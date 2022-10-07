Как запрет на деятельность российских горнодобывающих гигантов может потрясти металлургический мир

Лондонская биржа металлов ждет замечания на возможные варианты, включая немедленный запрет на новые поставки из России.

Автор: Джек Фарчи (Jack Farchy)

(bloomberg.com) - Возможный запрет Лондонской биржи металлов (London Metal Exchange, LME) на поставки из России станет катастрофой для металлургической отрасли, поскольку некоторые из крупнейших компаний мира будут отрезаны от основного мирового рынка.

Биржа еще не приняла решение, но в четверг началось официальное трехнедельное обсуждение возможности запрета российского металла, возможно, уже в следующем месяце.

На практике запрет просто означал бы, что металл из России, на которую приходится около 9% мирового производства никеля, 5% алюминия и 4% меди, больше не мог бы поставляться ни на какие склады по всему миру в сети LME, на которых хранится металл, используемый для поставки по фьючерсным контрактам, когда срок их действия истечет.

Но дебаты и возможные последствия представляют собой яркий пример того, насколько тесно LME переплетена со всеми уголками отрасли физических металлов. Несмотря на то, что биржа является частной компанией, принадлежащей Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd., ее решения имеют далеко идущие последствия для способа оценки металла и торговли им во всем мире.

Нужно пояснить, что подавляющее большинство металлов в мире продается от производителей к трейдерам и потребителям, даже не попадая в склады LME. А крупные производители, в том числе ведущие российские группы Международная компания ПАО «Объединенная компания “РУСАЛ”» и ПАО «ГМК “Норильский никель”», практически никогда не продают свой металл напрямую на LME.

Тем не менее биржа играет жизненно важную роль по нескольким причинам.

Во-первых, она является рынком последней инстанции для металлургической промышленности: запасы металла в глобальной сети складов LME могут быть использованы во время появления дефицита, а в периоды перенасыщения избыточные складские запасы могут быть доставлены на LME.

В последние месяцы трейдеры готовились к перенасыщению рынка, особенно алюминием, на фоне опасений по поводу состояния мировой экономики. Поскольку некоторые покупатели избегают покупки российского металла, трейдеры ожидали, что компания РУСАЛ одной из первых доставит алюминий на LME, а некоторые ожидали притока сотен тысяч тонн. РУСАЛ отрицает, что планирует поставлять на биржу «большие объемы» своего металла.

Если LME пойдет дальше и запретит новые поставки российского алюминия, это устранит потенциальный избыток запасов. Когда на прошлой неделе Bloomberg впервые сообщило о планах LME в отношении документа, представленного на обсуждение, цены на алюминий подскочили на 8,5%, что является самым большим ростом за один день за всю историю, поскольку трейдеры, ожидавшие притока российского металла, поспешили отменить свои короткие позиции. По состоянию на пятницу цены выросли примерно на 10% по сравнению с 19-месячным минимумом, отмеченным на прошлой неделе.

Конечно, LME обдумывает этот решительный шаг, потому что обеспокоена аналогичной разрушительной возможностью, если она не примет мер: российский металл, с которым многие потребители отказываются иметь дело, хлынет на биржу, и ее цены перестанут быть полезными в качестве глобальных ориентиров.

На самом деле, одна из причин, по которой она рассматривает возможность быстрого введения любого возможного запрета, заключается в том, что решение о продолжении может побудить держателей российского металла быстрее поставить его на биржу до того, как ограничения вступят в силу.

«Возможность поставляться на LME»

Любой шаг со стороны LME также будет иметь последствия, выходящие за рамки складских потоков. Например, некоторые контракты между производителями, трейдерами и потребителями предусматривают, что металл должен иметь «возможность поставляться на LME» (LME deliverable), а это означает, что запрет со стороны LME может привести к разрыву контрактов.

Банки часто настаивают на том, чтобы финансируемый ими металл имел возможность поставляться на LME, поскольку они хотят быть уверены, что в случае каких-либо проблем его можно будет легко продать на бирже. И многие трейдеры полагаются на тот факт, что металл может быть доставлен на LME, когда они используют контракты на LME для хеджирования своих физических складских запасов - если они захотят, они смогут закрыть хеджирование, просто поставив металл.

В результате любой шаг LME может создать проблему для РУСАЛа и Норникеля, а также для их крупнейших клиентов. Glencore Plc, в частности, имеет огромный долгосрочный контракт на покупку товарного алюминия у РУСАЛа в течение нескольких лет.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, компании уже ожидают, что процесс консультаций, запущенный LME, затруднит клиентам компаний РУСАЛ и Норникель финансирование оборотного капитала с использованием металла в качестве залога.

По словам одного из источников, сам факт обсуждения, вероятно, приведет к значительному падению объемов продаж компании Норникель в Европу, учитывая, что это создает неопределенность в ключевое время года, когда ведутся переговоры о продаже.

Это означает, что запрет со стороны LME может привести к тому, что российские компании будут вынуждены согласиться на более низкие цены.

Компания Норникель уже рассматривала варианты перенаправления части продаж на восток, если санкции против России не позволят ей сохранить свою текущую структуру продаж, заявил генеральный директор Владимир Потанин в интервью изданию РБК-ТВ, которое он дал в сентябре.

«В конце концов, это не изменит баланс спроса и предложения, но это все же означает, что у нас будет металл, ищущий себе место, - сказал Колин Гамильтон (Colin Hamilton), управляющий директор по исследованиям сырьевых товаров из BMO Capital Markets. - Кто-нибудь где-нибудь купит этот металл со скидкой».