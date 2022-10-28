Деревушка с 137 жителями надеется преобразиться благодаря алмазам

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Кумиап (Coomiap) - это небольшая деревня в Демократической Республике Конго (ДРК), и назвать ее деревней можно лишь с натяжкой. Она вся построена вокруг местного рудника, в честь которого и названа.

Ее 137 жителей обходятся без электричества, и можно смело сказать, что они живут в настоящей глухомани. Самый большой город, Кананга, находится в шести часах езды, и добраться до него можно только на мотоцикле, потому что в этом районе нет асфальтированных дорог.

«Поблизости только лес и несколько хижин», - говорит огранщик из Бельгии Питер Бомбеке (Pieter Bombeke), ветеран Антверпена в третьем поколении.

Деревня занимается собственным сельским хозяйством, это означает, что она в значительной степени самодостаточна. А еще там есть алмазы в достаточном количестве, чтобы изменить жизнь местных жителей.

Эмиль Эконда-Элаша (Emile Ekonda-Elasha), уроженец ДРК, проживающий в Бельгии, брат которого руководит горнодобывающим кооперативом, считает, что алмазы на руднике не закончатся в ближайшие 100 лет. Но ему всегда было трудно получить полную стоимость за свой товар.

Но теперь, благодаря OrigemA, новой программе, поддерживаемой Всемирным алмазным центром Антверпена (Antwerp World Diamond Centre, AWDC), кооператив получил полный доступ к рынку Антверпена. И разница уже заметна.

«Это первый конголезский кооператив, который занимается экспортом, - говорит Бомбеке. - Все остальные торговцы платят гроши за найденные алмазы. Мы хотели получать за них реальную цену».

Голландский геммолог Питер Грёненбом (Peter Groenenboom), партнер по проекту, говорит, что во время поездки в ДРК он обнаружил резкую разницу между местными ценами и ценами в ДРК.

«В один из последних дней моего пребывания в ДРК мне предложили очень хороший камень формы октаэдра, весом 1,6 карата, очень хорошего качества всего за $100. Если бы я смог привезти его в Антверпен, я бы получил за него около 1 600 евро».

Это последний пример проекта справедливой торговли, в котором ресурсы, добытые старателями, приносят пользу местному населению. К другим примерам относится золото по проекту Fairmined (Справедливая добыча), а также алмазная продукция по проектам Moyo Gems и GemFair компании De Beers. Наряду с GemFair, это один из первых проектов в алмазном секторе, вышедших на рынок, несмотря на то, что алмазы и бриллианты в рамках справедливой торговли долгое время были святым Граалем движения ответственных поставок ювелирных изделий.

Кумиап является одним из шести кооперативов в ДРК, выбранных AWDC для пилотного проекта OrigemA. Он считается самым передовым, поэтому был включен в начальную группу.

Вся совместная горная добыча ведется в соответствии со стандартами Инициативы развития алмазной отрасли (Diamond Development Initiative, DDI) и инновационной системы сертификации Maendeleo Diamond Standards, предложенной Resolve (НПО, занимающейся решением социальных, медицинских и экологических проблем - прим. ред.). Местный представитель министерства горнодобывающей промышленности ручается за происхождение камней, хотя есть план работы с Everledger по отслеживанию алмазов и бриллиантов с помощью блокчейна.

Блокчейн может стать проблемой, признает Карен Рентмистерс (Karen Rentmeesters), старший менеджер AWDC по связям с общественностью и коммуникациям, учитывая отсутствие электричества в деревне. Но проект работает над установкой Wi-Fi на солнечной энергии.

«Идея состоит в том, чтобы создать что-нибудь, что позволит максимизировать стоимость, - говорит она. - Отслеживаемость - это часть этого. Нам нужен блокчейн, чтобы подтверждать историю».

Более серьезной проблемой было получение кооперативом надлежащей экспортной лицензии, которая в ДРК стоит $250 000. Это одна из причин, по которой ее покупка там традиционно ограничивалась узким избранным кругом.

На данный момент AWDC организовал продажу бриллиантов через местную лицензированную компанию, но Рентмистерс надеется, что ДРК в конечном итоге снизит плату для сотен небольших кооперативов страны.

AWDC помогает деревне узнать, как правильно проводить оценку алмазов и максимизировать стоимость алмазов, полученных из «хвостов». «Им не известна стоимость более мелких алмазов», - говорит она.

Они продают бόльшую часть своих бриллиантов, которые проходят одну из трех видов заказных огранок, разработанных Бомбеке для этого проекта: Little Dragon (Маленький дракон) - бриллиант круглой огранки, но с большим количеством граней в павильоне, предназначенный для азиатского рынка; Jacob’s Ladder (Лестница Иакова) - модифицированная круглая огранка с рядами ступеней; и Dreamcatcher (Хранитель снов) - фигура в виде двойной шахматной доски, названная в честь талисмана коренных американцев.

У нового проекта нет названия бренда и не проводится маркетинг, так как проект все еще слишком небольшой. Пока кооператив производит всего около 30-40 штук в год.

«Становится все сложнее поставлять алмазы, - говорит Грёненбом. - На данный момент мы работаем с одним кооперативом. Нужна организация и обеспечение безопасности стабильных поставок. В данный момент этого не хватает».

Эконда-Элаша надеется использовать любые дополнительные доходы для строительства небольшой школы и больницы в близлежащем городе Луямба, которые будут обслуживать деревню и население близлежащих деревень. (В этом районе проживает 1 200 детей школьного возраста, а единственная местная школа была разрушена во время вспышки насилия в 2016 году.)

Это привлекательная и приятная история, поэтому люди, стоящие за ней, говорят, что маркетинг, вероятно, является наименьшей из их проблем.

«Я вижу больший интерес к более широкому рынку, а не только к тем, кто специализируется на товарах этичной или справедливой торговли, - говорит Мэтью Моррелл (Matthew Morrell), управляющий директор лондонской Direct Source Gems, одной из компаний, продающих алмазы и бриллианты. - Я думаю, что это зависит от полной прослеживаемости и надежной цепочки ответственности и обеспечения сохранности».

Рентмистерс соглашается: «Большой интерес проявляют мелкие и крупные игроки, которые в современном мире заявляют, что, если вы сможете предоставить всю эту информацию о происхождении, то я готов купить все».