Как профессионально заниматься «зеленым пиаром»

Конечно, это сатира.

Автор: Джоэл Макоуэр (Joel Makower)

(greenbiz.com) - Итак, вы хотите, чтобы ваша компания считалась экологически устойчивой? Прекрасно! Вы становитесь участником растущего движения. Быть экологически устойчивым стало приоритетом для многих крупнейших компаний мира. А про компании, которые действительно преуспели в том, чтобы выглядеть экологически устойчивыми, обычно говорят, что они занимаются «зеленым пиаром».

Вы тоже можете стать такими компаниями.

Чтобы помочь, я предлагаю дюжину советов и идей, которые помогут вам двигаться дальше и быстрее.

1. Берите на себя смелые обязательства. Объявление цели на 2030 год не требует особых усилий (и это довольно близко по времени), так почему бы не пойти дальше: 2050 год? Никто не вспомнит, что вы сказали в начале 2020-х годов. Главное, что вы взяли на себя смелое, мужественное обязательство, о котором долгие годы можно говорить повсюду.

2. Расскажите очень интересную историю. Кому в наши дни нужны факты, не говоря уже о том, чтобы верить им? Кроме того, другие, скорее всего, будут опровергать ваши факты своими собственными альтернативными фактами. Итак, в чем же смысл? Подайте целое «меню» историй о «пути экологически устойчивого развития» вашей компании, и публика это проглотит.

3. Используйте гиперболы и превосходную степень. Они самые лучшие, и есть большой выбор: «современный», «беспрецедентный», «самый чистый», «передовой» и мое личное любимое выражение - «самый экологически устойчивый». Конечно, у некоторых таких преувеличений есть юридические определения, поэтому вам, может быть, придется объясняться с конкурентами или надзорными органами. Но для решения большинства таких проблем требуется время - в некоторых случаях годы, - и часто единственным «наказанием» является требование к компании-нарушителю изменить свою маркировку или прекратить маркетинговую кампанию. Ничего страшного, с чем только не справится ваша команда по связям с общественностью, так что минусов практически нет.

4. Игнорируйте критиков. СМИ, активистов, ваших детей и т. д. Они не понимают и не ценят то, что вы и ваша компания делаете, и как усердно работаете ради того, чтобы сделать мир лучше, поэтому старайтесь, чтобы ваш голос звучал громче всех. Никогда не прекращайте объяснять критикам, что они просто не правы.

5. Вовлекайте сотрудников. Создайте «зеленую» команду или ресурсную группу из числа сотрудников и позвольте им обсуждать важные темы, вызывающие озабоченность. Например, как компания может облегчить сотрудникам переработку мусора. Появляйтесь время от времени, чтобы громко сказать о том, как вы гордитесь ими, и о том, что сотрудники являются самым ценным активом компании. Каждую третью неделю апреля проводите общекорпоративное мероприятие по экологически устойчивому развитию, чтобы подчеркнуть свою приверженность ему. Совет профессионала: раздайте многоразовые бутылки с водой с логотипом компании, чтобы ваши люди знали, что вы делаете то, о чем говорите.

6. Продвигайте, продвигайте, продвигайте. Позаботьтесь о том, чтобы сумма денег, которую вы тратите на маркетинг своей инициативы в области экологически устойчивого развития, была не меньше стоимости самой инициативы. Или, в идеале, была бы намного больше.

7. Используйте науку. Применяйте такие термины, как «научно обоснованный», «природный» и «доказательный», чтобы повысить вашу репутацию. Ученые пользуются большим уважением, поэтому рассмотрите возможность использования фотографий разных людей в лабораторных халатах.

8. Не действуйте в одиночку. Существует богатая история компаний, объединившихся для обеспечения экологически устойчивого развития, и примерами, заслуживающими внимания, являются Глобальная климатическая коалиция (Global Climate Coalition), Международная коалиция по науке о климате (International Climate Science Coalition) и Альянс по борьбе с пластиковыми отходами (Alliance to End Plastic Waste). Если у вас есть сомнения в искренности такого сотрудничества, просто подсчитайте количество участвующих компаний и суммируйте их совокупный доход, чтобы не было сомнений в том, что вы являетесь частью важного, влиятельного глобального сотрудничества.

9. Подходите творчески. Нет предела способам использования своих маркетинговых способностей и достижений. Например, если еще нет отраслевой группы, с которой можно было бы сотрудничать, создайте свою собственную. Рассмотрим, к примеру, Партнерство по развитию экологичных технологий (Partnership to Advance Sustainable Technologies, PAST). Оно могло бы выступать за что угодно, начиная с бурения нефтяных скважин и кончая новыми видами пластиковой упаковки, или за любое другое дело. Звучит достоверно, правда? Я только что это придумал!

10. Посадите деревья. Много деревьев! Больше деревьев, чем можно себе представить! Затем подсчитайте эквивалентное количество автомобилей, которые эти деревья «уберут с дороги», чтобы показать, что вы выполнили домашнее задание. Лучшая новость: как только деревья посажены, дело сделано! Местные жители должны следить за тем, чтобы деревья не срубили и не сожгли. Но все лавры получаете вы.

11. Думайте локально. Не беспокойтесь о влиянии вашей компании на тех, кто живет сразу за вашей оградой или офисным комплексом. Помогите пострадавшим соседям понять, что эти воздействия являются просто ценой за создание лучшего мира, другими словами, это компромиссы. В качестве жеста доброй воли рассмотрите пожертвование в местный благотворительный продовольственный фонд или на нужды театральной труппы.

12. Проявляйте упорство. Помните, что истории должны принадлежать вам, независимо от того, какие факты (или альтернативные факты) вам бросают другие. Обратите внимание на классическую фразу из фильма 1962 года «Человек, который застрелил Либерти Вэланса» (The Man Who Shot Liberty Valance): «Когда легенда становится фактом, напечатайте легенду». Ваша задача, по сути, состоит в том, чтобы стать легендой.

«Зеленый пиар» - «эковтирательство» - является сложным делом, поэтому не беспокойтесь, если у вас не получится с первого раза. Не сдавайтесь! С гордостью несите свои обещания, связанные с экологически устойчивым развитием. Никогда не прекращайте говорить о них. В конце концов, вы победите.

В конечном счете, самое главное, это победа.