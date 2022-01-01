Неожиданный поворот на Шанхайской бирже, связанный с никелем, рискует еще больше разрушить рынок: Энди Хоум

(marketscreener.com/Reuters) - Сомнительная приостановка Лондонской биржей металлов (London Metal Exchange, LME) контракта на никель в марте повлияла не только на торги в Лондоне.

Сразу же после последствий, вызванных действиями LME, Шанхайская фьючерсная биржа (Shanghai Futures Exchange, ShFE) была вынуждена приостановить свой контракт на никель на два дня и, возможно, понесла еще больший ущерб.

Неудивительно, что объемы никеля на LME упали с марта, а активность в августе снизилась на 47% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Но объемы никеля на ShFE упали сильнее, рухнув на 74% в годовом выражении в августе и на 70% за первые восемь месяцев 2022 года.

Активность по никелю в Шанхае вернулась к уровню, который в последний раз наблюдался в 2015 году, когда контракт был впервые запущен.

В ответ ShFE расширила ассортимент физического никеля, который может поставляться по контракту, включив в него брикеты.

Этот шаг поможет решить постоянную проблему Шанхайских контрактов, связанную со сверхнизкими складскими запасами, и приблизит его к продукту LME.

Но при этом есть также риск усилить конкуренцию за стоки на LME, которые в подавляющем большинстве находятся в форме брикетов и уже низкие. Суть проблемы заключается в том, что обе биржи конкурируют за физическую ликвидность в сокращающейся части глобальной цепочки поставок никеля.

ИЗМЕНЕНИЕ ФОРМЫ

ShFE впервые выдвинула идею включения брикетов в свой контракт в 2020 году. Это форма никеля, которая в последние годы стала больше продаваться в Китае, в основном потому, что она популярна у производителей аккумуляторов для электромобилей.

Улучшение рынка в этом году, похоже, придало этому предложению новый импульс.

Нетрудно забыть, что сжатие коротких позиций, вызвавшее переполох в Лондоне в марте, было предвосхищением продолжающегося напряжения в Шанхае во втором полугодии прошлого года.

Действительно, возникший в результате этого арбитраж, благоприятный для импорта, усугубил «набег» на стоки LME, заложив основу для ценового взрыва, потрясшего рынок в начале марта.

Постоянная напряженность на шанхайском рынке является следствием хронически низких запасов на биржевых складах. В апреле прошлого года они упали ниже уровня 10 000 тонн и с тех пор не восстановились, в настоящее время они составляют всего лишь 3 523 тонны.

Физическая ликвидность по шанхайскому контракту ограничена тем фактом, что он позволяет поставлять только никелевые катоды (пластины) ограниченного числа зарегистрированных торговых марок.

Помимо китайских производителей, принимаются только российские бренды «Норильский никель» и норвежские бренды Nikkelverk компании Glencore.

Расширение критериев поставки и включение брикетов выглядит как беспроигрышный вариант для того, чтобы сделать контракт более полезным для внутренних компаний, занимающихся аккумуляторным никелем, и привлечь больше физических предприятий на склады ShFE.

Единственная проблема заключается в том, откуда может появиться этот дополнительный металл.

НЕ В ФОРМЕ

Китай не производит большого объема высокочистого первоклассного никеля, бόльшая часть объема производства страны приходится на никельсодержащий чугун для сектора производства нержавеющей стали.

Брикеты должны импортироваться из Австралии, Мадагаскара и Канады или со складов LME, где брикеты составляют 87% зарегистрированных запасов никеля.

История предупреждает о том, что может произойти, если ShFE изменит критерии поставок.

Низкая ликвидность запасов беспокоила шанхайский рынок никеля с момента его запуска в апреле 2015 года. Столкнувшись с перспективой немедленного сокращения своего нового контракта, ShFE включила листовой металл «Норильского никеля» в качестве варианта поставки с июня того же года.

При этом она вызвала огромное перемещение никеля марки «Норильский» со складов LME в Китай.

На начало июня 2015 года на складах LME находилось более 267 000 тонн листового никеля, что составляет 57% от общих зарегистрированных складских запасов. К концу 2017 года эти запасы сократились до 71 340 тонн, что составляет всего 19% зарегистрированных запасов никеля.

Импорт высококачественного никеля в Китай в 2016 году достиг рекордного уровня в 371 000 тонн, в том числе 228 000 тонн металла российского происхождения.

Запасы никеля на ShFE выросли с 10 000 тонн в середине 2015 года до рекордно высокого уровня в 112 000 тонн в сентябре 2016 года. С тех пор запасы сократились практически до нуля.

СОКРАЩЕНИЕ ДОЛИ

Нельзя исключать аналогичный сдвиг в складских запасах брикетов, хотя металла просто недостаточно для обеспечения объемов, наблюдаемых при перемещении никелевых катодов (пластин) в 2016 году.

Запасы никеля на LME сократились на 147 000 тонн в прошлом году, а в этом году они сократились вдвое, до 53 532 тонн.

Несмотря на то, что в последние месяцы 2021 года поток рафинированного металла в Китай усилился, основной спрос на стоки LME исходил от аккумуляторного сектора.

Мир строит все больше «гигафабрик», и большинству из них нужен рафинированный никель для включения в металлургическую смесь.

Доступность рафинированного никеля является проблематичной, а брикетов - тем более.

Оставшиеся физические запасы могут быть разделены между двумя торговыми площадками, что нарушит ценообразование, а не улучшит его.

Основная проблема, стоящая перед обеими биржами, заключается в том, что на долю рафинированного первоклассного никеля приходится лишь около половины мирового объема производства, и это соотношение постоянно падает, поскольку Индонезия наращивает все больше мощностей по производству никелевого штейна.

Tsingshan Group, оказавшаяся в центре мартовского шторма, является крупным производителем никеля, но ни один из ее продуктов не производится в рафинированной форме, которую можно было бы поставлять на лондонский или шанхайский рынок. Не имея возможности физически реализовать свою короткую позицию, компания могла решить проблему огромного риска только с помощью невероятно больших финансовых затрат.

Ограничения на то, каким никелем можно торговать на лондонском рынке, сыграли ключевую роль в крахе рынка в 1988 году, когда LME также ненадолго приостановила торги.

Эту проблему хорошо поняли уже тогда, но никто не мог прийти к соглашению о том, что будет являться эталонной спецификацией для продукта с такой химической изменчивостью, как ферроникель.

Еще неизвестно, смогут ли LME или ShFE найти ценовое решение для все более разнообразного спектра продуктов, который теперь включает быстрорастущий поток сульфата никеля.

Конкуренция за сокращающуюся долю физического рынка может не решить проблему.

Высказанные здесь мнения принадлежат автору, обозревателю Reuters.