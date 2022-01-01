АЛРОСА продолжает работать в прежнем режиме и не отходит от планов

(yakutiamedia.ru) - Генеральный директор алмазодобывающей компании Сергей Иванов рассказал о том, что АЛРОСА продолжает работать в прежнем режиме. А также отметил, что компания не собирается отходить от намеченных планов. О том, как будут восстанавливать рудник "Мир", какая господдержка оказывается, грядет ли сокращение штата сотрудников — читайте в материале ИА YakutiaMedia.