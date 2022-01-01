Беларусь хочет возглавить Кимберлийский процесс

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Беларусь - страна, известная своей верностью президенту России Владимиру Путину и ужасной репутацией в области соблюдения прав человека, попросила утвердить ее вице-председателем Кимберлийского процесса (Kimberley Process, КР) на 2023 год, согласно документам, с которыми ознакомился JCK.

Заместитель председателя - это традиционная ступенька к председательству в Схеме сертификации (certification scheme), целью которой является предотвращение выхода алмазов из зон конфликтов на мировые рынки. Если Беларусь станет вице-председателем в 2023 году, она будет первой в очереди на председательство в КР в 2024 году.

«Республика Беларусь готова взять на себя эту важную роль, чтобы поддержать единство семьи КР и авторитет для поддержки мировой алмазной отрасли», - говорится в письме, подписанном контактным лицом КР от Беларуси Иваном Г. Степаненко и заместителем министра финансов Владиславом Татариновичем.

Трудно понять, что делать с заявкой Беларуси, против которой, вероятно, будут выступать Соединенные Штаты, где в настоящее время действуют санкции против этой страны и ее руководителя. (КР требует абсолютного консенсуса среди 56 участников, которые представляют 82 страны.) Беларусь должна знать, что, пока Россия остается на Украине, у нее мало шансов стать председателем, поэтому эта заявка выглядит почти как издевательство. Беларусь также не считается крупным игроком в отрасли. Она не является производителем алмазов, хотя по статистике КР выглядит пунктом перевалки российских алмазов.

Другим кандидатом на пост вице-председателя 2023 года являются Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), эта кандидатура также может оказаться спорной.

«Роль председателя требует глубоких знаний и опыта, - говорится в письме Ахмеда бин Сулайема (Ahmed Bin Sulayem), исполнительного председателя и главного исполнительного директора Дубайского центра биржевых товаров (Dubai Multi Commodities Centre). - Ранее председательствуя в КР и являясь ведущим мировым центром по добыче алмазов, ОАЭ готовы немедленно взять на себя эту ответственность».

Бин Сулайем и ОАЭ председательствовали в КР в 2016 году, когда происходили резкие изменения ситуации, и Коалиция гражданского общества КР (Civil Society Coalition, KPCSC) бойкотировала встречи того года.

ОАЭ долгое время были объектом критики со стороны неправительственных организаций, которые часто атаковали их.

Алмазные системы в главном алмазном финансовом центре, Дубае, уже давно подвергаются критике, хотя некоторые говорят, что страна приложила усилия для улучшения ситуации после включения ее в прошлом году в «серый список» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF). Хотя существует немного статистических данных, в неподтвержденных сообщениях говорится, что он в основном избегал поставок российского алмазного сырья, которое направлялось главным образом в Бельгию и Индию.

Но критики ОАЭ жалуются, что остаются проблемы с «трансфертным ценообразованием» и общим отсутствием прозрачности.

Все это ставит в затруднительное положение страны, настроенные на реформы, включая Соединенные Штаты. Западный контингент реформаторов представляет собой небольшую, но важную группу, и он не выдвинул кандидата на пост вице-председателя КР. Учитывая, что представители США и Европейского союза бойкотировали заседания КР под председательством России с момента начала ее военной операции на Украине, вполне возможно, что на любую кандидатуру от этого блока также будет наложено вето. Более того, западные представители могут не захотеть возглавить эту схему в то время, когда они категорически не согласны с ее бездействием в отношении России.

В 2023 году Зимбабве возглавит Схему сертификации. До сих пор это был на удивление бесспорный выбор, по крайней мере, внутри КР. Но 2024 год выглядит гораздо более непредсказуемым.