Новая российская золотая биржа может бросить вызов LBMA и показать «справедливую» цену на золото - Мэтью Пипенбург

Автор: Корнелиус Кристиан (Cornelius Christian)

(kitco.com) - Московский мировой стандарт (Moscow World Standard, MWS), альтернатива Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов (London Bullion Market Association, LBMA), может положить конец манипулированию ценами на золото и показать справедливую рыночную стоимость металла, считает Мэтью Пипенбург (Matthew Piepenburg), коммерческий директор Matterhorn Asset Management.

Россия предлагает свой собственный международный стандарт для драгоценных металлов после введения запрета Лондонской ассоциации участников рынка драгоценных металлов. Министерство финансов страны заявило, что создание нового Московского мирового стандарта имеет «критически важное» значение для «нормализации функционирования отрасли драгоценных металлов» и создания альтернативы LBMA.

Россия также предлагает зафиксировать цены на драгоценные металлы в национальных валютах ключевых стран-членов Московского мирового стандарта или использовать новую денежную единицу, например, новую валюту БРИКС, предложенную президентом России Владимиром Путиным.

«Путин, как и все остальные, знает, что LBMA представляет собой всем известный розыгрыш, - сказал Пипенбург. - Это узаконенное использование кредитного плеча для искусственного сдерживания цен на золото».

Пипенбург сослался на то, что банки LBMA имеют «тысячи и тысячи коротких контрактов с кредитным плечом, в то время как бόльшая часть рынка открывает длинные позиции», следовательно, прибегая к «искусственному узаконенному способу» сдерживания цен на золото.

Пипенбург провел беседу с Мишель Макори (Michelle Makori), главным редактором и главной ведущей Kitco News.

Глобальная денежная перезагрузка

Когда произойдет денежная перезагрузка, Россия может создать резервную валюту, обеспеченную корзиной сырьевых товаров, включая золото.

«России и Востоку нравятся такие вещи, как удобрения, золото и твердые активы, - сказал Пипенбург. - По мере дедолларизации, по мере разбавления нефтедоллара за счет других биржевых операций и других торговых сделок, они будут делать то же самое с рынком золота, потому что это реальный, денежный металл».

На стороне западных участников денежной перезагрузки Международный валютный фонд (International Monetary Fund) поддерживает страны в разработке цифровых валют центральных банков (Central Bank Digital Currencies, CBDC), программируемых токенов, выпускаемых центральными банками стран. В феврале председатель МВФ Кристалина Георгиева (Kristalina Georgieva) заявила, что CBDC потенциально лучше, чем стейблкоины и «необеспеченные криптоактивы».

Пипенбург заявил, что МВФ обеспечит, чтобы CBDC поддерживались золотом.

«МВФ признал, что для того, чтобы CBDC пользовались доверием, они должны иметь частичное покрытие реальными активами, то есть физическим золотом, - пояснил он. - Для придания им какого-то доверия, это будет похоже на Western Chapter 13 или Chapter 11. Они должны реструктурировать задолженность».

Пипенбург указал на «проблему задолженности» США, когда отношение долга к ВВП составляет 123 процента.

«Западу и США нравилось не предоставлять золотого сопровождения с 1971 года, когда Никсон отказался от мирового золотого стандарта, - сказал он. - Это был способ получить безудержную эйфорию от доллара США».

Назвав доллар США «деньгами по щелчку мышки», Пипенбург заявил, что будет необходимо провести западную монетарную перезагрузку, так как «даже самый средний инвестор потерял веру в надежность центрального банка и уклончивые двусмысленные оправдания».

Биткойн

Хотя Пипенбург уважает «интеллектуальный аргумент в пользу криптовалют в целом или биткойн и эфириум в частности», он сказал, что «Биткойн является спекулятивным активом».

«Я думаю, что у биткойна стандартное отклонение составляет 140, а у золота стандартное отклонение 17, - пояснил он. - Я думаю, что сила биткойна также является его самой большой слабостью, это то, что он может стремительно расти и падать в одно мгновение,… такова природа актива».

Далее Пипенбург утверждал, что золото является более стабильным средством сбережения, чем биткойн.

«Золото, я думаю, гораздо более стабильно, - пояснил он. - Такой супруг получше, чем игрок в поло из Playboy, каким является биткойн. Я могу ошибаться, но все-таки думаю, что золото все равно станет активом, который победит».