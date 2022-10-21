Сколько ювелирных изделий было продано? На целых $11,5 млрд меньше, чем полагали

Автор: Эдан Голан (Edahn Golan)

(edahngolan.com) - Мы все знаем, что 2021 год был лучшим годом для продаж ювелирных изделий, когда продажи в США выросли как никогда, но каков общий объем проданных ювелирных изделий? Как всегда, правительство США предоставляет цифры, и через год всегда их пересматривает.

На этот раз, как и в большинстве случаев, цифры были пересмотрены в сторону понижения. А в некоторых областях они были пересмотрены в сторону значительного понижения.

Бюро экономического анализа Министерства торговли США является самым важным источником данных об объемах продаж ювелирных изделий в США. Оно собирает данные из налоговых отчетов, открытых источников и путем опросов. Значительная часть этих данных получена на основе ряда предположений. По мере поступления новых данных они пересматриваются, и данные об объемах продаж ювелирных изделий в стоимостном выражении пересчитываются.

Итак, сколько ювелирных изделий было продано?

В ходе последнего пересмотра пересчитаны все данные об объемах продаж ювелирных изделий и часов, начиная с января 2017 года, то есть за более чем четыре с половиной года продаж. В 2017 и 2018 годах продажи выросли соответственно на 0,3% и 0,7%.

Однако в 2019 году объем продаж ювелирных изделий был снижен на 0,5%. Вот обновленные данные об объеме продаж ювелирных изделий за эти три года:

2017: $59,3 млрд (по сравнению с $59,0 млрд)

2018: $61,3 млрд (по сравнению с $60,9 млрд)

2019: $61 млрд (по сравнению с $61,3 млрд)

Небольшой рост объема продаж на 0,6%, о котором ранее сообщалось по 2019 году, теперь сообщается как снижение на 0,6%.

Каков был объем продаж во время пандемии?

Большие изменения коснулись 2020 и 2021 годов. Здесь видна значительная разница в объемах продаж.

В 2020 году, когда разразился COVID, продажи первоначально были на уровне $62,23 млрд - скромный, но имеющий значение рост на 1,6% по сравнению с предыдущим годом.

Пересчитанные цифры теперь говорят об объеме продаж в размере $58,92 млрд. Это серьезный пересчет объема продаж - уменьшение на 5,4% по сравнению с предыдущими цифрами, или снижение на $3,36 млрд.

Уточненная цифра также означает, что в 2020 году спрос на ювелирные изделия фактически снизился на 3,3% по сравнению с 2019 годом.

Но действительно удивительное изменение в заявленном объеме продаж ювелирных изделий в США в стоимостном выражении произошло в 2021 году.

После невероятного роста на 52% по сравнению с предыдущим годом радость, возможно, была несколько преждевременной. По последним данным, объем продаж ювелирных изделий в США в 2021 году составил $86,4 млрд, а не $94,5 млрд.

Согласно обновленным данным, продажи ювелирных изделий выросли на 46,7%, что по-прежнему является рекордным ростом продаж.

Тем не менее, сокращение составляет 8,6%, это уменьшение на огромную сумму в $8,1 млрд по сравнению с предполагаемым объемом продаж ювелирных изделий.

В совокупности объем продаж ювелирных изделий в 2020 и 2021 годах составил на $11,5 млрд меньше заявленного ранее объема.

Почему это имеет значение?

Знание фактического размера отрасли имеет огромное значение. Это влияет на объем средств, выделяемых банками на финансирование отрасли, а также на финансовое планирование компаний в отрасли. Это также помогает определить, где и с каким ростом (или спадом) мы сталкиваемся. Важны, как известно, детали.

Полностью моя вина

В ноябре 2021 года я опубликовал отчет, в котором был дан прогноз роста продаж в праздничный сезон на 40%. Как могут сказать мои клиенты, я не люблю делать прогнозы. Это доказательство того, что на это есть веская причина.

По мере того, как все больше публичных компаний отчитывались о своих объемах продаж, стало ясно, что праздничные продажи выросли в лучшем случае примерно на 38%. Но, исходя из пересчитанных данных по США, объем продаж вырос всего на 34% в праздничный сезон 2021 года.

