Снижения объема предложения российского металлолома недостаточно для того, чтобы остановить рост излишков платины в 2022 году

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) повысил свой прогноз по излишкам платины на 2022 год до 974 000 унций после профицита в 349 000 унций, наблюдавшегося во втором квартале. Снижение прогноза произошло, несмотря на снижение предложения металла из России и сектора переработки, на что повлиял дефицит полупроводников.

WPIC заявил в отчете за второй квартал, что сокращение активов торгуемых индексных фондов (Exchange-Traded Funds, ETF) и биржевых акций также перевесило преимущества устойчивого спроса в автомобильном, ювелирном и промышленном секторах.

Опасения по поводу глобальной рецессии, повышения процентных ставок и снижения цен на сырьевые товары повлияли на настроения инвесторов. Активы ETF сократились на 89 000 унций, хотя и значительно меньше, чем в предыдущем квартале. Ожидается, что в соответствии с этой тенденцией активы ETF продолжат падать в 2022 году, уменьшившись в общей сложности на 550 000 унций, заявил совет.

Пол Уилсон (Paul Wilson), генеральный директор WPIC, сказал, что увеличение годового объема излишков следует рассматривать в контексте «исключительно высокого» физического спроса на платину со стороны Китая. Хотя совет не использует эти «спекулятивные» данные, но устойчиво высокие арендные ставки на платину в 2022 году (самые высокие за десять лет, в том числе во время пандемии Covid-19) «являются явным признаком дефицита физического металла на рынке», - сказал Уилсон.

Общий объем предложения платины, по прогнозам, сократится на 8% (примерно на 626 000 унций) в этом году, до около 7,51 млн унций, отчасти из-за 4%-го снижения объема производства в России. Предложение добытого сырья снизится на 7%, до 409 000 унций, в годовом исчислении.

8 апреля Лондонский рынок платины и палладия (London Platinum and Palladium Market, LPPM) временно исключил два государственных российских завода по переработке платины из своего списка компаний, обеспечивающих надежные поставки по стандарту «Гуд деливери» (Good Delivery). Это последовало за аналогичным запретом на некоторые группы МПГ, поставляемые российскими аффинажными заводами на биржу CME Group/NYMEX после начала боевых действий России на Украине.

Генеральный директор Anglo American Platinum (Amplats) Наташа Вильоэн (Natascha Viljoen) заявила в июне, что предыдущие запреты почти не оказали влияния на рынок и что санкции, даже более жесткие, могут и не остановить предложение металла. «Металл продолжает поступать из России. Мы не видим, чтобы ограничение, введенное LPPM на статус «Гуд деливери», оказал влияние. Мы не видим, чтобы это повлияло на текущие объемы производства», - сказала она.

Во втором квартале объем переработки лома упал на пятую часть. WPIC заявил, что, по прогнозам, в этом году переработка лома в автомобильной отрасли будет на 15% ниже, примерно на 210 000 унций, из-за дефицита полупроводниковых чипов и его влияния на наличие новых автомобилей. Это заставит потребителей дольше эксплуатировать существующие транспортные средства, тем самым вызывая сокращение объема предложения лома автокатализаторов.

Несмотря на это, дефицит полупроводников уменьшался. Во втором квартале спрос на платину со стороны автомобильной отрасли вырос в годовом выражении на 8%, примерно на 50 000 унций. Ожидается, что в 2022 году спрос на платину со стороны автомобильной отрасли вырастет на 14% (376 000 унций) и достигнет немногим более 3 млн унций.