АЛРОСА продолжает работать в прежнем режиме и не отходит от планов

(yakutiamedia.ru) - Генеральный директор алмазодобывающей компании Сергей Иванов рассказал о том, что АЛРОСА продолжает работать в прежнем режиме. А также отметил, что компания не собирается отходить от намеченных планов. О том, как будут восстанавливать рудник "Мир", какая господдержка оказывается, грядет ли сокращение штата сотрудников — читайте в материале ИА YakutiaMedia.
Новости
Первый тендер компании Kruger Diamond Traders в Дубае посетили высокопоставленные официальные лица DMCC
Компания Kruger Diamond Traders DMCC торжественно открыла свой первый тендер в Дубае 24 сентября 2022 года. Тендер получил массу откликов от целого ряда клиентов из всех регионов. В настоящее время в рамках тендера предлагается для просмотра до 29 сентября...
Вчера
Christie's выставляет Fortune Pink на аукцион 8 ноября в Женеве
Аукционный дом Christie's выставляет на продажу Fortune Pink (оценочная стоимость – $25 - $35 млн), фантазийный ярко-розовый бриллиант грушевидной формы весом 18,18 карата, который станет ключевым лотом на Женевской распродаже великолепных...
Вчера
Миноритарный пакет акций Osino в проекте Twin Hills в Намибии
Компания Osino Resources приобрела два оставшихся миноритарных пакета акций, относящихся к месторождению, входящему в проект по добыче золота Твин Хилз (Twin Hills) в Намибии.
Вчера
Компании Nungu Diamonds грозит ликвидация
По сообщениям СМИ ЮАР, компания Nungu Diamonds может быть ликвидирована после нарушения кредитного соглашения на сумму 1,6 млн рэндов, которое она заключила с компанией Anglo American Zimele.
Вчера
Glencore кредитует медный рудник Мопани в Замбии
Горнодобывающая компания Glencore готова предоставить кредит компании Mopani Copper Mines в размере $200 млн для покрытия текущих расходов. Медный рудник Мопани (Mopani) принадлежит государственной горнодобывающей компании Замбии ZCCM-IH. Согласно...
Вчера