Стройматериалы для визит-центра и оборудование для переработки даров тундры - на Таймыре

(porarctic.ru) - В начале сентября баржа с буксиром «Ангара» отправились от причала Валек в таймырский поселок Усть-Авам. Она везёт новую порцию строительных материалов для визит-центра и две рефрижераторные установки под нужды местной общины для хранения мяса оленя, рыбы и дикоросов.

Также на первой неделе сентября в порт Дудинки прибыли два модуля для будущего цеха по переработке даров тундры и свайное основание. Груз отправлен на ответственное хранение в Дудинке на время решения вопросов с земельным участком для строительства цеха.

В августе в Усть-Авам была доставлена первая партия стройматериалов для визит-центра более чем на 3 млн рублей.

Постройка визит-центра для развития туризма, который создаст рабочие места для представителей коренных малочисленных народов Таймыра, а также создание перерабатывающих мощностей для производства мяса, рыбы и дикоросов являются частью программы поддержки коренного населения полуострова, которая реализуется компанией «Норникель». Это позволит создать в поселке и в таймырской тундре постоянные и сезонные рабочие места. Проектный офис развития Арктики выступает оператором строительства.