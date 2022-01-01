ARM уверена, что сможет изменить ход событий и заработать деньги на злополучном платиновом руднике Бокони

Автор: Брендан Райан (Brendan Ryan)

(miningmx.com) - Ключевым фактором, который может помочь осуществить или разрушить планы нового владельца, компании African Rainbow Minerals (ARM), по оживлению платинового рудника Бокони (Bokoni), могут быть геологические аспекты, с которыми столкнулись по мере разработки неосвоенных ресурсов рифа UG2 на месторождении.

Это стало известно в четверг из комментариев генерального директора ARM Майка Шмидта (Mike Schmidt) во время презентации финансовых инвестиций на конец года, когда его спросили, как именно ARM намеревается сделать рудник прибыльным, учитывая его плохую репутацию.

Предыдущая деятельность бывших владельцев Anglo American Platinum и Atlatsa Resources была сосредоточена на рифе Меренского, и обе они потерпели неудачу из-за сложных условий добычи.

В 2017 году рудник Бокони был законсервирован. ARM купила его в декабре прошлого года у Anglo American Platinum за 3,5 млрд рэндов и намерена инвестировать в реконструкцию производства еще 5,3 млрд рэндов в течение следующих трех лет.

«Мы переходим к рифу UG2, потому что предыдущая добыча руды на рифе Меренского (Merensky Reef) была довольно низкой из-за интенсивности углублений. Их интенсивность на UG2 более чем в два раза меньше», - сказал Шмидт.

«У нас будет более высокая добыча на UG2, более высокая производительность и гораздо более высокая эффективность».

Шмидт не вдавался в подробности образования углублений на платиносодержащих рифах, но именно они создавали огромные проблемы для бывшей южноафриканской горнодобывающей компании Gold Fields во время начальной разработки глубокого рудника Нортам (Northam), который сейчас называется рудником Зондерайнде (Zondereinde) и принадлежит компании Northam Platinum.

Рудник не смог выполнить производственные планы из-за сбоев в добыче полезных ископаемых, вызванных углублениями. Также оказалось, что их образование усиливалось с глубиной.

Согласно статье, опубликованной в июне 1985 года в Журнале Южно-Африканского института горного дела и металлургии (South African Institute of Mining and Metallurgy), эти углубления возникают, когда риф Меренского или другой разрабатываемый риф «внезапно проседает, пересекая собственную подошву».

В документе говорится, что риф Меренского оказался особенно уязвимым для образования таких углублений, которые создали круговые нарушения в рудном теле размером «от нескольких метров в поперечнике и метра или около метра в глубину до серьезных случаев, когда они могут достигать 300 м в поперечнике и до 90 м в глубину».

Шмидт сказал, что цель ARM также заключалась в том, чтобы механизировать добычу на руднике Бокони на UG2 за счет использования «оборудования для узкого рифа», где условия рудного тела позволяли это сделать.

«Мы также намерены отказаться от использовавшейся ранее перевозки руды под землей и на поверхности на вагонетках и самосвалах и заменить их конвейерными лентами. Мы также хотим начать добычу на рифах с помощью низкопрофильного оборудования, чтобы получить доход раньше.

«Мы также изучаем компоновку оборудования и будем использовать MF3 контур, который показал нам значительный рост извлечения».