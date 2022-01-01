Выращенные в лаборатории бриллианты и свадьбы: рост использования синтетических бриллиантов в свадебных ювелирных украшениях

Автор: Дженнифер Хибнер (Jennifer Heebner)

(diamonds.net) - Покупатели обручальных колец все чаще выбирают выращенные бриллианты, чтобы получить больше каратов за свои деньги.

Как и многие продавцы, компания Andrews Jewellers в Буффало, штат Нью-Йорк, отмечает всплеск продаж обручальных колец с выращенными в лаборатории бриллиантами. Фактически, этот сегмент составляет около 65% от общего объема продаж обручальных колец в магазине - к большому огорчению владельца Энди Мокуина (Andy Moquin). «Мне не нравится их продавать, но я не могу игнорировать то, чего хотят потребители», - говорит он.

В похожей ситуации оказались и другие ритейлеры. Гейб Арик (Gabe Arik), совладелец Happy Jewelers в Фуллертоне, штат Калифорния, ежедневно обрабатывает запросы на обручальные кольца с созданными в лаборатории бриллиантами. Он также считает, что кольца с синтетическими бриллиантами составляют 65% его продаж свадебных украшений. По словам владельца и президента Дэвида Розена (David Rosen), в Филадельфии около половины обручальных колец с бриллиантами, которые продает ювелирная компания Sydney Rosen, изготовлены из синтетических камней.

И хотя в настоящее время выращенные в лаборатории кольца составляют всего 2% от объема продаж обручальных колец в магазине Wallach Jewelry в Ларчмонте, штат Нью-Йорк, его владелец Стивен Уоллах (Steven Wallach) ожидает увеличения этого показателя. «Пока покупатели понимают разницу, они знают, что за счет выращенных в лаборатории бриллиантов можно получить бόльшую отдачу от вложенных средств», - говорит он.

Неуклонный рост

За последние несколько лет интерес к синтетическим бриллиантам резко возрос как в отрасли, так и среди потребителей. Международная ассоциация выращенных бриллиантов (International Grown Diamond Association) более чем удвоила количество своих членов, а секция лабораторных бриллиантов на выставке JCK в Лас-Вегасе расширилась почти на 300% с 2019 года. Между тем, в опросе, проведенном прошлой весной, 72% потребителей заявили, что они слышали о синтетических бриллиантах, по сравнению с 10% потребителей десятью годами ранее, по данным исследовательской фирмы MVEye.

Росту сегмента способствовали два важных отраслевых события. В 2018 году De Beers представила свой бренд ювелирных изделий Lightbox с выращенными в лаборатории бриллиантами. Затем, в 2019 году, Геммологический институт Америки (Gemological Institute of America, GIA) объявил, что больше не будет использовать термин «синтетический» в своих отчетах по бриллиантам, решив вместо этого указывать процесс выращивания - химическое осаждение из паровой фазы (chemical vapor deposition, CVD) или высокое давление и высокую температуру (High Pressure-High Temperature HPHT), и любые признаки обработки после выращивания наряду со стандартными оценками огранки, цвета и чистоты. Оба события проложили путь к сегодняшней устойчивой ситуации увеличения розничных продаж синтетических бриллиантов и роста предложения этого товара.

Больше, лучше и дешевле

Основная причина, по которой покупатели приобретают выращенные в лаборатории бриллианты, заключается в том, что они могут получить бриллиант большего размера и лучшего качества по более низкой цене, чем природный бриллиант, сообщают ритейлеры. Хотя экологические показатели была изначальной причиной таких покупок, сейчас это уже не имеет такого важного значения.

«Вы можете потратить ту же сумму и получить природные камни весом от 1 до 1,50 каратов или выращенные в лаборатории бриллианты весом от 2 до 3 каратов», - объясняет Урваши Нигхойкар (Urvashi Nighojkar), основательница и генеральный директор Gemnomads в Остине, штат Техас. Два года назад поставщик драгоценных камней и ювелирных изделий добавила в свой ассортимент выращенные в лаборатории бриллианты с целью удовлетворения спроса. В категории свадебных ювелирных украшений Нигхойкар теперь продает больше изделий с выращенными в лаборатории центральными камнями, чем с природными.

Кроме того, большинство выращенных синтетических бриллиантов имеют только высокий класс цвета и чистоты. Средний выращенный в лаборатории бриллиант, который продает Нигхойкар, имеет цвет от F до G и чистоту VS1. «Это гораздо более высокое качество, чем люди получают при покупке природных бриллиантов», - отмечает она.

Что касается цены, опрошенные говорят, что стоимость созданных в лаборатории бриллиантов на 20-85% ниже стоимости природных бриллиантов сопоставимого размера, цвета и чистоты. Показательный пример размещен на веб-сайте ювелирной компании Beeghly & Co. из Гринсбурга, штат Пенсильвания, где представлен обширный перечень как искусственных, так и природных бриллиантов. У покупателей, которые ищут камень круглой огранки весом 1 карат, цвета H, чистоты VVS2, есть два варианта: синтетический за $1 183 и природный за $ 4 605 - разница в цене составляет 74%.

Президент компании Брайан Бигли (Brian Beeghly) начал продавать выращенные в лаборатории бриллианты в мае 2021 года по просьбам клиентов. В то время производителей было не так много, поэтому разрыв в ценах не был таким резким. С тех пор его объем продаж обручальных колец с бриллиантами изменился с 95% изделий с природными камнями и 5% изделий с выращенными в лаборатории бриллиантами до 70% изделий с лабораторными камнями и 30% изделий с природными бриллиантами.

«На рынке так много новых игроков, производящих выращенные в лаборатории камни, что стоимость продукта снижается», - уточняет он.

