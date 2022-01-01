Новости

Jewellery Arabia 2022 пройдет с 22 по 26 ноября 2022 года в Бахрейне

Выставка Jewellery Arabia 2022 – главное мероприятие ювелирной и часовой отрасли Ближнего Востока — в этом году отпразднует свое 30-летие в недавно построенном выставочном центре Exhibition World Bahrain в районе Сахир. Jewellery Arabia 2022 запланирована...

Сегодня

Marula инвестирует в проект по добыче высококачественной меди в Танзании

Компания Marula Mining заключила соглашение с компанией Takela Mining Tanzania и получила 49% коммерческой доли в проекте по добыче меди Кинуси (Kinusi), на который было выдано 10 лицензий на добычу меди в Танзании.

Сегодня

АЛРОСА ушла из-под санкций ЕС

АЛРОСА не включена в окончательное соглашение по новому пакету санкций ЕС, который был принят в среду в Брюсселе, сообщает издание EUobserver, отмечая, что «ЕС дает России карт-бланш на продолжение продажи алмазов Антверпену и остальной Европе, несмотря...

Вчера

Anglo и EDF заключили партнерское соглашение в области возобновляемых источников энергии в ЮАР

Компания Anglo American заключила партнерское соглашение с компанией EDF Renewables, чтобы создать совместное предприятие Envusa Energy для развития региональной экосистемы возобновляемых источников энергии (Regional Renewable Energy Ecosystem, RREE)...

Вчера

Восьмая продажа алмазов De Beers принесла 500 млн долларов

Компания De Beers выручила 500 млн долларов США в рамках восьмого цикла продаж алмазов в 2022 году по сравнению с 492 млн долларов годом ранее. Выручка упала на 24,3% по сравнению с 638 млн долларов, полученными в ходе седьмого цикла продаж в этом...

Вчера

Молодые поколения Индии могут дать импульс к развитию мирового спроса на бриллианты

Сегодня
Экспертиза

По прогнозам аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), у бриллиантов большое будущее на динамично развивающемся индийском потребительском рынке.

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(gjepc.org) - Во время недавнего мероприятия, предназначенного для инвесторов, индийская компания Titan заявила, что в течение следующих пяти лет намерена увеличить свой «флагманский ювелирный бизнес» в 2,5 раза.

Для сравнения стоит сказать, что в прошлом году индийский конгломерат «стиля жизни» заработал 274,56 млрд индийских рупий ($3,5 млрд) на продажах - на ювелирные изделия пришлось 88% этой суммы, за ними следуют часы - 9%, а также очки плюс парфюмерия и косметика - 3%.

В планы входит удвоение количества ювелирных магазинов примерно до 1 200 к началу 2025 года. Например, руководство планирует увеличить свой самый быстрорастущий розничный бренд Mia, относящийся к среднему бизнесу, до 550 магазинов с 275 в настоящее время. Тем не менее, стратегия расширения также включает в себя другие розничные бренды компании, такие как Tanishq, CaratLane и Zoya.

На этом мероприятии руководство заявило, что видит «огромный запас прочности на географически фрагментированном рынке», поскольку в настоящее время компании принадлежит всего 6% доли индийского ювелирного рынка стоимостью более $50 млрд.

Хотя план роста в первую очередь нацелен на расширение «в 300 городах» внутри страны, руководство также заявило, что видит потенциал на международной арене, особенно в Северной Америке и Западной Азии, отметив, что «существует близость к индийским традициям и культуре,… и эта категория недостаточно охвачена обслуживанием».

По оценкам Пола Зимниски, на Индию с населением в 1,4 млрд человек в настоящее время приходится от 15 до 20 процентов мирового спроса на ювелирные изделия, за исключением слитков, и от 5 до 10 процентов мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.

Примечательно, что в будущем ожидается повышение роли бриллиантов на потребительском рынке Индии. По оценкам Зимниски, при нынешних темпах роста Индия и Китай вместе взятые смогут в следующем десятилетии опередить США по объемам мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами, включая как природные, так и синтетические камни.

В настоящее время на долю США с населением в 330 млн человек приходится около 50% мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами; Китай с его 1,4 млрд жителей занимает второе место, на его долю приходится чуть меньше 20% (см. подробнее: «Быстрое расширение ювелирных компаний Большого Китая ускоряется» (Greater China Jewellers’ Rapid Expansion Accelerates)).

Исторически золото составляло основную часть объема продаж ювелирных изделий в Индии, как недавно сказал Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah) из индийского Совета по продвижению синтетических бриллиантов и ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями (Lab Grown Diamond and Jewellery Promotion Council) изданию Business Insider India: «У каждой индийской женщины, живущей в хижине или бунгало, есть как минимум 1 грамм золота».

Хотя Пол Зимниски считает, что только у однозначного процента индийцев есть бриллиант.

Однако в августе Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) из Hari Krishna, одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством бриллиантов и ювелирных изделий, сообщил отраслевому веб-сайту Rough&Polished, что «поколение двухтысячных в Индии сейчас отдает предпочтение ювелирным украшениям с бриллиантами, а не золоту».

Соответственно, De Beers заявила, что в 2021 году продажи бриллиантов конечным потребителям продукции этой компании в Индии выросли на 15% по сравнению с допандемическими показателями 2019 года, что стало новым рекордом для компании. Представители De Beers заявили о том, что двузначный рост в Индии, по их мнению, будет устойчивым в будущем и, по прогнозам Пола Зимниски, может значительно опередить показатели более крупной (глобальной) отрасли.

За последний год Сачин Джайн (Sachin Jain) из De Beers сказал: «В Индии люди имеют желание инвестировать в предметы роскоши, но те, которые имеют ценность,… и мы видим большой спрос со стороны молодого поколения, поскольку они предпочитают ювелирные украшения, которые придают им индивидуальность и подчеркивают их стиль, … кроме того, виден спрос на минималистичные и повседневные бриллианты, поскольку сейчас настроения сместились в сторону бриллиантов, которые носят по любому случаю».

Версия для печати