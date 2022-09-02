Сергей Иванов: для очистки нашей Арктики потребуется еще не менее 10 лет

Спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов в интервью агентству «Интерфакс» рассказал о программе утилизации отходов в Арктике, развитии Северного морского пути и проблемах экотуризма.

По словам Иванова, в бытность министром обороны РФ он однажды облетал на вертолете Новую Землю, где в основном расположены военные объекты, и увидел горы металлолома, железные бочки, металлоконструкции, огромные катушки с кабелем и куча другого мусора. Все это было результатом 50 – 60-летней деятельности еще Советского Союза.

«Я тогда ещё без всяких программ дал указание силами минобороны начать наводить порядок. Дело далеко не простое: там же нет ни дорог, ничего. А ведь надо как-то все собрать, сплющить, если хотите, затем довезти до места на берегу, где этот лом и мусор можно было бы погрузить на судно, доставить на материк, а потом ещё и продать - это же металл», - сказал Иванов.

Потом уже, по его словам, и Русское географическое общество и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Sergei Shoigu) начали серьезную программу по очистке Арктики, которая, как и мусорная реформа, займёт не одно десятилетие.

«На Новой земле уже пять лет убирают, и ещё пять - десять лет понадобится. А есть ещё Земля Франца Иосифа. Чтобы был понятен объём беды, приведу один пример: лишь на трех островах Земли Франца Иосифа - Белл, Хейса, Александра, - убрать 90% мусора удалось только за пять лет. При этом, должен отметить, стали помогать и добровольцы, низкий им поклон, которые на месяц - два в сезон выезжают в эти места, активно работают, спрессовывают бочки, тащат их к берегу, и далее это все вывозится», - указал спецпредставитель президента РФ.

Он утверждает, что потребуется еще не менее 10 лет такой уборки, ведь российский сектор Арктики огромен. «Только на будущий год, может быть, начнём убираться в "родильном доме" белых медведей - на острове Врангеля. У нас там тоже, к сожалению, помойка. И все это соседствует с краснокнижными зверями. Вот вам контрасты!», - сказал Иванов.

Он считает, что к Арктике нужен особо жесткий и принципиальный подход. Может быть, в некоторых аспектах - жестче, чем в неарктических регионах. Потому что малейший разлив нефти, особенно в воде, может повлечь за собой действительно страшные последствия. Но при правильном подходе сильных противоречий между экономикой и экологией быть не должно. Экономика должна соблюдать все природоохранные законы, нормы и регламенты, а экология - не должна вести к тому, чтобы запретить и заморозить все, указал спецпредставитель президента РФ.

Говоря о Северном морском пути, он высказал мнение, что Россия должна настаивать на особом порядке использования этой коммуникации. «Например, если иностранное судно запрашивает проход Севморпутем, то оно должно быть самого современного ледового класса, если хотите – с пятью бортами! Тогда Россия вводит правило: нет пяти бортов у судна - нет прохода по Севморпути. И все. Точка. Это наше право!», - сказал Иванов.

России, подчеркнул он, должно быть все равно, какие иные мнения могут возникнуть у других государств, при всем уважении к свободам и демократии. Потому что если с этим судном произойдет ЧП, например, разлив нефти, то этот разлив будет на территории России, а не других государств.

«А еще существует институт страхования. Вот есть у тебя многомиллиардная страховка, причем в долларовом эквиваленте, а не в рублях, тогда - пожалуйста. Воспользуйтесь нашим ледоколом сопровождения и - в путь. При этом ставки на сопровождение тоже должны утверждать мы, а не, например, Международная организация судоходства.

Во всем надо исходить из национальных интересов», - заявил спецпредставитель президента РФ.

Что касается проблемы возмещения экологического ущерба, то, с его слов, любой ущерб должен полностью оплачивать и ликвидировать владелец. При этом должны быть жесткие нормы и огромные штрафы.

Как сообщил Иванов, есть два вида ущерба. Первый - огромный накопленный за советское время экологический ущерб. Например, как в Усолье-Сибирском. Ясно, что здесь только государство может этот ущерб ликвидировать.

Второй вид ущерба – это ущерб, нанесенный частными компаниями. «И это не только случай с «Норникелем». Это просто резонансное происшествие, подобных случаев много. Надо, кстати, отдать должное: «Норникель» тут же признал свою вину и тут же сказал, что за свои деньги все будет ликвидировать. И уже многое сделано. А главное, никакой утечки нефтепродуктов в Северный Ледовитый океан уже точно не будет, там все остановили, уже практически все вычистили», - отметил спецпредставитель президента РФ.

Говоря о ситуации с неорганизованным туризмом на Байкале с точки зрения угроз экологической безопасности в регионе, он сказал, что прошедших восьми месяцев она улучшилась. Не было иностранных туристов, в частности, из Монголии и КНР, на долю которых приходилось более половины от всего объема потока в этот регион. Да и российский внутренний туризм туда пока тоже не очень-то растет, он даже упал. Потому что все-таки поездка до Байкала требует средств.

«Когда туда приезжали «дикари», они приезжали на машинах. Вот, приедут, поставят палатки на берегу, живут неделю, бросают отходы и мусор, уезжают. Что, каждые сто метров по берегу Байкала на расстоянии 600 км полицейских расставить? От такого туризма - только беда и головная боль. Значит, тогда уже нужно принимать законодательные меры. Например, на конкретный участок берега, допустим, длиной 20 км, проход запрещен. Иначе придется убирать грязь и мусор», - заметил Иванов.

Есть еще одна проблема, связанная с туристическим бизнесом. «Малый и средний бизнес на Байкале не производит ничего, кроме строительства маленьких гостиниц с клетушками-комнатами. Причем прямо на берегу озера без всяких очистных сооружений. Наплевать им на них, таким бизнесменам главное - деньги с людей собрать. Люди-то и не знают, куда "текут" продукты их жизнедеятельности. Не знают и не задумываются. А стоило бы», - указал представитель спецпрезидента РФ.

Он считает, что сначала надо построить хорошую, экологически чистую инфраструктуру, отладить схему обращения с отходами и только потом призывать граждан ехать на Байкал.

Что касается экологической культуры, то Иванов констатировал, что в России она, к сожалению, пока развита плохо. «Хотя, например, я заметил, что если, скажем, в крупных городах облагорожен район, все чисто, культурно, то там уже бросить обертку от мороженого на землю – неприлично, люди ищут урну. Раньше этого не было», - сказал он.

По словам спецпредставителя президента РФ, многообразная природа России - это огромный элемент экономики. Иностранцы, например, платят десятки тысяч долларов, чтобы залететь летом на денек-другой на Южнокурильское озеро на Камчатке, куда в это время на нерест заходят из Тихого океана от пяти до шести миллионов лососей. При этом "порыбачить" на берега выходят порядка 400 самых крупных в мире камчатских медведей. Гости из-за рубежа после такой экскурсии улетают с огромными впечатлениями. Помимо этого, на Камчатке и гейзеры, и рыбалка, и серфинг – все условия для отдыха, подытожил спецпредставитель президента РФ.

Есть страны, заметил он, которые формируют 60% своего бюджета за счет международного туризма. Например, Кения. Россия же свой природный потенциал не использует и на два процента в плане туризма. «Это не говоря об аспекте, называемом сейчас модным словосочетанием «мягкая сила». Когда иностранцы узнают об этих уникальных красивых местах, это производит на них огромное впечатление!» - сказал Иванов.

Алекс Шишло для Rough&Polished