Ювелирное подразделение группы компаний Tata расширяет индийский дорогостоящий бренд, рассчитанный на состоятельных покупателей

(indiatimes.com/Bloomberg): Ожидаемый приток богатых потребителей в Индии побуждает ювелирное подразделение индийского конгломерата Tata Group к 2027 году утроить число своих люксовых магазинов под брендом Zoya.

«Существует большой скрытый спрос на товар класса «люкс» из Индии, и число состоятельных людей будет стремительно расти, - сказал в интервью Аджой Чавла (Ajoy Chawla), главный исполнительный директор ювелирного подразделения Titan Co. - Это только начало для люксовых изделий».

Titan, крупнейшая ювелирная компания Индии, получает около 90% своего дохода от продажи ювелирных изделий, а остальную часть - от продажи часов, очков и парфюмерии. Под эгидой компании находятся четыре ювелирных бренда: флагман Tanishq, ориентированный на работающих женщин бренд Mia, портал онлайн-продаж Caratlane, а также бренд Zoya, ориентированный на состоятельных клиентов.

По словам Чавлы, увеличение количества магазинов бренда Zoya до 15 в течение следующих пяти лет обойдется в сумму около 300 млн рупий ($3,64 млн) за бутик. По его словам, компания также планирует добавить галереи Zoya в отдельные магазины бренда Tanishq, стремясь увеличить их количество более чем вдвое до 15 к концу следующего года.

По его словам, поступления от бренда выросли в пять раз по сравнению с показателями продаж до пандемии, и компания ожидает, что этот «динамичный темп» роста продолжится.

Индия уже является вторым по величине рынком золота, используемого в ювелирных изделиях, и спрос вряд ли будет колебаться, судя по отчету Knight Frank, показывающему, что в 2021 году число сверхбогатых людей с активами в $30 млн и более выросло на 11% по сравнению с годом ранее. Ожидается, что эта цифра вырастет примерно на 39% в 2026 году, в то время как число людей с состоянием не менее $1 млн, по прогнозам, вырастет примерно на 77% в течение пятилетнего периода.

Titan также стремится расширить зарубежную экспансию бренда Zoya, стремясь создать глобальный бренд класса «люкс».

«Недавно нам удалось распространиться за границу с брендом Tanishq на Ближний Восток и в США, и мы будем использовать этот опыт в планировании глобального продвижения бренда Zoya, - сказал Чавла. - В конечном счете, планируется создание глобального бренда с индийской душой».

Чавла сказал, что он с оптимизмом смотрит на потенциал бренда Zoya для того, чтобы превзойти рост, ожидаемый для бренда Tanishq. Бренду Zoya удалось заманить богатых клиентов, организовав романтические ужины в Taj Hotels Resorts and Palaces, принадлежащем его дочерней компании Indian Hotels Co., и предоставив ювелирные украшения на заказ, работая с командой дизайнеров и мастерами.