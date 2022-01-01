RBPlat недовыполнит план по объему производства МПГ из-за низкого морального духа, инфляции и волатильности

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Эксплуатационные трудности компании Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) усугубились после того, как она заявила в отчете за третий квартал, что не выполнит план по объемам производства металлов платиновой группы (МПГ), и, как следствие, затраты будут выше, чем заложено в бюджете.

Она возложила ответственность за производственные показатели на связанные с Eskom отключения электроэнергии, инфляцию и влияние корпоративной неопределенности на моральный дух сотрудников, что повлияло на соблюдение требований по технике безопасности. Один горняк был смертельно ранен в результате инцидента с безрельсовой мобильной техникой в ​​прошлом месяце на руднике Стилдрифт (Styldrift) этой компании, недавно введенном в эксплуатацию.

В целом, объем производства МПГ в 2022 финансовом году составит от 455 000 до 470 000 унций по сравнению с прогнозом от 485 000 до 505 000 унций. Общие затраты на производство единицы продукции составят от 19 500 до 20 500 рэндов за унцию металлов в составе корзины 4E по сравнению с 18 500 до 19 000 рэндов за унцию металлов в составе корзины 4E.

Стив Фири (Steve Phiri), генеральный директор RBPlat, сказал изданию Miningmx в августе, что конкуренция между Impala Platinum и Northam Platinum за контроль над RBPlat «вызывает нестабильность и серьезную озабоченность у рабочих».

С таким же успехом он мог сказать это о себе. Фири хотел уйти со своих постов в этом году, прежде чем согласился остаться после того, как стало ясно, что предложение о поглощении Implats будет осложнено компанией Northam, которая приобрела 34,5% акций его фирмы. Иан Карр (Ian Carr), главный директор по производству RBPlat, также согласился остаться после того, как сначала собирался уйти в отставку.

По данным RBPlat, этот несчастный случай оказал негативное влияние на объемы производства. Это привело к остановке работы на руднике Стилдрифт с потерей круглосуточных производственных смен FULCO на сентябрь. В соответствии с постановлением правительства об остановке в соответствии с разделом 54, на руднике Стилдрифт необходимо было установить модернизированную систему предотвращения столкновений. Это предусматривало снижение подъема оборудования и производства.

Компания сообщила, что более старый платиновый рудник Бафокенг Расимоне (Bafokeng Rasimone Platinum Mine, BRPM) работал удовлетворительно в течение квартала.

RBPlat также прокомментировала текущую производственную обстановку, заявив, что на нее оказало влияние сочетание «высокого инфляционного давления из-за сбоев в глобальной цепочке поставок и волатильности рынка, обусловленной геополитической нестабильностью, которая вызвана конфликтом между Россией и Украиной, а также долгосрочное воздействие пандемии Covid-19 и ненадежное электроснабжение».

В августе Фири выразил сомнение в возможности создания совместного предприятия между Northam и Implats, возможной причиной этому является соперничество между компаниями.

«Чаще всего… у них все заканчивается борьбой друг с другом без принятия важных для бизнеса решений. Иметь дело с одним собственником всегда лучше, так как решения принимаются быстро и эффективно, - сказал он. - Это зависит от людей. Если у вас одна цель - воплотить что-то в жизнь, и единственная цель - получение прибыли, и вы не ссоритесь из-за своего самолюбия, тогда это сработает», - добавил он.

В настоящее время дело Northam слушается в Трибунале по вопросам конкуренции, в ходе которого приводятся аргументы о том, что успешное поглощение RBPlat компанией Implats будет нарушать законодательство о защите конкуренции. Второе и заключительное слушание запланировано на конец месяца.

Тем временем Implats увеличила свою долю в RBPlat примерно до 41%, при этом ожидается, что доля в 42% обеспечит ей полный контроль. Срок действия общего предложения по акциям RBPlat продлен до 22 ноября.

