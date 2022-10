Только чудо может удержать следующее поколение горных инженеров на постоянной работе

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - За исключением нескольких заметных исключений, таких как проект Rainbow Rare Earths в Фалаборве и проект по добыче гелия и газа Renergen в провинции Фри Стейт, горнодобывающая и геологоразведочная отрасли Южной Африки находятся в тяжелом положении.

О том, насколько положение тяжелое, на конференции Junior Indaba в этом году сказали два самых прямолинейных участниках горнодобывающей отрасли Южной Африки: консультант по финансовым услугам и горнодобывающей отрасли Пол Миллер (Paul Miller) и юрист по вопросам горнодобывающей промышленности Халм Скоулз (Hulme Scholes).

Не прибегая к корпоративному языку, который обычно используют руководители горнодобывающей отрасли, выступая на публичных трибунах, эти два человека наносили удар по слабому месту. Но их сообщения о неминуемой катастрофе, казалось, слушатели оставили в основном без внимания, большинство из них в последующих опросах отражали общий несгибаемый оптимизм горнодобывающего сектора.

По словам Миллера, к 2040 году нынешнее количество выпускников горнодобывающих факультетов в Южной Африке останется без работы, потому что к тому времени в стране останется очень мало действующих шахт, если только в этом и следующем году не произойдет «радикального увеличения» геологоразведочных работ.

Миллер сказал делегатам, что геологоразведочная отрасль Южной Африки «никогда не переживала такого упадка. В среднем требуется от 15 до 20 лет, чтобы довести новое месторождение полезных ископаемых 1-го уровня от открытия до добычи».

«Существует медленный, неизбежный путь для промышленности ЮАР, в которой расходы на геологоразведку иссякли, шахты постепенно закрываются, новых открытий не было, а трубопровод пуст», - продолжил он.

«Так что, будут ли работать шахты через 18 лет? Давайте посчитаем их. Шахт меньше, чем пальцев на руках, чтобы их пересчитать», - заметил он.

Миллер добавил: «Опрос Института Фрейзера (Fraser Institute) показывает, что Южная Африка занимает самое низкое место, конкурируя за последнее место с Венесуэлой и Зимбабве. Но Совету по полезным ископаемым (Minerals Council) не нравятся результаты опроса Института Фрейзера, поэтому давайте возьмем данные Capital IQ, полученные Standard & Poor, которые показывают, что в 2004 году - первом году действия Горной хартии (Mining Charter) и Закона о разработке полезных ископаемых и нефтяных ресурсов (Minerals and Petroleum Resources Development Act) - Южная Африка привлекла 5,42% от общего объема мировых средств для проведения геологоразведки, но в прошлом году она привлекла 0,76%».

Миллер бросил вызов аудитории своим заключительным комментарием, что «… лучшая проверка моей теории - это спросить любого высокопоставленного руководителя горнодобывающей отрасли Южной Африки, где работают его взрослые потомки. Если вы сможете найти хотя бы одного из ста, у кого собственные дети работают в горнодобывающей промышленности Южной Африки, я буду удивлен».

Скоулз - юрист-активист, который в течение нескольких лет вел судебный иск с целью полной отмены пересмотренной Горной хартии 2018 года, возложил вину за нынешний беспорядок непосредственно на Африканский национальный конгресс Южной Африки (African National Congress, ANC).

Он охарактеризовал ANC как «коррумпированную и корыстную политическую партию», добавив, что «проблему представляет АNC, который держится за нити, управляющие правительством, и ничего больше».

Он прокомментировал: «Первая Горная хартия сработала, потому что по ней велись переговоры, и она была согласована. Должностные лица того времени, такие как Сандиле Ногшина (Sandile Nogxina), генеральный директор Департамента минеральных ресурсов (Department of Mineral Resources) в 1998-2011 годах, и Хасинто Роша (Jacinto Rocha), заместитель директора Департамента минеральных ресурсов и энергетики (Department of Mineral Resources and Energy, DMRE) в 1994-2010 годах, принимали административные решения по реализации законодательства. Проблема в том, что принятие решений правительством стало тогда политическим, а не административным шагом. Мы должны отойти от этого».

«Избавление от ANC - это не выход. Ответом является очистка рядов ANC. Избавьтесь от коррумпированных чиновников, и Южная Африка будет процветать, и горнодобывающая промышленность будет процветать. Прекратите эти глупости. Нам нужно, чтобы президент Сирил Рамафоса остался у власти еще на один срок, чтобы довести это дело до конца», - добавил он.