И все же 2021 год был фантастическим годом для ювелирной отрасли, и я поддерживаю свое высказывание о том, что 2021 год был «годом ювелирных изделий».

Эластичные показатели продаж ювелирных изделий

Может показаться странным, что есть эластичность в том, что в противном случае должно было бы быть неопровержимым фактом. Но сбор данных - это непрерывный процесс. Чем больше у вас данных, тем точнее они становятся.

В последний раз правительство США публиковало существенные изменения в отчетах об объеме проданных ювелирных изделий в 2018 году. В то время были пересмотрены данные рынка за десять лет, начиная с января 2008 года, и объем продаж ювелирных изделий была сокращен на сумму более $16,5 млрд только в одном 2017 году.

Продажи ювелирных изделий в 2022 году

Все чаще игроки мидстрима - средней части алмазопровода - выражают обеспокоенность по поводу падения объема продаж. Учитывая, что это приводит к падению цен на бриллианты по сравнению с дорогостоящими алмазами, это является проблемой для алмазного рынка.

В то же время, сразу прошу прощения за свой прогноз по причине вышеупомянутой вины, сейчас кажется, что в 2022 году ожидается рост объема продаж в стоимостном выражении.

На сколько? Согласно нашему анализу рынка и данным, полученным от американских ритейлеров, продажи ювелирных изделий с начала года выросли на 8,3%.

Данные правительства США, которые также включают пересмотренные цифры этого года, показывают рост на 7,7% по сравнению с прошлым годом. Исходя из опыта, в следующем году этот показатель будет пересчитан и, скорее всего, в сторону уменьшения.

Я проявляю осторожность ввиду того, что хотя общий объем продаж ювелирных изделий в стоимостном выражении, согласно нашим данным, вырос за первые девять месяцев 2022 года, но количество проданных ювелирных изделий за этот период сократилось.

Если рассматривать только бриллианты, мы видим аналогичную тенденцию: общий объем розничных продаж в стоимостном выражении растет, а количество проданных ювелирных изделий падает.

Итоги

Потребительский спрос на ювелирные изделия продолжал расти даже в трудном 2020 году. И с тех пор спрос на ювелирные изделия не перестает повышаться. Тем не менее, хотя спрос на ювелирные изделия продолжает расти в стоимостном выражении, количество продаваемых изделий снижается.

Текущий рынок бриллиантов демонстрирует изменение тенденций потребительского спроса, но это не только на фоне фантастического 2021 года. Спрос на ювелирные изделия с бриллиантами был обусловлен растущим спросом на более крупные бриллианты, а также отложенными свадьбами и помолвками.

В настоящее время мы возвращаемся к обычным уровням свадеб и помолвок. Неприятно наблюдать спад в бизнесе по сравнению с предыдущим годом, но долгосрочная перспектива говорит о другом. В то время как основные отрасли несли убытки, глобальный алмазный рынок переживал бурный рост.

В настоящее время потребительский спрос в США смещается в сторону более дорогих бриллиантов. В этом году расходы на бриллиант выросли, а количество проданных бриллиантов уменьшилось.

Возможно, это подтверждает отношение американцев к природным бриллиантам. Их предпочитают состоятельные люди, в то время как многие другие просто переключаются на выращенные в лаборатории бриллианты, которых становится больше.

И последний комментарий, на этот раз о цифрах аналитической службы SpendingPulse компании Mastercard. Она снова сообщила о двузначном росте объема продаж ювелирных изделий. Не хочу называть эти цифры нереальными, но у кого-то очень неверные данные.

Возможно, они исправляют свои ошибки. После сообщения о высоких показателях продаж ювелирных изделий с начала года теперь говорится, что праздничные продажи в этом году, как ожидается, вырастут всего на 2,2%.

Это не сулит увеличение на 17-19 процентов, о котором сообщалось до сих пор, но так же, как ошибочными были те цифры, так же ошибочны и низкие цифры для объема продаж в праздничный сезон. Ожидается, что они будут выше.

Если быть оптимистом, то проводится корректировка ежемесячных объемов продаж и снижаются сентябрьские показатели до 7%.