Тот же камень, новая огранка, новое имя

Автор: Джон Джеффей (John Jeffay)

(idexonline.com) - Есть несколько бриллиантов с такой же яркой историей, как у камня Golden Canary (Золотая канарейка), ранее известного как The Incomparable (Несравненный), еще ранее как Golden Giant (Золотой гигант). В начале 1980-х годов алмазодобытчики в Демократической Республике Конго, ранее известной как Заир, выбросили его в кучу обломков горных пород, которые считались слишком крупными для сканирования на наличие алмазов. Государственная горнодобывающая компания Société minière de Bakwanga (MIBA) буквально выкинула его. К счастью, желтый драгоценный камень нашла девочка, играющая возле дома своего дяди в соседнем городе Мбуджи-Майи в Восточной провинции Касаи. Спасенный бриллиант попал в заголовки газет, потому что после того, как его несколько раз продали, затем огранили, снова продали и снова огранили, теперь он снова в продаже. Минимум за доллар.

Его внешний вид претерпел несколько изменений, но в своем последнем воплощении бриллиант весом 303,10 карата, «безупречной чистоты», фантазийного глубокого коричневато-желтого цвета, модифицированной грушевидной огранки «бриллиант» будет продан с аукциона Sotheby’s в Нью-Йорке. Это не самый крупный бриллиант, и далеко не самый ценный, но он является рекордсменом как самый большой бриллиант «без изъянов» или «безупречной чистоты», оценку которого когда-либо проводил Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America). Это довольно хорошая заявка на известность, но, по правде говоря, это не совсем то, на что надеялись предыдущие владельцы.

Некрупный конгломерат - Дональд Зейл (Donald Zale) из сети ювелирных магазинов в Далласе, Марвин Сэмюэлс (Marvin Samuels) из Premier Gems Corporation и Луис Глик (Louis Glick), известный человек в нью-йоркской алмазной отрасли, - купили камень и возлагали большие надежды на то, что он затмит Cullinan (Куллинан) 1, также известный как The Great Star of Africa (Великая Звезда Африки), и станет крупнейшим в мире бриллиантом.

Cullinan 1, бриллиант огранки pendeloque (грушевидной формы) с 74 гранями, весом 530,2 карата, является самым ценным отдельным камнем в британских королевских драгоценностях и украшает королевский скипетр с крестом, принадлежащий королю Карлу III. Трое владельцев были полны решимости превратить «монстра» неправильной формы весом 890 карат в бриллиант весом 531 карат и тем самым установить новый мировой рекорд. Марвин Сэмюэлс сказал: «Никогда не забывайте об этом, 531 карат. Это впечатляющий и не подлежащий обсуждению камень весом в 531 карат, и есть только один шанс получить его». Но этому не суждено было сбыться. Через два года долгого четырехлетнего процесса изучения и огранки камня стало ясно, что достижение совершенства - удаление внутренних включений - приведет к уменьшению камня. В конце концов они остановились на камне весом в 407,48 карата, классифицированном GIA как бриллиант «ступенчатой огранки в форме щита, “безупречной чистоты”» и известный как Golden Giant. Плюс 14 камней меньшего размера. Golden Giant был выставлен на аукционе Christie’s в Лондоне, но не смог достичь своей резервированной цены в $20 млн. Позже он появился в продаже на eBay в 2002 году, но снова не был продан.

Перенесемся в 2013 год и увидим те же безупречные новые грани желтого камня весом в 407,48 карата, что и подвеска самого ценного в мире ожерелья (внесенного в Книгу рекордов Гиннеса), любезно предоставленного швейцарской ювелирной компанией Mouawad, подвеска находится на «веточках» из 18-каратного розового золота с 91 белым бриллиантом (общий вес 229,52 карата) стоимостью $55 млн. По-видимому, он привлек большое внимание азиатских и европейских покупателей, но неясно, что произошло между его появлением тогда и сейчас в качестве бриллианта Golden Canary. Новое имя и новая огранка, на этот раз весом 303,1 карата. Он «похудел» более чем на 100 каратов, но достижения в технологии огранки позволили улучшить его форму, усилить глубину цвета, и оттенок стал светлее. Sotheby’s в Нью-Йорке выставит Golden Canary на аукционе 7 декабря, и аукционный дом придает большое значение тому факту, что не будет установлена резервированная цена; этот шаг сделан преднамеренно с целью спровоцировать ожесточенные торги. Но не ждите выгодной сделки. Верхняя предварительная оценка - верхний эстимейт - составляет $15 миллионов.

Прекрасных вам выходных.