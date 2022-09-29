LME делает первый шаг к возможному запрету российских металлов

- Новый дискуссионный документ может стать первым шагом к запрету в отношении России

- Ранее биржа заявляла, что не будет выходить за рамки санкций

Авторы: Джек Фарчи (Jack Farchy) и Марк Бертон (Mark Burton)

(bloomberg.com) - Лондонская биржа металлов (London Metal Exchange, LME) публикует дискуссионный документ, который, по словам источников, знакомых с этим вопросом, знаменует собой первый шаг к возможному запрету новых поставок российского металла.

Любой шаг LME по блокированию поставок из России может оказать значительное влияние на мировые рынки металлов, поскольку эта страна является крупным производителем алюминия, никеля и меди. Опасения, что санкции могут нарушить экспорт российского никеля, в марте способствовали масштабному сокращению коротких позиций на LME.

Биржа со 145-летней историей планирует начать обсуждение того, должна ли и при каких обстоятельствах она должна блокировать новые поставки российского металла в свою сеть хранения, сообщили источники, попросив не называть их имен, так как это еще не стало достоянием общественности.

Публикация документа для обсуждения не означает, что LME приняла какие-либо решение о том, что она будет делать, но этот шаг знаменует собой изменение подхода. Ранее биржа заявляла, что не будет предпринимать никаких действий, выходящих за рамки санкций, которые в значительной степени не коснулись крупных российских производителей металлов, таких как United Co. Rusal International PJC и ПАО «ГМК «Норильский никель».

Цветные недрагоценные металлы, включая алюминий и никель, подскочили в цене после того, как информационное агентство Bloomberg сообщило о планах биржи по выпуску документа для обсуждения возможного запрета. Вчера в Лондоне в 11:27 утра на LME алюминий подорожал на 4,3%, до 2 215 долларов США за тонну, а цена никеля выросла на 4,1%. Цинк прибавил в цене 2,3%.

«LME продолжает принимать необходимые меры для обеспечения стабильности рынка в ответ на санкции», — говорится в заявлении биржи, распространенном в четверг. LME заявила, что будет следить за ситуацией, поскольку отдает приоритет «упорядоченному рынку».

По словам источников, изменение позиции LME отражает сдвиг в более широкой металлургической отрасли.

Вскоре после ввода российских войск на Украину комитет LME по меди — группа представителей отрасли, играющих консультативную роль, — проголосовал за рекомендацию о запрете новых поставок российского металла. В то же время против этого выступили консультативные органы по другим металлам.

Однако на недавних встречах баланс сместился в пользу блокирования поставок из России, при этом комитет LME по алюминию также в целом поддержал этот шаг, говорят источники.

Кроме того, в последние месяцы крупные потребители металла в Европе заявляли, что будут избегать российского металла при заключении ежегодных сделок на поставку в следующем году, что повышает вероятность того, что непроданный российский металл может быть выброшен на фондовый рынок. На прошлой неделе агентство Bloomberg сообщило, что «Русал» работает над планом по поставкам алюминия непосредственно на склады LME в Азии.

В то время как производители обычно продают металл напрямую потребителям и трейдерам, тот факт, что их металл может быть отгружен на LME, является ключевым фактором, поддерживающим спрос и помогающим покупателям получить финансирование. Любая попытка заблокировать российские поставки по контрактам с LME нанесет ущерб таким производителям, как «Русал» и «Норникель». Это также, вероятно, вызовет головную боль у Glencore Plc, которая покупает миллионы тонн алюминия у «Русала» в рамках крупной многолетней сделки.

Таким образом, это почти наверняка вызовет споры и потенциально может привести к судебным искам со стороны российских производителей против LME. Биржа уже является объектом судебного иска со стороны хедж-фондов и торговых фирм в связи с ее решением отменить сделки с никелем на миллиарды долларов в начале этого года из-за резкого роста цен.