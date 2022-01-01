Энди Хоум: Лондонская биржа металлов уклоняется от давления, связанного с антироссийскими санкциями

Автор: Энди Хоум (Andy Home)

(nasdaq.com/Reuters) - Очевидно, что Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) не собирается спешить с принятием решения о том, продолжать ли принимать российский металл по своим контрактам.

В ее сообщении говорится, что «в настоящее время активно рассматривается» представленный на обсуждение документ о возможности приостановки работы с российскими брендами. Но биржа фактически еще не решила, выпускать ли такой документ.

Учитывая затянувшийся процесс нормотворчества на LME (за документом для обсуждения следует документ по итогам консультаций, за которым следует предусмотренное правом уведомление), маловероятно, что в скором времени изменится статус российского металла.

LME уже немного изменила свои правила, чтобы соблюсти ограниченные правительственные санкции в отношении российского металла после самопровозглашенной «специальной военной операции», проводимой Кремлем на Украине.

Металлургические компании, решившие ввести свои собственные санкции, так называемые самосанкции, могут оказать гораздо большее влияние на российские поставки алюминия, меди и никеля в следующем году, но именно сам рынок будет определять, нужно ли бирже корректировать свои правила поставки.

ОГРАНИЧЕННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ САНКЦИИ

Правительственные санкции против России в значительной степени не затронули ее производителей главных цветных металлов.

Европейский Союз запретил ввоз российского свинца в апреле, что побудило LME приостановить варрантирование торговой марки FRGT PB985R, производимой металлургическим предприятием ООО «Фрегат». К счастью, запасы такого металла на LME в то время были равны нулю.

Введение британским правительством 35-процентной штрафной пошлины на импорт алюминия, меди, свинца и никеля из России вызвало необходимость приостановки поставок металлов российских брендов на склады LME в стране. К счастью, в то время ни в Ливерпуле, ни в Халле не было российского металла.

Экспортные потоки с алюминиевых заводов компании РУСАЛ 0486.HK и никелевых и медных рудников компании Норникель GMKM.MM остались нетронутыми, даже несмотря на то, что на стоящих за ними олигархов наложены санкции.

Западные политики опасаются повторения ошибки 2018 года, когда временные санкции в отношении РУСАЛа нарушили как физические цепочки поставок, так и биржевые цены.

ОБЩЕСТВО, НАКЛАДЫВАЮЩЕЕ САМОСАНКЦИИ

Однако добровольное наложение самосанкций может создать гораздо более серьезную проблему.

В этом году многие физические покупатели продолжали принимать российский металл, поскольку отсутствие официальных санкций обеспечивает юридическое прикрытие для соблюдения существующих контрактов.

Однако заключение нового контракта на поставку в 2023 году с российским предприятием - это совсем другое дело, и несколько крупных потребителей алюминия, таких как Novelis, подразделение Hindalco Industries HALC.NS, и экструзионное подразделение Norsk Hydro NHY.OL уже заявили, что не будут брать российский металл.

Масштабы потенциального бойкота трудно оценить. Большинство контрактов на поставку в 2023 году, как правило, заключаются в рамках Недели LME (LME Week), ежегодной отраслевой встречи, которая начнется 24 октября этого года.

Но вопрос о том, кто собирается и кто не собирается покупать российский металл, очевидно, был острой темой для обсуждения на алюминиевой конференции Fastmarkets, состоявшейся в Барселоне в прошлом месяце.

РЫНОК В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ

Компания РУСАЛ, на долю которой приходится около 6% мирового производства алюминия, утверждает, что ведет обычный бизнес с точки зрения переговоров по контрактам на 2023 год и что она не намерена сбрасывать большие объемы металла в склады LME.

Однако именно этого опасаются не только торговцы алюминием, но и на рынках никеля и меди, где поставки из России столь же значительны.

Если металл нельзя направить по традиционным каналам сбыта, то произойдет всплеск предложения, по крайней мере, до того, как будут найдены альтернативные рынки.

Финансирование стоков металлургических компаний уже является сложной задачей, поскольку банки лавируют на быстро меняющихся рынках валют и процентных ставок. Финансировать непроданный российский металл будет еще сложнее, поскольку многие банки также добровольно вводят самосанкции.

Нетрудно понять, почему участники рынка начинают прорисовывать сценарий массовых поставок на рынок последней инстанции.

Это случилось раньше. Запасы алюминия на LME резко выросли после мирового финансового кризиса, и к марту 2013 года в системе было 2,5 млн тонн складских запасов, относящихся к Восточной Европе или странам бывшего Советского Союза.

ЦЕНЫ СО СКИДКОЙ

Потенциальная проблема, с которой сталкивается LME, заключается в том, что поток российского металла в ее складскую сеть сместит основу биржевого ценообразования с глобальной на российскую.

Поскольку российский металл уже торгуется с дисконтом к ценам LME, логично было бы, чтобы ценообразование LME отражало эту скидку к «реальной» цене.

Это будет не первый раз, когда такая дислокация создается правилами LME, связанными с возможностью доставки.

Вспомните о длинных очередях на разгрузку на складах, существовавших на рынке алюминия в середине прошлого десятилетия. Они привели к тому, что цена LME торговалась со скидкой ввиду потерь вследствие ожидания в очереди по сравнению с физическим рынком, что проявлялось в резком росте физических премий и разделении полной цены, включающей всё.

Рынок алюминия LME не был беспорядочным в том смысле, в каком биржа использует это слово для обозначения сбоев в торговле, как в случае с никелем в начале этого года. Но он не был упорядоченным с точки зрения более крупной цепочки поставок.

Ни алюминиевый рынок, ни LME не нуждаются в повторении этой печальной истории, вызвавшей появление множества негативных заголовков и нежелательный интерес со стороны регулирующих органов США.

ДЕРЖИ ПОРОХ СУХИМ

Тем не менее, LME правильно поступила, отложив решение российской проблемы в долгий ящик.

Сейчас мы не знаем, насколько велика для российских производителей металла проблема, вызванная движением, связанным с наложением самосанкций. Ответ будет появляться постепенно в течение следующих нескольких недель, поскольку покупатели заключают контракты на поставки в следующем году.

Даже тогда мы не узнаем, насколько легко или сложно будет российским операторам перенаправить экспорт на другие рынки, причем Китай является лишь одним из очевидных направлений.

Не исключено, что физические потоки просто перестроятся и отпадет необходимость в физических поставках на склады LME.

Также возможно, что официальная сеть санкций может ужесточиться, особенно если американские и европейские политики увидят, что потребители в любом случае откажутся от поставок из России.

Здесь действует множество переменных, и LME окажется в затруднительном положении, если попытается опередить правительственные санкции, используя свои собственные правила «упорядоченного рынка».

Может быть, лучше подумать о том, чтобы узнать мнение всего рынка о том, стоит ли приостанавливать поставки российского металла.

На каком-то этапе.

Мнения, высказанные здесь, принадлежат автору, обозревателю Reuters.