Может ли «зеленая» водородная экономика стоимостью $10 трлн в год повысить цены на платину?

Автор: Индрабати Лахири (Indrabati Lahiri)

(capital.com) - Цены на платину выросли почти на 12% по сравнению с двухлетним минимумом, наблюдавшимся в начале сентября. На момент написания этой статьи этот металл торговался по цене около $934 за тройскую унцию. Это произошло в основном из-за резкого роста производства электромобилей на топливных элементах в Китае (fuel cell electric vehicle, FCEV), как указано Всемирным советом по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC). FCEV работают на возобновляемой электроэнергии, вырабатываемой водородными топливными элементами.

Платина используется в электролизерах для производства водорода, которые играют ключевую роль в получении водорода с нулевым уровнем выбросов за счёт использования процесса протонообменной мембраны (proton exchange membrane, PEM).

Недавно Энди Марш (Andy Marsh), генеральный директор компании Plug Power по разработке систем водородных топливных элементов, подчеркнул потенциал «зеленой» водородной экономики, связанной с платиной, которая вполне может стоить около $10 триллионов в год, что составляет 20% мировой энергии. Это заявление было сделано на недавнем симпозиуме по «зеленому» водороду, проведенному компанией. Если этот сценарий реализуется, цены на платину также могут значительно вырасти в долгосрочной перспективе.

Может ли «зеленая» водородная экономика повысить цены на платину?

Недавний комментарий Энди Марша последовал за репликой изданий Bloomberg и Forbes, которые официально подчеркнули, что к 2050 году «зеленый» водород может удовлетворять от 20% до 25% мировых потребностей в энергии.

WPIC в этом отчете подчеркивает: «По нашим оценкам, замена природного газа «зеленым» водородом в сочетании с FCEV, вытесняющими автомобили с двигателями внутреннего сгорания, может к 2030 году обеспечить до 11% сокращения выбросов CO 2 , предусмотренного Парижским соглашением (Paris Agreement)».

Это связано с тем, что даже с учетом выбросов, которые электролизеры для производства водорода, связанные с платиной, выделяют при добыче, плавке и переработке, получаемый «зеленый» водород все же намного лучше, чем дизельное топливо, природный газ или бензин.

В ежеквартальном отчете WPIC Platinum Quarterly за второй квартал 2022 года ежеквартальный спрос на платину по сравнению с предыдущим годом снизился примерно на 13% и составил около 1 612 000 тройских унций. Ожидается, что за весь 2022 год спрос на платину упадет примерно на 7%.

Предложение также упало во втором квартале 2022 года примерно на 7%, составив около 1 961 000 тройских унций, что привело к избытку платины во втором квартале в размере около 349 000 унций. Ожидается, что за весь год предложение упадет примерно на 8%.

Тем не менее, по оценкам WPIC, к 2030 году спрос на платину со стороны PEM-электролизеров может потенциально составить от 400 000 до 1,3 млн тройских унций. Это огромный скачок по сравнению с нынешней ситуацией, и потенциально он может сделать платину одним из наиболее важных металлов в переходе к «зеленой» экономике наряду с медью и серебром.

С другой стороны, предложение от платиновых рудников остается серьезной проблемой. Несмотря на то, что за последние 30 лет предложение выросло в совокупном годовом исчислении примерно на 1,7%, при этом предложение от рудников в 2019 году составило около 6,9 млн унций в 2019 году, и инвесторы опасаются, что этого может быть недостаточно.

Это связано с тем, что спрос на «зеленый» водород может потребовать роста предложения платины примерно на 1 млн унций в год, что по любым меркам является сложной задачей. Это усугубляется тем фактом, что всегда был традиционно низким объем капитала, направляемого на восполнение запасов руды для платины. Кроме того, вторичная переработка платины в период с 2011 по 2020 год также была довольно средней по объемам и составляла около 1,2 млн тройских унций в год.

В дополнение к этому предложение платины также в значительной степени зависит от южноафриканской промышленности по горной добыче платины, на долю которой приходится около 72% мировых поставок платины. Однако в последние несколько лет в стране наблюдается заметный всплеск протестов, связанных с горной добычей платины, что также может создать новые проблемы в ближайшие годы.

Какие компании, связанные с добычей платины, пострадают скорее всего?

Стоимость акций Anglo American Platinum (ANGPY) выросла примерно на 16% с середины сентября. На компанию, безусловно, сильно повлияет рост использования «зеленого» водорода, поскольку она уже предприняла шаги для обеспечения энергией ряда платиновых рудников в Южной Африке с помощью «зеленого» водорода, а также используя другие источники возобновляемой энергии, такие как ветер и солнце. Это было сделано с помощью запуска Envusa, совместного предприятия в партнерстве с EDF Energy.

Акции Impala Platinum (IMPUY), с другой стороны, упали в цене почти на 20% с начала августа, однако инвесторы надеются, что этот нисходящий тренд скоро может измениться. Это особенно подчеркивается тем, что компания недавно увеличила свою долю в Royal Bafokeng Platinum до более чем 40%.

Акции Sibanye-Stillwater (SBYSF) выросли примерно на 47% с конца сентября, в первую очередь благодаря интересу компании к медным рудникам Мопани (Mopani) в Замбии. Тем не менее, компания также, вероятно, будет в самом центре спроса на платину со стороны «зеленого» водорода из-за ее уникально мощной позиции в добыче платины в Южной Африке.

Каковы долгосрочные перспективы платины?

Metals Focus подчеркивает, что спрос на платину, вероятно, останется высоким примерно до 2025 года, а затем несколько снизится. Это связано с тем, что к 2025 году спрос на электромобили значительно возрастет, что снизит спрос на платину со стороны традиционных автопроизводителей, которые используют этот металл в автомобильных катализаторах.

Однако, согласно Всемирному совету по инвестициям в платину в этом отчете, это лишь вопрос времени, когда спрос на платину в водородных катализаторах для питания электромобилей на топливных элементах сравняется с текущим спросом на нее для автомобильных катализаторов, который, по прогнозам, составит около 3 000 000 тройских унций в этом году. Ожидается, что в долгосрочной перспективе спрос на платину для водородных катализаторов намного превысит спрос на нее для автокатализаторов.

Согласно этому отчету Goldman Sachs (GS), инвестиции в «зеленый» водород оцениваются в $5 триллионов, чтобы к 2050 году достичь глобальной цели по углеродной нейтральности. Если это действительно может быть достигнуто поэтапно, разрыв между снижением спроса на автокатализаторы и ростом спроса на электролизеры для производства водорода может быть значительно сокращен. Таким образом, платина, вероятно, получит огромный импульс во всем мире, поскольку спрос на водородные катализаторы стремительно растет.