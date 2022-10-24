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24 октября 2022

Глобальное предложение природных алмазов будет ограничено, несмотря на волатильный спрос в последние годы

Сегодня
Экспертиза

Аналитик алмазной отрасли и горнодобывающей промышленности Пол Зимниски прогнозирует, что предложение природных алмазов в 2022 году останется на уровне прошлого года и составит ~117 млн ​​каратов алмазного сырья. Он излагает свои причины.

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(gjepc.org) - Несмотря на то, что спрос на природное алмазное сырье превысил рекордные показатели 2021 года, ожидается, что предложение природные алмазов в 2022 году будет на уровне прошлого года.

В этой связи, по оценке Пола Зимниски, мировое предложение природного алмазного сырья в прошлом году составило примерно 117 млн каратов алмазов, и столько же ожидается в этом году.

Это сопоставимо с 140 млн каратов в 2019 году, более 150 млн каратов в 2017 году и почти 180 млн каратов в 2005 году, что, по оценкам, является рекордно высоким показателем добычи.

Этот нисходящий тренд в объемах предложения в основном можно объяснить низкими ценами на алмазное сырье в последнее десятилетие, что, по сути, препятствовало желанию проводить геологоразведку и заниматься разработкой новых проектов. Следовательно, объем предложения на старых рудниках в последние годы сократился, в то время как было недостаточно очень ограниченных новых источников алмазов для того, чтобы компенсировать это снижение.

За последние 5 лет с рынка ушло более 30 млн каратов чистого годового объема предложения из-за потери предложения от таких рудников, как Аргайл (Argyle) в Австралии, трубка Интернациональная и рудник Мир в России, а также рудник Виктор (Victor) в Канаде.

Согласно прогнозам Пола Зимниски, после 2022 года мировое предложение останется в диапазоне от 115 до 125 млн каратов в год до конца десятилетия.

Ожидается, что рудники Экати (Ekati) и Даявик (Diavik) в Северо-Западных территориях Канады, где ведется традиционная добыча, истощатся к середине десятилетия. (Примечание: Arctic Canadian Diamond Company, которой принадлежит рудник Экати, изучает возможность продления срока службы рудника за счет программы роботизированной технологии добычи с дистанционным управлением; этот вопрос обсуждался в подкасте Пола Зимниски «Аналитика алмазной отрасли» (Diamond Analytics) с генеральным директором Рори Муром (Rory Moore) в мае, вот прямая ссылка для прослушивания).

Кроме того, россыпные рудники Алмазы-Анабара в Сибири в России приближаются к естественному истощению к 2025 году (согласно текущим отчетам о ресурсах), как и небольшой, но легендарный рудник Зарница, в частности, являющийся первым коммерческим алмазным рудником в России.

Рудник Коффифонтейн (Koffiefontein) в Южной Африке также должен выйти на полную мощность в течение следующих трех лет, этот рудник работает с 1870 года.

Ожидается, что находящийся в стадии разработки рудник Луаше (Luaxe) в Анголе, который остается единственным крупным новым алмазным рудником, строящимся в настоящее время, компенсирует часть потерь объемов добычи в ближайшие годы. Тем не менее, дата запуска рудника Луаше остается под вопросом, поскольку не решены некоторые технические проблемы, а финансирование проекта еще не оформлено официально.

Что касается потенциала новых открытий, геологоразведка алмазов на новых месторождениях ведется в Анголе, Канаде, Ботсване, России, Австралии, ДРК, Зимбабве и Бразилии, хотя глобальные инвестиции в проведение геологоразведочных работ оцениваются как минимальные за многие десятилетия, несмотря на потребность в новых объемах предложения.

Тем не менее, представители отрасли, De Beers и Rio Tinto, недавно приобрели лицензии на геологоразведку полезных ископаемых для поиска алмазов в Анголе. Кроме того, независимый производитель Gem Diamonds только в прошлом месяце заявил, что «делает первые попытки в Анголе». (Примечание: крупнейшая российская компания АЛРОСА имеет давние отношения с Анголой через свое совместное предприятие по горной добыче на руднике Катока (Catoca), компания АЛРОСА является партнером также по руднику Луаше.)

После многолетней гражданской войны, препятствовавшей поступлению иностранных инвестиций, в апреле De Beers отметила: «В последние годы Ангола усердно работала над созданием стабильной и привлекательной инвестиционной среды… Страна остается весьма перспективной в плане алмазов».

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