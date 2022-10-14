Заметки издателя

Автор: Мартин Рапапорт (Martin Rapaport)

Маркетинг

(diamonds.net) - Основой бизнеса является создание продуктов и услуг, которые позволяют создавать добавленную стоимость. В то время как создание добавленной стоимости является основой любого бизнеса, получение выгоды является целью бизнеса. Если вы не получаете выгоду, ваш бизнес не будет устойчивым и потерпит неудачу. Если никто не хочет «голосовать» за ваш продукт платой вам за него, ваш продукт и бизнес не выживут.

Каким бы хорошим ни был продукт, покупатели должны знать, что это такое, как его получить и сколько он стоит. Даже если вы единственный поставщик воды в пустыне, люди должны знать, где вас найти. В поездке нужно знать, где ближайшая заправка или зарядная станция. Передача такой информации является главной основой маркетинга.

Маркетинг может стать намного более изобретательным во многих отношениях, но никогда не забывайте о фундаментальной добавленной стоимости продукта. Если продукт не обеспечивает добавленную стоимость, маркетинг не сможет сделать его успешным.

В новом фильме «Ничто не вечно» (Nothing Lasts Forever) говорится, что бриллианты - это ложь. Так ли это? Как бриллианты обеспечивают добавленную стоимость? От них нет пользы. Связана ли с маркетингом единственная причина, по которой люди покупают бриллианты? Может ли маркетинг сам по себе создать продукт? Почему люди покупают бриллианты?

Какую основную универсальную потребность удовлетворяют бриллианты? Маркетинг компании De Beers позиционировал бриллианты как символический подарок, означающий обязательства между мужчиной и женщиной. De Beers не создавала потребности в таком подарке.

De Beers не создавала секс, брак или необходимость связывать сексуальную преданность с физическим подарком. Идея о том, что вы даете что-то другому человеку, когда вы берете на себя обязательство перед ним, появилась раньше бриллиантов. Будь то коровы в Ботсване, нефрит в Китае или золото в обручальных кольцах, потребность и желание подарить что-то реальное, символизирующий преданность, возникла раньше, чем бриллианты, и не была создана маркетингом. Является ли обручальное кольцо маркетинговым ходом? Является ли обручальное кольцо ложью?

Маркетинг не создавал добавленную стоимость бриллиантов. Потребность связать секс и обязательство сделала это. Маркетинг идентифицировал бриллианты как общепризнанный символ романтических обязательств, но не основную потребность в подарке, выражающем преданность, которое осуществляется с помощью бриллиантов.

Недавние нападения на бриллианты отражают желание некоторых прогрессивных элементов общества отказаться от обязательства. Они не могут нести бремя преданности или настоящей любви, поэтому отрицают это.

Не беспокойтесь о тех, кто порочит бриллианты. Они боятся поверить, что «Некоторые вещи длятся вечно» (Some Things Last Forever). Они не разбираются в бриллиантах, и им не до бриллиантов.

Преданность является основой цивилизованного общества. Это основа семьи.

В этом истинное значение бриллиантов.