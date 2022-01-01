Редкий ярко-розовый бриллиант продан за £52 млн на аукционе в Гонконге

Бриллиант Williamson Pink Star («Розовая звезда рудника Вильямсон») установил мировой рекорд по цене за карат бриллианта, проданного на аукционе

Автор: Руперт Нит (Rupert Neate)

(theguardian.com) - Чрезвычайно редкий ярко-розовый бриллиант был продан за 453 млн гонконгских долларов (£52 млн), что более чем в два раза превышает его первоначальную цену, и установил мировой рекорд как бриллиант, получивший самую высокую цену за карат для такого драгоценного камня, проданного на аукционе.

Бриллиант Williamson Pink Star («Розовая звезда рудника Вильямсон») весом 11,15 карата, названный в честь другого розового бриллианта, подаренного королеве Елизавете II в качестве свадебного подарка, был продан в пятницу неизвестному покупателю на аукционе Sotheby’s в Гонконге.

Тобиас Корминд (Tobias Kormind), управляющий директор лондонского ювелирного магазина 77 Diamonds, сказал, что связь камня с покойной королевой, вероятно, помогла поднять его стоимость.

«Это поразительный результат, доказывающий устойчивость лучших бриллиантов в условиях нестабильной экономики, - сказал он. - Особенно если учесть привлекательную связь с королевой Елизаветой, рост цен на розовые бриллианты из-за их растущей редкости и фон нестабильной мировой экономики».

«За последние 10 лет цены на некоторые из самых высококачественных бриллиантов в мире удвоились», - добавил он.

Бриллиант огранки «кушон» назван в честь двух других крупных розовых бриллиантов: овального бриллианта Pink Star («Розовая звезда») смешанной огранки весом 59,60 карата, который был продан на аукционе в 2017 году за $71,2 млн (£57 млн на тот момент), и бриллианта Williamson («Вильямсон») весом 23,60 карата, подаренного королеве канадским геологом и ярым роялистом Джоном Тоберном Уильямсоном (John Thoburn Williamson) в 1947 году.

Брошь в виде цветка с бриллиантом Williamson, созданная Фредериком Мью (Frederick Mew) из Cartier в 1953 году, говорят, была любимым украшением покойной королевы, которая носила его много раз во время своего правления, включая свой серебряный юбилей.

Уильямсон владел шахтой Мвадуи (Mwadui) в Танзании, где были обнаружены камни Williamson и Pink Star.

Вэньхао Ю (Wenhao Yu), председатель отделения ювелирных изделий и часов в Sotheby’s Asia, сказал: «Обнаружение розового бриллианта ювелирного качества любого размера является чрезвычайно редким явлением, которое до недавнего времени казалось крайне маловероятным ввиду недавнего закрытия рудника Аргайл (Argyle)».

Алмазный рудник Аргайл, принадлежащий Rio Tinto и расположенный далеко на севере Западной Австралии, был закрыт в 2020 году после 37 лет работы, в течение этого времени на нем было добыто свыше 865 млн каратов алмазов.

Розовые бриллианты являются особенно редкими среди цветных бриллиантов, и никто точно не знает с геологической точки зрения, как они становятся розовыми.

«Если азот и бор вызывают образование ярких оттенков желтых и голубых алмазов соответственно, то нет никаких доказательств того, что розовые алмазы получают свой цвет за счет микроэлементов», - говорится в сообщении Sotheby’s.

«Скорее кристаллическая структура камня избирательно поглощает свет в результате уникального идиосинкразического дефекта решетки, что приводит к необычному расположению атомов в кристалле. Эти счастливые аномалии иногда вызывают розовую зернистость кристалла алмаза - совершенно замечательное проявление несовершенства», - добавляет Sotheby’s.