Гонка по нисходящей

Синтетические бриллианты могут иметь большую ценность на момент покупки, но, поскольку рынок очень новый, а цены все еще колеблются, стоимость при перепродаже станет проблемой в будущем.

«Если вы сохраните его навсегда, это того стоит», - утверждает Нигхойкар; в противном случае не будет стоимости изделия при встречной продаже. Ни один ритейлер не может гарантировать повышение цены продукта, стоимость которого все еще меняется.

Мокуин хорошо знаком с этой проблемой. Он был одним из первых, кто начал использовать выращенные в лаборатории камни, купив 15 штук семь лет назад. Они годами лежали непроданными.

«Я слишком рано вышел на рынок, - говорит он. - В конце концов я продал все эти первоначальные камни, но с убытком в $20 000».

Уоллах сравнивает созданные в лаборатории бриллианты с телевизорами с плоским экраном. «Вы покупаете технологию, - говорит он. - Сегодня вы можете приобрести телевизор большего размера и лучшего качества дешевле, чем пять лет назад».

Хотя синтетические камни предлагают бόльшую прибыль, чем природные, добавляет Мокуин, фундамент продолжает рушиться из-за цен на выращенные в лаборатории камни».

Расширение круга поставщиков

У розничных продавцов есть множество источников для приобретения синтетических бриллиантов и готовых ювелирных изделий. Одним из таких поставщиков является Smiling Rocks. Компания открылась в 2018 году и дебютировала в JCK Las Vegas в 2019 году. За это время она открыла более 600 оптовых счетов.

«В нашем сегменте ювелирных изделий от 70% до 80% нашего бизнеса приходится на обручальные кольца», - говорит соучредитель Зулу Гхеврия (Zulu Ghevriya).

Также растет число продавцов природных бриллиантов, которые занимаются выращенными в лаборатории бриллиантами. Компания Ashi Diamonds с почти 40-летним опытом работы в этом году начала предлагать синтетические камни для свадебных украшений и готовые украшения с синтетическими бриллиантами, представив их в июне на выставке JCK Luxury.

«Год назад были некоторые проблемы с цепочкой поставок бриллиантов категории «меле», но теперь поставки стали более регулярными», - говорит Вивек Пандья (Vivek Pandya), возглавляющий подразделение выращенных в лаборатории бриллиантов в этой фирме. На ярмарке Пандья представил программы консигнации ювелирных изделий с синтетическими бриллиантами для 10 постоянных клиентов компании Ashi. «Мы не можем сказать, что это будут гарантированные продажи, но мы посмотрим, какой будет розничная продажа».

Даже Кристофер Словински (Even Christopher Slowinski) из Christopher Designs, известный своими фирменными стилями огранки Crisscut и L’Amour Crisscut, в этом году занялся продажей синтетических бриллиантов на Luxury. Он представил коллекцию Neon Crisscut, линию ювелирных украшений с выращенными в лаборатории бриллиантами двух запатентованных огранок, включая обручальные кольца.

«Я вложил в товар $1 миллион, - рассказывает он. - К концу выставки у меня осталось ювелирных изделий всего на $160 000. Я не ожидал, что продажи свадебных ювелирных украшений будут такими хорошими».

Как и в случае со многими другими, именно спрос заставил давнего поставщика природных бриллиантов заняться выращенными в лаборатории бриллиантами. Но созданные в лаборатории бриллианты выглядят намного привлекательнее, учитывая недавние проблемы с поставками, из-за которых получить природные бриллианты стало труднее, не говоря уже о том, что они стали дороже; он сообщает, что «они выросли в цене на 20% в прошлом году».

«Прелесть выращенных в лаборатории бриллиантов в том, что можно заказать 100 пар серег с камнями определенной огранки, цвета и чистоты, а я могу их изготовить, - говорит он. - Я не смогу сделать это с природными камнями».

Не изменяя природным бриллиантам

Конечно, не все приняли выращенные в лаборатории бриллианты. Бенджамин Джавахери (Benjamin Javaheri) из ювелирного бренда Uneek избегает синтетические камни из соображений, связанных с их ценностью. «Ювелирные реликвии должны сохранять свою ценность и память», - утверждает дизайнер, который производит украшения по розничной цене от $799 до $1 миллиона.

Магазин Markham Fine Jewellers во Фриско, штат Техас, продает меньше изделий с синтетическими бриллиантами, чем большинство других магазинов, опрошенных журналом Rapaport Magazine. По словам главного операционного директора Раджи Музаффара (Raja Muzaffar), заявки на кольца с выращенными в лаборатории бриллиантами составляют всего 20% от ежемесячных заказов на обручальные кольца. Магазин, являющийся членом Американского общества драгоценных камней (American Gem Society, AGS), информирует клиентов о пользе, которую природные алмазы и бриллианты приносят отдаленным сообществам, например, позволяют создавать рабочие места и школы, а также происходит реинвестирование отраслевых средств обратно на нужды этого местного населения.

Одной из проблем, вызывающих постоянную тревогу, которую он упоминает в связи с синтетическими бриллиантами, является раскрытие информации. «Мы встречали потребителей, которые покупали выращенные в лаборатории бриллианты, и им не говорили, что они не природные», - рассказывает он.

Тем не менее, данные показывают, что искусственные бриллианты останутся навсегда. Еще 15 лет назад, вспоминает Бигли, скупка золота у покупателей считалась спорной практикой для ювелиров. Он опасался, что клиенты сочтут его бизнес ломбардом, если он начнет этим заниматься. Но в конце концов он уступил, создав то, что с тех пор стало успешным отделом винтажных ювелирных изделий.

«Я применяю этот подход к выращенным в лаборатории бриллиантам, - говорит он. - Я открыт ко всему новому».