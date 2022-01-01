Молодые поколения Индии могут дать импульс к развитию мирового спроса на бриллианты

По прогнозам аналитика алмазной отрасли Пола Зимниски (Paul Zimnisky), у бриллиантов большое будущее на динамично развивающемся индийском потребительском рынке.

Автор: Пол Зимниски (Paul Zimnisky)

(gjepc.org) - Во время недавнего мероприятия, предназначенного для инвесторов, индийская компания Titan заявила, что в течение следующих пяти лет намерена увеличить свой «флагманский ювелирный бизнес» в 2,5 раза.

Для сравнения стоит сказать, что в прошлом году индийский конгломерат «стиля жизни» заработал 274,56 млрд индийских рупий ($3,5 млрд) на продажах - на ювелирные изделия пришлось 88% этой суммы, за ними следуют часы - 9%, а также очки плюс парфюмерия и косметика - 3%.

В планы входит удвоение количества ювелирных магазинов примерно до 1 200 к началу 2025 года. Например, руководство планирует увеличить свой самый быстрорастущий розничный бренд Mia, относящийся к среднему бизнесу, до 550 магазинов с 275 в настоящее время. Тем не менее, стратегия расширения также включает в себя другие розничные бренды компании, такие как Tanishq, CaratLane и Zoya.

На этом мероприятии руководство заявило, что видит «огромный запас прочности на географически фрагментированном рынке», поскольку в настоящее время компании принадлежит всего 6% доли индийского ювелирного рынка стоимостью более $50 млрд.

Хотя план роста в первую очередь нацелен на расширение «в 300 городах» внутри страны, руководство также заявило, что видит потенциал на международной арене, особенно в Северной Америке и Западной Азии, отметив, что «существует близость к индийским традициям и культуре,… и эта категория недостаточно охвачена обслуживанием».

По оценкам Пола Зимниски, на Индию с населением в 1,4 млрд человек в настоящее время приходится от 15 до 20 процентов мирового спроса на ювелирные изделия, за исключением слитков, и от 5 до 10 процентов мирового спроса на ювелирные изделия с бриллиантами.

Примечательно, что в будущем ожидается повышение роли бриллиантов на потребительском рынке Индии. По оценкам Зимниски, при нынешних темпах роста Индия и Китай вместе взятые смогут в следующем десятилетии опередить США по объемам мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами, включая как природные, так и синтетические камни.

В настоящее время на долю США с населением в 330 млн человек приходится около 50% мировых продаж ювелирных изделий с бриллиантами; Китай с его 1,4 млрд жителей занимает второе место, на его долю приходится чуть меньше 20% (см. подробнее: «Быстрое расширение ювелирных компаний Большого Китая ускоряется» (Greater China Jewellers’ Rapid Expansion Accelerates)).

Исторически золото составляло основную часть объема продаж ювелирных изделий в Индии, как недавно сказал Шашикант Даличанд Шах (Shashikanth Dalichand Shah) из индийского Совета по продвижению синтетических бриллиантов и ювелирных изделий с выращенными в лаборатории камнями (Lab Grown Diamond and Jewellery Promotion Council) изданию Business Insider India: «У каждой индийской женщины, живущей в хижине или бунгало, есть как минимум 1 грамм золота».

Хотя Пол Зимниски считает, что только у однозначного процента индийцев есть бриллиант.

Однако в августе Гханшьям Дхолакия (Ghanshyam Dholakia) из Hari Krishna, одной из крупнейших в мире компаний, занимающихся производством бриллиантов и ювелирных изделий, сообщил отраслевому веб-сайту Rough&Polished, что «поколение двухтысячных в Индии сейчас отдает предпочтение ювелирным украшениям с бриллиантами, а не золоту».

Соответственно, De Beers заявила, что в 2021 году продажи бриллиантов конечным потребителям продукции этой компании в Индии выросли на 15% по сравнению с допандемическими показателями 2019 года, что стало новым рекордом для компании. Представители De Beers заявили о том, что двузначный рост в Индии, по их мнению, будет устойчивым в будущем и, по прогнозам Пола Зимниски, может значительно опередить показатели более крупной (глобальной) отрасли.

За последний год Сачин Джайн (Sachin Jain) из De Beers сказал: «В Индии люди имеют желание инвестировать в предметы роскоши, но те, которые имеют ценность,… и мы видим большой спрос со стороны молодого поколения, поскольку они предпочитают ювелирные украшения, которые придают им индивидуальность и подчеркивают их стиль, … кроме того, виден спрос на минималистичные и повседневные бриллианты, поскольку сейчас настроения сместились в сторону бриллиантов, которые носят по любому случаю».