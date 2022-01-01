Что закрытие AGS Laboratories будет означать для ее класса огранки

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - 18 октября AGS Laboratories, сертификационная лаборатория Американского общества драгоценных камней (American Gem Society), объявила, что она закроется в конце 2022 года, а ее интеллектуальная собственность и технологии перейдут к Геммологическому институту Америки (Gemological Institute of America, GIA), как и ее помещение в Лас-Вегасе, которое он будет использовать в качестве исследовательского центра.

Но есть одна часть интеллектуальной собственности, которую GIA не получит, - это новаторская оценка огранки AGS, которая долгое время была основной коммерчески привлекательной составляющей. Она останется за AGS, говорит генеральный директор Кэтрин Бодох (Katherine Bodoh).

«Стандарт огранки - это стандарт AGS, а не стандарт AGS Laboratories, - говорит она. - Он останется у компании. Правообладатели могут свободно использовать его. Стандарт огранки AGS является стандартом компании, но наши участники постоянно спорят о том, что лучше для потребителя, и это будет продолжать развиваться».

Начиная с января GIA предлагает своим клиентам возможность получать цифровые отчеты AGS Ideal Reports за дополнительные $25. Тем не менее, GIA не будет использовать оценку огранки AGS, а вместо этого будет измерять ее световые характеристики. AGS Ideal Reports будут доступны с изображением, полученным с помощью устройства ASET (инструмента оценки углового спектра) или без использования его.

Вопросы, часто задаваемые AGS Laboratories:

Предоставляет ли GIA оценку огранки AGS?

Нет, AGS Ideal Report представляет собой дополнительный цифровой отчет о световых характеристиках для сертификации бриллиантов [т.е., цвета D-Z, круглой огранки и фантазийной формы], использующие класс огранки GIA вместе с оценкой светового показателя AGS (AGS Light Performance).

Есть ли лаборатория, которая проводит оценку по стандартам AGS?

Нет, после закрытия AGS Laboratories не будет лаборатории по сертификации бриллиантов, проводящей оценку по Стандартам оценки бриллиантов AGS (AGS Diamond Grading Standards). Правопреемники AGS могут проводить оценку по этим стандартам при работе с другими членами AGS.

Конечно, у GIA есть своя оценка огранки для бриллиантов круглой огранки. Тем не менее, у него нет оценки огранки для фантазийных форм, хотя AGS в настоящее время предлагает оценки для определенных огранок.

GIA указывал, что хочет разработать оценки огранки для бриллиантов фантазийной формы, об этом говорили раньше, но так и не сделали.

Это новое сотрудничество сделает это более вероятным, согласно заявлению GIA, в котором говорится, что объединенные исследовательские группы GIA и AGS будут работать над «исследованием световых характеристик и научно обоснованным стандартом качества фантазийной огранки».

Бодох говорит: «Объединенная исследовательская группа AGS-GIA будет лучшей в отрасли. Я очень хочу увидеть, что получится».

По словам Бодох, у нынешних сотрудников AGS Laboratories будет «множество вариантов».

«Это произошло только вчера, поэтому мы не знаем, каким будет это решение для всех, - говорит она. - Но, на мой взгляд, для нашей команды AGS Laboratories нет ничего лучше, чем GIA. Мне глубоко небезразлична наша команда, и это было очень важной частью стремления сотрудничества с GIA».

Что касается самой сделки, то и GIA, и AGS отказались комментировать финансовые вопросы сделки, хотя по дошедшим до JCK слухам, в ней была задействована немалая сумма денег.

В заявлениях AGS и GIA отмечалось, что GIA учредит «фонд для поддержки AGS и ее членов посредством образовательных инициатив», но отказался выделить сумму в долларах для этого фонда.

Бодох говорит, что транзакция «бросает вызов обычной терминологии. Это не слияние или поглощение в обычном смысле, а сотрудничество, основанное на миссии. Мы родились благодаря одному и тому же видению перспективы. Речь идет о том, чтобы убедиться, что AGS сможет выполнять свою миссию и сделает все возможное для отрасли и наших членов. Этом заключается намерение, цель и задача».

Обе группы являются некоммерческими, и у них одни и те же основатели, Роберт М. Шипли (Robert M. Shipley) и его жена Беатрис (Beatrice).