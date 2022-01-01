Россию вытесняют в ходе обсуждения трейдерами контрактов на металлы

(mining.com/Bloomberg News) - Мир металлов начинает свою ежегодную работу по согласованию контрактов на предстоящий год с одного ключевого вопроса, который волнует многих трейдеров: что будет с российскими поставками?

Страна является крупным производителем алюминия, никеля, меди и палладия, и соглашения о поставках, подписанные до начала специальной военной операции на Украине, означают, что продажи в основном продолжались после ввода туда военных сил. Но сентябрь знаменует собой начало так называемого «брачного сезона», когда заключаются новые контракты, и трейдеры и руководители говорят о растущем нежелании западных производственных центров получать новые поставки российского металла.

Самосанкции могут нарушить торговую динамику на мировых рынках металлов на годы, создав раскол между региональными рынками, поскольку те, кто все еще хочет покупать у России, пытаются скупить российский металл по дешевке. В частности, для алюминия ключевым рынком сбыта обычно является Европа. В частных беседах несколько трейдеров также заявили, что ожидают выброса значительных объемов российского алюминия на Лондонскую биржу металлов (London Metal Exchange), что может привести к перекосам на ключевом мировом рынке.

Компания Norsk Hydro ASA не согласится на новые поставки какого-либо российского металла, а Novelis Inc. исключила российскую продукцию из ключевого тендера на новые контракты на поставку для своих европейских заводов в следующем году. По словам трейдеров-участников рынка, которые попросили не называть их имен при обсуждении частной информации, покупатели в целом все чаще сопротивляются, хотя некоторые в Южной Европе могут быть более гибкими, если смогут покупать со скидкой.

«Мы категорически не будем покупать у России в 2023 году, - сказал Пол Уортон (Paul Warton), исполнительный вице-президент Norsk Hydro по производству экструдированного алюминиевого профиля. - Я не знаю, куда теперь пойдут эти материалы, может быть, в Азию, Китай, Турцию и другие регионы, которые заняли не столь жесткую позицию в отношении российских материалов».

Аналогичные тенденции наблюдаются и на других рынках, где Россия является доминирующим поставщиком на рынки никеля и палладия, но алюминиевый гигант - Международная компания ПАО «Объединённая компания “РУСАЛ”» - особенно тесно связан с европейским рынком, и некоторые специализированные продукты, жизненно важные для автомобилестроения и авиации, будет трудно заменить. Алюминиевый рынок также является наиболее уязвимым для растущих запасов нежелательного российского металла, потому что Китай имеет свое большое производство, что затрудняет перенаправление продаж на восток.

Вытеснение поставок из России также происходит в то время, когда стремительный рост цен на энергию давит на европейские алюминиевые заводы, хотя Уортон из Hydro сказал, что отрасль должна быть в состоянии восполнить дефицит за счет альтернативных поставок, таких как импорт с Ближнего Востока.

Под санкции США или Европы не попали ни РУСАЛ, ни никелевый и палладиевый гигант ГМК «Норильский никель».

И хотя некоторые крупные покупатели отказываются от закупок, по словам людей, знакомых с этим вопросом, РУСАЛ планирует продолжать поставки крупных партий компании Glencore Plc в рамках многолетнего соглашения о поставках, которое было подписано в 2020 году.

По словам источника, знакомого с ситуацией, для компании «Норникель» предварительные переговоры с покупателями показывают, что европейские покупатели попытаются сократить объемы закупок. По словам источника, еще слишком рано оценивать, насколько большим будет сокращение. Значительная доля компании в мировом объеме производства означает, что производимые ею металлы трудно заменить, хотя горнодобывающая компания готова переориентировать часть продаж на восток.

Представители РУСАЛа и «Норникеля» не ответили на запросы о комментариях. Glencore от комментариев отказалась.

По словам людей, знакомых с этой темой, вопрос о российском металле также остается в центре внимания Лондонской биржи металлов и ее членов. По словам представителя, биржа не планирует предпринимать самостоятельных действий против российских поставщиков за рамками правительственных санкций, но держит ситуацию в поле зрения.

Избыточные запасы

Если продажи РУСАЛа в Европе резко упадут, производитель может продать лишние запасы на бирже. Такой шаг может оказать дополнительное давление на цены и может заставить компанию пересмотреть свою позицию, если биржа станет рынком сбыта для металла, к которому промышленные потребители не захотят прикасаться.

По словам одного из источников, LME внимательно изучает этот вопрос, и он регулярно обсуждается на заседаниях совета директоров и комитетов по металлургии.

«Если не будет спроса, достаточного для поглощения объема производства, вы, вероятно, увидите больше поставок в систему LME», - сказал Николас Сноудон (Snowdon), аналитик Goldman Sachs Group Inc., на алюминиевой конференции Fastmarkets, состоявшейся в Барселоне. По его словам, в условиях более мягких рыночных условий самосанкции также «увеличивают вероятность дальнейших поставок».

По мере проведения переговоров по контрактам металлургическая промышленность также должна взвесить перспективы снижения спроса на фоне глобального экономического спада и сокращения предложения в Европе, где высокие цены на энергоносители вынудили металлургические предприятия сократить и даже остановить производство.

Ключевой частью переговоров о сделках будут надбавки за доставку, которые контрактные клиенты соглашаются платить сверх фьючерсных цен на металл, поставляемый в местные порты, и трейдеры готовятся к большому падению. Европейские поставщики говорят, что они с оптимизмом смотрят на то, что растущее нежелание приобретать российский металл позволит им получить благоприятные премии, в то время как РУСАЛу, возможно, придется предлагать скидки на свои надбавки за доставку, чтобы привлечь покупателей.

(Марк Бертон (Mark Burton), Арчи Хантер (Archie Hunter) и Джек Фарчи (Jack Farchy))