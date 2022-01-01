De Beers Forevermark отказывается от своей программы действий в отношении неоправленных бриллиантов

Автор: Роб Бейтс (Rob Bates)

(jckonline.com) - De Beers Forevermark отменила программу действий, согласно которой бренд должен был забрать на себя сбыт бриллиантов от своих оптовых партнеров после того, как это вызвало бурю негодования у некоторых ритейлеров.

«Поскольку мы продолжаем развивать стратегию De Beers Forevermark и прислушиваемся к откликам, которые мы получили относительно обращения с неоправленными бриллиантами в рамках бренда, мы решили сохранить статус-кво», - сказал Чарльз Стэнли (Charles Stanley), президент по брендам De Beers по Северной Америке, в электронном письме, направленном розничным продавцам бренда.

«Это означает, что вы можете по-прежнему получать доступ к неоправленным бриллиантам De Beers Forevermark для приобретения напрямую от наших официальных поставщиков и от нас самих, а также по-прежнему иметь возможность вставлять наши бриллианты в полуготовые оправы, изготовленные третьей стороной, или в одну из наших оправ De Beers Forevermark».

По программе, которая должна была начаться с 1 января 2023 года, требовалось, чтобы бриллианты De Beers Forevermark продавались только с дизайном бренда, и бренд De Beers Forevermark должен был заниматься всеми продажами бриллиантов компании.

De Beers Forevermark заявил, что этот шаг был необходим для создания общего впечатления от бренда, но ритейлеры опасались, что эта программа помешает их давним отношениям с производителями.

Бренд объявил об этой программе незадолго до начала выставки JCK в Лас-Вегасе, что вызвало негодование присутствующих ритейлеров и производителей бриллиантов.

Один из розничных продавцов De Beers Forevermark сказал JCK об облегчении по поводу отмены программы, но добавил, что, к сожалению, выставка JCK в Лас-Вегасе уже сталкивалась с обсуждаемым сейчас вопросом.

В своем сообщении Стэнли отметил, что «готовые ювелирные украшения будут по-прежнему поставляться в рамках поставляемых нами коллекций бриллиантов», которые были «доработаны и расширены».

Партнеры бренда по-прежнему обязаны ежегодно покупать продукцию De Beers Forevermark на сумму $75 000, говорится в электронном письме.