (Chidliak) находится на огромном и малонаселенном острове Баффинова Земля в канадской территории Нунавут, где проживают эскимосы и который славится своими белыми медведями и живописными фьордами. De Beers говорит, что это месторождение не будет похоже ни на одно другое в мире. Алмазодобывающая компания говорит, что впервые реализует концепцию под названием FutureSmart Mining (Умная горная добыча будущего), изменяющую способы получения, добычи, обработки, транспортировки и продажи своей продукции. Достижения в технологии означают, что рудник Чидлиак физически будет намного меньше, чем существующие рудники, и для его эксплуатации может потребоваться всего 200 человек на участке.

Модульная технологическая установка будет собрана там, где это необходимо, а затем демонтирована и перемещена в другое место, поскольку De Beers нацелилась на шесть небольших, но высокоприоритетных кимберлитов. Дроны, спутники на низкой околоземной орбите, станции удаленного мониторинга и другие технологии позволят осуществлять слежение за участком и предоставлять данные. Разрабатывается новое поколение дирижаблей, работающих на газовом топливе и способных транспортировать полезные грузы массой в сотни тонн на расстояние в тысячи миль. Они могут предоставить De Beers устойчивую альтернативу зимнику и грузовым рейсам.

«Дирижабли являются одним из вариантов логистики, указанных в предложении по проекту Чидлиак, и рассматриваются как потенциальное низкоуглеродное решение для транспортировки материалов и снабжения всем необходимых для добычи полезных ископаемых, - сказал нам Терри Крюгер (Terry Kruger), старший специалист по связям с общественностью компании De Beers Group Managed Operations (Канада). - При работе по проекту Чидлиак мы будем опираться на опыт, полученный на других наших предприятиях в Канаде, но будет сделан гигантский скачок вперед с точки зрения развития технологий и разработки правильного подхода к минимизации воздействия на окружающую среду».

Он сказал, что они работали над определением технологии для разработки месторождения, которая «оказывает минимальное возможное воздействие на окружающую среду, является низкоуглеродной/безуглеродной, модульной, мобильной, масштабируемой и с минимальной наземной инфраструктурой, а также использует удаленные и автономные технологии и современную модель работы операторов».

De Beers приобрела проект Чидлиак, купив Peregrine Diamonds в сентябре 2018 года за 107 млн ​​канадских долларов. С 2008 года ведется геологоразведка кластера кимберлитов размером 80 км на 60 км. На сегодняшний день выявлено 71 кимберлитовое месторождение, и De Beers планирует начать с месторождения CH-6. По оценкам, оно содержит около 18 млн каратов в примерно 7,5 млн тонн кимберлита, оценочное содержание которого составляет около 2,41 карата на тонну на глубину 525 метров от поверхности земли.

Планы по проекту Чидлиак были представлены в прошлом месяце Совету по оценке воздействия на окружающую среду территории Нунавут (Nunavut Impact Review Board), который теперь интересуется мнением всех, кого затронет разработка месторождения. De Beers заявляет, что разрабатывает конкретные решения для оптимизации способа добычи алмазов на проекте Чидлиак и стремится добиться синергии, которая поможет местному населению, проживающему в этом районе.

«Мы предвидим будущее, в котором можно будет использовать дирижабли для пополнения запасов товаров в отдаленных населенных пунктах с меньшими затратами и меньшими выбросами углерода по сравнению с нынешними методами, - говорится в сообщении. - Мы открыты для работы с местным населением, правительственными организациями и другими предприятиями и отраслями с целью изучения возможности использования дирижаблей, помимо простого пополнения запасов на возможном руднике Чидлиак».

Прекрасных вам выходных.