Совет по природным алмазам потеряет почти половину своего финансирования в 2023 году

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - Совет по природным алмазам (Natural Diamond Council, NDC), вероятно, потеряет половину своего бюджета в 2023 году из-за ухода российской алмазодобывающей компании АЛРОСА из этого совета в начале этого года, заявил его генеральный директор Дэвид Келли (David Kellie) во время своего выступления на недавно состоявшейся двухдневной конференции Facets 2022, спонсируемой Антверпенским всемирным алмазным центром (Antwerp World Diamond Centre, AWDC).

«В феврале этого года АЛРОСА приостановила свое участие в NDC, что привело к потере почти половины наших финансовых ресурсов на 2023 год, - сказал он. - Это кризис, который надвигается на нашу отрасль, и который, надеюсь, мы сможем обсудить вместе в срочном порядке».

Он отметил, что, хотя NDC не раскрывает свой бюджет, еще до ухода АЛРОСА он тратил одну десятую той суммы, которую Signet ежегодно тратит на маркетинг.

«Нам нужно гораздо больше инвестировать в отрасль, чтобы раскрыть наш истинный потенциал», - сказал он.

Келли отметил, что в настоящее время 130 миллионов потребителей ежегодно посещают платформу Only Natural Diamonds (Только природные бриллианты), принадлежащую NDC, это в 100 раз больше, чем до ее перезапуска. Он добавил, что у совета есть программа партнерства, охватывающая свыше 100 независимых ювелиров, а также тестовое партнерство с Jared.

По его словам, в последние годы в отрасли наблюдается много благоприятных тенденций. Рынок самостоятельных покупок, совершаемых женщинами для себя, вырос настолько, что теперь конкурирует с рынком свадебных ювелирных украшений.

Тем не менее, Келли также посетовал на то, что в последние годы ювелирные изделия с бриллиантами отставали от индустрии предметов роскоши в целом, а также от общей категории аксессуаров, даже несмотря на бум в отрасли в эпоху пандемии.

Частично это происходит из-за нерешительности в полной мере использовать социальные платформы. Он отметил, что современный потребитель склонен потреблять средства массовой информации «понемногу».

«Этот потребитель не имеет ничего общего с потребителем, на котором была построена наша отрасль, - сказал он. - Вопреки некоторым мнениям, существующим в отрасли, он не сидит дома и не смотрит кабельное телевидение».

«Этот потребитель присутствует в TikTok, YouTube, Twitter и Snapchat. Это те платформы, под влиянием которых он сегодня находится … Наш потребитель находится на всех этих других платформах, где отрасль не существует, кроме NDC и люксовых брендов», - продолжил он.

Совет по природным алмазам только что объявил о назначении Лили Джеймс (Lily James) своим новым «амбассадором».