Российские тайные продажи драгоценных камней разделяют алмазный мир

Горстка покупателей скупает большие объемы на выгодных условиях.

(bloomberg.com) - Тайная продажа российских алмазов на сотни миллионов долларов каждый месяц разрушает глобальную индустрию, которая простирается от гранильных фабрик в Мумбае до роскошных магазинов на Пятой авеню в Нью-Йорке.

Многие в отрасли отказываются торговать российскими драгоценными камнями после ввода войск на Украину и после того, как горнодобывающий гигант ПАО «АЛРОСА» попал под санкции США. Но есть горстка индийских и бельгийских покупателей, которые скупают большие объемы камней на выгодных условиях, имея возможность выбирать нужные им алмазы, в то время как другие остаются в стороне.

Сделки происходят тихо, даже по меркам известного своей скрытностью алмазного мира.

И хотя они не нарушают санкции, необходимо учитывать и другие риски — такие тяжеловесы, как Tiffany & Co. и Signet Jewellers Ltd., не хотят российских алмазов, добытых с начала конфликта, а поставщики говорят, что они обеспокоены потерей критически важных алмазных контрактов, торгуя драгоценными камнями АЛРОСА.

Продажи представляют собой проблему для любых попыток бойкота: как только камни попадают в цепочку поставок, их становится практически невозможно отследить. Алмазы продаются партиями одинакового размера и качества — существует около 15 000 различных категорий — и могут быть повторно проданы и повторно смешаны несколько раз, прежде чем в итоге они попадут в обручальное кольцо или подвеску.

Западные ритейлеры, пытающиеся избегать российских драгоценных камней, также озабочены получением достаточного количества алмазов, особенно мелких и дешевых типов, на которых специализируется АЛРОСА. На долю компании приходится около трети поставок необработанных алмазов, а любые российские камни, добытые до конфликта, практически полностью использованы.

Некоторые крупные европейские бренды предметов роскоши обратились к конкуренту АЛРОСА, компании De Beers, с просьбой увеличить продажи поставщикам, которым они доверяют. Компания предприняла некоторые усилия для этого, но, по словам людей, ей нечего больше продавать.

Поскольку российские поставки разделяют алмазный мир, большая часть напряженности сосредоточена в «мидстриме», обширной сети в основном семейных предприятий, которые гранят драгоценные камни со всего мира и торгуют ими — многие из них в Индии, — обеспечивая связь между горнодобывающими компаниями и ювелирными магазинами.

До ввода войск России на Украину АЛРОСА ежемесячно продавала алмазное сырье более полусотни таких клиентов. Первоначально после начала специальной военной операции продажи остановились, но теперь вернулись к почти нормальному уровню.

Но это происходит очень тихо. До конфликта компания проводила 10 продаж в год из своего торгового офиса в Антверпене, Бельгия, на основе установленного календаря, а затем публиковала результаты. Теперь АЛРОСА прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах или финансовых показателях.

По словам людей, знакомых с этим вопросом, бо́льшая часть индийского мидстрима по-прежнему избегает покупок в России из-за риска потерять в результате западных клиентов.

США, в частности, являются ключевым рынком — 50% всех бриллиантов продается в этой стране, начиная от роскошных камней стоимостью в десятки миллионов и заканчивая камнями, которые продаются менее чем за 200 долларов в розничных магазинах, таких как Walmart Inc.

В то время как бриллианты представляют собой дискреционную роскошь для людей, которые их покупают, сам бизнес является экономической основой для крупных центров огранки и торговли. Торговля бриллиантами поддерживает примерно один миллион рабочих мест в Индии, где правительство настаивает на сохранении бизнеса. Премьер-министр Бельгии также подтвердил позицию страны, состоящую в том, что российские камни не должны подвергаться санкциям — более 80% необработанных алмазов на каком-то этапе продается через бельгийский портовый город Антверпен.

На данный момент подавляющее большинство российских камней проходит через руки примерно 10 покупателей. По словам людей, знакомых с этим вопросом, двумя крупнейшими покупателями являются индийские компании Kiran Gems и Shree Ramkrishna Exports Pvt.

Киран и SRK не ответили на электронные письма и звонки с просьбой прокомментировать эту тему. Представители АЛРОСА и De Beers отказались от комментариев.

Предполагается, что после огранки российских бриллиантов они попадают в ювелирные изделия для таких рынков, как Китай, Япония и Индия. На эти три страны вместе приходится около 30% мирового спроса, и, в отличие от западных ритейлеров, они с удовольствием принимают российскую продукцию.

Однако непрозрачный характер торговли бриллиантами с ее длинной и запутанной цепочкой поставок означает, что российские камни, скорее всего, попадут и на западные рынки.

Происхождение бриллианта становится очевидным в начале цепочки, когда ему выдается сертификат в рамках Кимберлийского процесса, призванного положить конец продаже «кровавых алмазов», которые финансировали войны в 1990-х годах.

Но после этого все может стать мутным. Пакеты с драгоценными камнями часто смешиваются в торговых домах, и первоначальный сертификат будет заменен документацией о «смешанном происхождении», что делает практически невозможным отслеживание того, где в конечном итоге продаются российские алмазы.

Хотя страх перед отчуждением от западных компаний является самым большим препятствием для большинства представителей отрасли, практические трудности с покупками в России также являются сдерживающим фактором.

После санкций США большинство европейских и ближневосточных банков отказались от финансирования закупок у АЛРОСА, которая ранее продавала почти все свои алмазы за доллары США. Остается ряд индийских банков, которые в последние месяцы стали более комфортно проводить операции в других валютах, в первую очередь в евро и рупиях.

По словам людей, знакомых с ситуацией, одним из признаков сохраняющейся осторожности является то, что IndusInd Bank Ltd., один из крупнейших финансистов индийских покупателей алмазов, требует от клиентов в этих сделках подписать отказ от претензий в знак признания того, что они будут нести ответственность, если какие-либо транзакции будут заморожены.

Представитель IndusInd заявил, что банк «соблюдает как внутренние, так и международные торговые санкции, в частности, не совершая операций с юридическими/физическими лицами, находящимися под санкциями».

Для тех, кто все еще готов покупать, АЛРОСА предлагает льготы, в том числе необычную гибкость, хотя в целом она сохраняет цены на уровне De Beers.

Обычно ожидается, что клиенты будут брать заранее согласованный ассортимент партий алмазов. Теперь компания позволяет покупателям выбирать себе партии вручную, что означает, что они могут выбирать алмазы, которых не хватает, или те, которые могут принести наибольшую прибыль. Отражая изменяющуюся структуру отрасли, компания также рассматривает возможность открытия большего количества постоянных офисов продаж в Индии.