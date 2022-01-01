Компания Stargems, владелец рудника Ягерсфонтейн (Jagersfontein), говорит о «безопасности и надежности» хвостохранилища

(miningmx.com) - Владелец дамбы хвостохранилища алмазного рудника Ягерсфонтейн (Jagersfontein), в результате прорыва которого в воскресенье погибло по меньшей мере три человека, сказал, что она «была безопасной и надежной», судя по результатам комплексной проверки, проведенной перед покупкой.

Согласно сообщению Bloomberg News, компания Reinet Investments, принадлежащая Йохану Руперту (Johan Rupert), продала свою долю в алмазном руднике Ягерсфонтейн и его хвостохранилищах компании Stargems Group, базирующейся в Дубае и занимающейся алмазной торговлей.

«Перед этим приобретением была проведена надлежащая комплексная проверка, которая показала, что активы, включая дамбу, были безопасными и надежными», - говорится в электронном письме Stargems новостному агентству. Компания выделит 20 млн рэндов на оказание помощи местному населению.

Reinet Investments была ведущим акционером алмазного рудника Ягерсфонтейн до апреля этого года. Она владела этим активом с 2011 года. Руперт сказал, что в то время инвестиции «следует рассматривать в сочетании с более крупными инвестициями, уже сделанными в другие материальные активы и сделки по хеджированию».

Reinet присоединилась к независимым горнякам Крису Потгейтеру (Chris Potgeiter) и Крису Кимберу (Chris Kimber) с целью получения алмазов из поверхностных отвалов на бывшем руднике Ягерсфонтейн. Компания Sonop Diamond Mining, принадлежащая Потгейтеру, в период своего расцвета была почти такой же крупной, как южноафриканские предприятия Trans Hex.

Потгейтер был указан в уведомлении о стихийном бедствии, направленном главному горному инспектору, в связи с прорывом дамбы хвостохранилища на руднике Ягерсфонтейн. Вода из дамбы хвостохранилища затопила близлежащий район Чарлзвилл и смыла там дома.

Кимбер был директором компании Superkolong, которая возглавляла консорциум Superkolong. Консорциум приобрел отвалы рудника Ягерсфонтейн у De Beers в 2011 году.

WaterCAN, инициатива Организации по борьбе с налоговыми злоупотреблениями (Organisation Undoing Tax Abuse, OUTA), заявила сегодня, что владелец рудника должен «понести ответственность за гибель людей, травмы и ущерб, нанесенный в результате ужасного обрушения стены дамбы на руднике в воскресенье».

Обрушение плотины было симптомом «постоянной неспособности правительства привлечь горнодобывающие компании к ответственности за их действия до, во время и после добычи полезных ископаемых, - говорится в сообщении. - Добыча полезных ископаемых в Южной Африке оказала негативное влияние на людей и местное население, проживающее рядом или с подветренной стороны от этих сооружений, а также на окружающую среду».

Ресурс отвала на руднике Ягерсфонтейн оценивается в 57 млн тонн при содержании от 11 до 14 каратов на сто тонн материала и сроке экономической службы 18 лет. Источник из алмазной отрасли сказал, что на момент сделки «нигде в мире не было хвостохранилищ с более высоким содержанием алмазов». Рудник Ягерсфонтейн работал с 1870 по 1970 год.