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21 октября 2022

De Beers предложит более выгодные условия обратного выкупа, в то время как алмазный рынок испытывает напряжение

Сегодня
Экспертиза

Автор: Томас Бишеувел (Thomas Biesheuvel)

(bloomberg.com) - Компания De Beers сообщила своим покупателям алмазов, что они могут приобрести камни на льготных условиях на следующей продаже, что является первым признаком того, что рынок замедляется после бурного роста, начавшегося во время глобальной пандемии.

Алмазная отрасль неожиданно вышла в лидеры, когда мировая экономика оправилась от первых последствий пандемии. В прошлом году потребительский спрос на ювелирные изделия с бриллиантами сильно вырос, в то время как предложение оставалось ограниченным.

De Beers повышала цены на алмазы на протяжении большей части 2021 года, стремясь оправиться от последствий первого года пандемии. В этом году дочерняя компания корпорации Anglo American Plc сообщило о рекордных продажах после того, как санкции в отношении ПАО «АЛРОСА» вынудили российского конкурента прекратить продажи в течение большей части весны, что заставило многих покупателей искать поставки из других стран.

Сейчас ситуация развивается. Летом АЛРОСА снова начала потихоньку продавать, и камни из России продолжают поступать на рынок. В то же время спрос в Китае пострадал из-за карантина Covid-19, а рост инфляции угрожает более широкому потребительскому спросу в США и Европе.

По словам людей, знакомых с положением дел, в пятницу De Beers сообщила клиентам в служебной записке, что компания удвоит размер так называемого обратного выкупа.

Система обратного выкупа позволяет покупателям отбирать какой-то процент камней из любой партии и продавать их обратно De Beers. Это позволяет клиентам избавляться от камней, которые, по их мнению, могут быть убыточными, и помогает предотвратить всплеск слишком большого количества нежелательных предложений на рынке. De Beers сообщила покупателям в пятницу, что выкуп будет увеличен с 10% до 20% для алмазов крупнее 1 карата на следующей продаже, запланированной на конец этого месяца, сообщили источники, попросив не называть их имен, поскольку информация является конфиденциальной.

Увеличенный выкуп — это способ для De Beers предложить более выгодные условия без необходимости снижать цены, что может спровоцировать их падение на более широком рынке. Это также механизм, который компания использовала в прошлом, когда рынок падал.

Представитель De Beers отказался от комментариев.

De Beers продает алмазы примерно 60 эксклюзивным клиентам, которые либо сами гранят алмазы и производят из них ювелирные изделия, либо продают их другим компаниям, не имеющим доступа к продажам.

Ситуация на рынке ухудшается, в то время как De Beers находится в процессе смены своего генерального директора. На прошлой неделе Anglo American заявила, что Эл Кук (Al Cook) из компании Equinor ASA заменит Брюса Кливера (Bruce Cleaver), став лишь вторым в истории приглашенным со стороны топ-менеджером, возглавившим легендарную алмазную компанию.

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