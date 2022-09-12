Implats срывает намерения Northam в отношении RBPlat, заявив, что завершит сделку по предложению о поглощении через несколько недель

Автор: Дэвид Маккей (David McKay)

(miningmx.com) - Генеральный директор IMPALA Platinum (Implats) Нико Мюллер (Nico Muller) заявил, что компания достигнет договоренности по предложению о покупке контрольного пакета акций Royal Bafokeng Platinum (RBPlat) в конце месяца, и это событие, вероятно, сведет на нет амбиции Northam Platinum в отношении RBPlat.

Мюллер сказал, что Implats ожидает исхода производства Апелляционного суда по конкуренции (Competition Appeal) «в ближайшие несколько дней», в котором Northam утверждал, что предложение Implats о поглощении RBPlat наносит ущерб правам мелких горнодобывающих компаний в отрасли металлов платиновой группы (МПГ) в Южной Африке.

«Я скажу, что наша дата завершения сделки - конец сентября, и у нас очень мало желания делать еще отсрочку, - сказал Мюллер в презентации результатов группы на конец года для СМИ. - Для нас важно заключить сделку как можно быстрее».

Что касается предложения о поглощении, запущенного в январе и с тех пор дважды продленного, Implats предложила комбинацию 90 рандов наличными и 0,3 акции Implats за акцию RBPlat. Ее последняя заявленная доля в RBPlat на сегодняшний день составляла 39,13%.

Northam владеет 34,5% акций RBPlat с возможностью увеличения ее доли примерно до 38%. Пол Данн (Paul Dunne), генеральный директор Northam, заявил в начале этого года, что хочет контролировать RBPlat, по его словам, это позволит обеспечить лучший потенциал производства платиноидов в Южной Африке.

RBPlat планирует достичь в этом году объем производства 505 000 унций металлов в составе корзины 4E в концентрате. За шесть месяцев, закончившихся в феврале, компания произвела 225 500 унций, но себестоимость единицы продукции значительно снизилась, что побудило генерального директора компании Стива Фири (Steve Phiri) заявить, что неопределенность в отношении незавершенного предложения Implats для компании отвлекла компанию и создала неопределенность.

«Мы не можем взаимодействовать с RBPlat, пока предложение находится в стадии рассмотрения, и чем раньше мы придем к выводу, тем скорее стороны смогут сесть за стол переговоров и оптимизировать стоимость для всех заинтересованных сторон в будущем», - сказал Мюллер.

Решающий момент

Государственная публичная инвестиционная корпорация Public Investment Corporation (PIC) является главной в отношении RBPlat, потому что она еще не решила, будет ли она вносить свои акции RBPlat, составляющие чуть более 9%, в предложение Implats в качестве платы.

«Наша заявка на RBPlat обеспечивает нижний предел цены акций RBPlat», - сказал Мюллер в интервью изданию Miningmx. Он добавил, что PIC рискует получить значительные потери стоимости, если допустит заключение сделки Implats без поддержки предложения.

В Implats уверены, что Апелляционный суд по конкуренции (Competition Appeal) вряд ли поддержит возражения Northam и расширит ее права. Даже если это произойдет, Implats все равно завершит сделку по своему предложению и получит максимальную долю около 42% - уровень, который Комиссия по регулированию поглощения (Takeover Regulation Panel) считает порогом прямого контроля.

Мюллер сказал, что у PIC будет около двух недель, чтобы принять решение по предложению Implats, как только она объявит о своем намерении завершить сделку по своему предложению. Он добавил, что рамочное соглашение с Министерством торговли и промышленности правительства Южной Африки, фиксирующее «выгоды для общественных интересов», консолидирует государственную поддержку его заявки, если это в конечном итоге закончится владением 50% плюс доля RBPlat.

Другими факторами, влияющими на Implats в отношении его заявки на RBPlat, являются гарантии на 16 млрд рандов. Мюллер сказал Miningmx, что дивиденды акционерам могли бы составить до 58% свободного денежного потока, если бы эта гарантия не требовалась. Гарантией является потенциальная стоимость для Implats, уплачиваемая за то, что важные акционеры RBPlat примут ее предложение.

Сегодня Implats объявила об окончательных дивидендах в размере 10,50 рандов на акцию, в результате чего общий дивиденд за 2022 финансовый год составил 15,75 рандов на акцию, что составляет 48% от свободного денежного потока, и превышает 30%, установленные в дивидендной политике компании.

Что будет делать Northam?

Данн из компании Northam заявил в марте, что «мы хотим контролировать актив», добавив, что «существует ряд потенциальных результатов, помимо очевидных».

Выступая на презентации годовых результатов компании на прошлой неделе, он мало что прояснил, заявив, что «мы предпочитаем держать свои намерения в секрете».

Эта позиция, вероятно, значительно изменится в ближайшие недели, особенно в связи с тем, что открытый опцион PIC на акции RBPlat исчезнет.

Аналитики ставят под сомнение способность Northam позволить себе покупку RBPlat. Ее чистый долг на конец июня составлял около 16 млрд рандов, при этом еще не погашены отсроченные платежи по акциям Royal Bafokeng Holdings на сумму 2 млрд рандов. Однако Алет Кутзи (Alet Coetzee), финансовый директор Northam, сообщил Miningmx, что компания ожидает серьезного снижения доли заемных средств в течение следующих 12 месяцев.

Аналитик сообщил сегодня Miningmx, что если Northam нанесет ответный удар, то у Implats будет экономический потенциал для увеличения своего собственного предложения, что фактически превратит борьбу за RBPlat в полноценную конкуренцию между покупателями путем повышения предлагаемой цены. По состоянию на конец июня ликвидность Implats составляла 34,5 млрд рандов, а свободный денежный поток достиг 28,8 млрд рандов.