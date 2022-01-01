Новости

Группа «Интеррос» Владимира Потанина представила свою деловую программу на ВЭФ

Как отмечают СМИ, главной задачей для «Интерроса» станет презентация и популяризация проекта нового курорта мирового класса на Камчатке - Парк «Три Вулкана». Промышленная группа Владимира Потанина убеждена, что строительство этого объекта принесет значительную...

Сегодня

«Норникель» завершит строительство поселка на Таймыре в 2026 году

Об этом сегодня рассказал на проходящем во Владивостоке Восточном экономическом форуме вице-президент компании Андрей Грачев, сообщивший, что поселок будет рассчитан на 600-700 жителей.

Сегодня

Проект строительства подземного рудника на месторождении «Мир» в Якутии получит господдержку

Во вторник, 6 сентября, на полях VII Восточного экономического форума Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов обсудили планы по строительству нового подземного рудника на алмазном месторождении...

Сегодня

De Beers получила от Standard Bank 4 млрд рэндов на разработку рудника Венеция

Standard Bank предоставил 4 млрд рэндов из синдицированного долгового консолидированного пакета в размере 10 млрд рэндов. Они необходимы De Beers для трансформации алмазного рудника Венеция (Venetia) из открытого карьера в подземную шахту.

Сегодня

Восточный экономический форум: «Норникель» о работе в Арктике

Вице-президент ГМК «Норильский никель» Андрей Грачев, выступивший на сессии ВЭФ, посвященной инвестициям в Арктику, в интервью «Российской газете» рассказал о работе компании в этом регионе, сообщив, что «Норникель» прежде всего инвестирует в производство...

Сегодня

Стройматериалы для визит-центра и оборудование для переработки даров тундры - на Таймыре

Сегодня
Экспертиза

(porarctic.ru) - В начале сентября баржа с буксиром «Ангара» отправились от причала Валек в таймырский поселок Усть-Авам. Она везёт новую порцию строительных материалов для визит-центра и две рефрижераторные установки под нужды местной общины для хранения мяса оленя, рыбы и дикоросов.

Также на первой неделе сентября в порт Дудинки прибыли два модуля для будущего цеха по переработке даров тундры и свайное основание. Груз отправлен на ответственное хранение в Дудинке на время решения вопросов с земельным участком для строительства цеха.

В августе в Усть-Авам была доставлена первая партия стройматериалов для визит-центра более чем на 3 млн рублей.

Постройка визит-центра для развития туризма, который создаст рабочие места для представителей коренных малочисленных народов Таймыра, а также создание перерабатывающих мощностей для производства мяса, рыбы и дикоросов являются частью программы поддержки коренного населения полуострова, которая реализуется компанией «Норникель». Это позволит создать в поселке и в таймырской тундре постоянные и сезонные рабочие места. Проектный офис развития Арктики выступает оператором строительства.

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